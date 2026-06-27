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'અમે ફેલ થયા...'; અભિષેક શર્માએ જણાવ્યું આયર્લેન્ડ સામે ભારતની હારનું સાચું કારણ, જાણો

IND v IRE: અભિષેક શર્માએ આયર્લેન્ડ સામે ભારતની શરમજનક હાર પાછળનું વાસ્તવિક કારણ જાહેર કર્યું છે. બેલફાસ્ટમાં રમાયેલી પ્રથમ T20Iમાં ભારત 34 રનથી હારી ગયું. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં આયર્લેન્ડ સામે ભારતની આ પહેલીવાર હાર થઈ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 27, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:27 AM IST
'અમે ફેલ થયા...'; અભિષેક શર્માએ જણાવ્યું આયર્લેન્ડ સામે ભારતની હારનું સાચું કારણ, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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