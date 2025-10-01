Prev
અભિષેક શર્માએ બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ...કોહલી અને સૂર્યાને પણ છોડ્યા પાછળ

ICC T20I Rankings : અભિષેક શર્મા હાલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો નવો સિક્સર કિંગ છે. તે ICC T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોપ પર હતો અને હવે તેણે ઇતિહાસ રચી દીધો છે. તેણે ડેવિડ મલાનનો સર્વોચ્ચ રેટિંગનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે અને ક્રિકેટનો નવો બાદશાહ બન્યો છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:38 PM IST

અભિષેક શર્માએ બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ...કોહલી અને સૂર્યાને પણ છોડ્યા પાછળ

ICC T20I Rankings : અભિષેક શર્મા હાલમાં T20 ક્રિકેટમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે, તેણે એશિયા કપ 2025માં શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. ICC T20 ઇન્ટરનેશનલ રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને અભિષેક શર્માએ એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તે ઇંગ્લેન્ડના ડેવિડ મલાનને પાછળ છોડીને T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રેટિંગ મેળવનાર બેટ્સમેન બન્યો છે. અભિષેકે 931 પોઇન્ટ નોંધાવ્યા છે, જે અત્યાર સુધીના સૌથી વધુ છે. ICC T20Iમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રેટિંગ મેળવનાર બેટ્સમેનોની યાદીમાં તેણે વિરાટ કોહલી અને સૂર્યકુમાર યાદવને પાછળ છોડી દીધા છે.

અભિષેક શર્માએ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો

ટીમ ઇન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કર્યા પછી અભિષેક શર્મા તબાહી મચાવી રહ્યો છે. તે T20 ઇન્ટરનેશનલ રેન્કિંગમાં નંબર વન બેટ્સમેન હતો. હવે તેણે તેની કારકિર્દીની સૌથી વધુ રેટિંગ હાંસલ કરી છે. તેણે એશિયા કપ દરમિયાન 931 પોઇન્ટ હાંસલ કર્યા, જેનાથી ડેવિડ મલાનનો 919નો રેકોર્ડ તૂટ્યો છે. શ્રીલંકા સામે સુપર 4માં શાનદાર ઇનિંગ્સ બાદ તે 931 પોઇન્ટ પર પહોંચી ગયો છે. એશિયા કપ ફાઇનલ પછી તે 926ના રેટિંગ પર આવી ગયો, પરંતુ તે હજુ પણ મલાનથી ઘણો આગળ છે.

ICC T20I રેન્કિંગમાં સૌથી વધુ રેટિંગ

  1. અભિષેક શર્મા ભારત - 931
  2. ડેવિડ મલાન ઇંગ્લેન્ડ - 919
  3. સૂર્યકુમાર યાદવ ભારત - 912
  4. વિરાટ કોહલી ભારત - 909

 

- Abhishek Sharma achieves the highest ever ICC T20i batting Ratings - 931. 🤯🇮🇳 pic.twitter.com/XQ5p8Cq5qg

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 1, 2025

એશિયા કપ 2025માં અભિષેક શર્માએ તબાહી મચાવી 

એશિયા કપ 2025માં અભિષેક શર્માની સિઝન શાનદાર રહી. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં સાત મેચ રમી અને 314 રન બનાવ્યા. તેણે 44.86ની સરેરાશથી બેટિંગ કરી અને તેની સ્ટ્રાઇક રેટ 200 હતી. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં કુલ 32 ચોગ્ગા અને 19 છગ્ગા ફટકાર્યા. શર્માએ ટુર્નામેન્ટમાં ટીમ ઇન્ડિયાને સતત સારી શરૂઆત અપાવી. જોકે ફાઇનલમાં અભિષેકના બેટે સારું પ્રદર્શન કર્યું નહોતું, ટીમ ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ જીત્યો છે.

