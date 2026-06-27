'અમે ફેલ થયા...'; અભિષેક શર્માએ જણાવ્યું આયર્લેન્ડ સામે ભારતની હારનું સાચું કારણ, જાણો

IND v IRE: શ્રેયસ ઐયરની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાને આયર્લેન્ડ સામે મોટો અપસેટ સહન કરવો પડ્યો. બેલફાસ્ટમાં રમાયેલી પ્રથમ T20Iમાં, યજમાન ટીમે ટીમ ઈન્ડિયાને 34 રનથી હરાવ્યું. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આયર્લેન્ડનો ભારત પરનો આ પહેલો વિજય છે.
ભારતના પરાજય માટે ઘણા કારણો છે, કેટલાક બેટ્સમેનોને દોષી ઠેરવે છે, જ્યારે કેટલાક બોલરોને દોષી ઠેરવે છે. જો કે, ટીમ ઈન્ડિયાના ઓપનર અભિષેક શર્માએ પરિસ્થિતિઓને દોષી ઠેરવી છે. ભારતીય ઓપનરના મતે, ભારતીય ટીમ પરિસ્થિતિઓ સાથે અનુકૂલન સાધવામાં નિષ્ફળ રહી, જેના કારણે ટીમ હારી ગઈ.
તમને જણાવી દઈએ કે પહેલા બેટિંગ કરતા આયર્લેન્ડે ભારત માટે 183 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો. આ કુલ સ્કોરનો પીછો કરતા, અભિષેક શર્માએ 19 બોલમાં ધમાકેદાર ફિફ્ટી ફટકારી, પરંતુ અન્ય બેટ્સમેનોના સાથના અભાવે તેના પ્રયત્નો વ્યર્થ ગયા. ભારતીય ટીમ 148 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.
પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન સાધવામાં નિષ્ફળ
મેચ પછીની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અભિષેક શર્માએ કહ્યું કે, આપણે પરિસ્થિતિઓમાં કેટલી ઝડપથી અનુકૂલન સાધીએ છીએ તે મહત્વનું છે. એક ટીમ તરીકે, તે ખરેખર મહત્વનું છે. જ્યારે તમે સતત રમતો રમી રહ્યા હોવ, એક ગ્રુપ તરીકે, તમારે આગળ વધવું પડશે અને પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન સાધવું પડશે.
જ્યારે પણ તમને પ્રેક્ટિસ સત્ર મળે અથવા કદાચ તમને તેની આદત પડી જાય, ત્યારે મને લાગે છે કે એક પ્રભાવશાળી ટીમ તરીકે, તમારે ખૂબ જ ઝડપથી અનુકૂલન સાધવું પડશે, અને આજે અમે તે કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, પરંતુ કમનસીબે, એવું થયું નહીં.
ભારતને 0-2થી હારનો ડર
ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી T20I 28 જૂને રમવાની છે. ટીમ ઈન્ડિયા સિરીઝ બચાવવાના ઈરાદા સાથે આ મેચમાં ઉતરશે. ભારત અને આયર્લેન્ડ વચ્ચેની આ સિરીઝમાં ફક્ત બે T20 મેચનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ભારત આ સિરીઝ જીતી શકતું નથી, ત્યારે આયર્લેન્ડ સામે પ્રથમ T20I હારવાથી ચોક્કસપણે ભારત સિરીઝ ગુમાવવાનું જોખમ ધરાવે છે.
જો યજમાન ટીમ બીજી T20Iમાં પણ અપસેટ સર્જે છે, તો તે T20 ક્રિકેટમાં ભારતનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો પરાજય હશે.
આયર્લેન્ડ પછી ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ
આયર્લેન્ડ સામેની બે મેચની T20I સિરીઝ પછી, ભારત ઇંગ્લેન્ડનો પ્રવાસ કરશે, જ્યાં ટીમ ઇન્ડિયા પાંચ મેચની T20I સિરીઝ રમશે અને ત્યારબાદ ત્રણ મેચની ODI સિરીઝ રમશે. જો ભારત આયર્લેન્ડ સામે 0-2થી સિરીઝ હાર્યા પછી ઇંગ્લેન્ડ જશે, તો તે ચોક્કસપણે ભારતીય ખેલાડીઓના આત્મવિશ્વાસને અસર કરશે.