/IND vs AFG: ત્રીજી ટી20 મેચમાં અભિષેકનું વાવાઝોડું, માત્ર 30 બોલમાં ફટકારી સદી, બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

દિલ્હીમાં અભિષેક શર્માનું 30 બોલમાં ફટકારી રેકોર્ડ નોંધાવી દીધો છે. અફઘાનિસ્તાન સામે દિલ્હીમાં રમાઈ રહેલી ત્રીજી ટી20 મેચમાં અભિષેક શર્માનું વાવાઝોડું આવ્યું છે. આ યુવા ઓપનરે માત્ર 30 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. અભિષેકે પોતાની ઈનિંગમાં 10 સિક્સ અને 9 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. અભિષેક શર્માએ બાઉન્ડ્રીથી 96 રન ફટકાર્યા હતા. આ તેના ટી20 કરિયરની ત્રીજી ટી20 સદી છે.
તોડી દીધો રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ
અભિષેક શર્મા આ સાથે ટેસ્ટ રમતા દેશોમાં ટી20માં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાના મામલે પ્રથમ સ્થાને આવી ગયો છે. આ સાથે અભિષેક શર્માએ રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ તોડી દીધો છે. રોહિત શર્માએ ભારત તરફથી 35 બોલમાં ટી20 ક્રિકેટમાં સદી ફટકારી હતી.
𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃 💯💯
Abhishek Sharma delights New Delhi 🎆
His 3⃣rd century in T20Is 🫡
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— BCCI (@BCCI) September 17, 2026
સૌથી ઝડપી T20I સદી
27 બોલ - સાહિલ ચૌહાણ (એસ્ટોનિયા) વિ. સાયપ્રસ, એપિસ્કોપી, 2024
29 બોલ - મુહમ્મદ ફહાદ (ટર્કી) વિ. બલ્ગેરિયા, સોફિયા, 2025
30 બોલ - અભિષેક શર્મા (ભારત) વિ. અફઘાનિસ્તાન, દિલ્હી, 2026
33 બોલ - જાન નિકોલ લોફ્ટી-ઈટન (નામિબિયા) વિ. નેપાળ, કીર્તિપુર, 2024
33 બોલ - સિકંદર રઝા (ઝિમ્બાબ્વે) વિ. ગેમ્બિયા, નાઇરોબી (રુઆરાકા), 2024
33 બોલ - ફિન એલેન (દક્ષિણ આફ્રિકા) વિ. ન્યુઝીલેન્ડ, કોલકાતા, 2026
108 રન બનાવી આઉટ થયો ભારતીય ઓપનર
અભિષેક શર્માએ અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રીજી ટી20 મેચમાં શરૂઆતથી આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. તેણે 16 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. ત્યારબાદ 30 બોલમાં સદી ફટકારી છે. અભિષેક શર્મા 108 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. માત્ર 34 બોલની ઈનિંગમાં અભિષેક શર્માએ 11 સિક્સ અને 9 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. અભિષેક અને સંજૂ સેમસને 9.5 ઓવરમાં પ્રથમ વિકેટ માટે 142 રનની ભાગીદારી કરી હતી.
પ્રથમ છ ઓવરમાં બનાવ્યો સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ
અભિષેક શર્માએ પુરૂષોના ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના પાવરપ્લે એટલે કે પ્રથમ 6 ઓવરમાં પણ ઈતિહાસ રચી દીધો છે. વર્ષ 2026મા અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રીજી ટી20 મેચમાં અભિષેકે પ્રથમ છ ઓવરમાં 22 બોલમાં 76 રન ફટકારી દીધા હતા.
આ વિસ્ફોટક બેટિંગની સાથે તેણે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રથમ 6 ઓવરમાં સૌથી મોટો વ્યક્તિગત સ્કોર બનાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ પોતાના નામે કરી લીધો છે. અબિષેકે પોર્ટુગલના કુલદીપ ઘોલિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયાના ટ્રેવિસ હેડ જેવા ધુરંધરોને પાછળ છોડી દીધા છે.
અભિષેક પહેલા આ રેકોર્ડ કુલદીપ ઘોલિયાના નામે હતો, જેણે વર્ષ 2023મા જિબ્રાલ્ટરમાં માલ્ટા વિરુદ્ધ પાવરપ્લેમાં 25 બોલમાં અણનમ 74 રન બનાવ્યા હતા. તો ઓસ્ટ્રેલિયાનો ઓપનર ટ્રેવિસ હેડ આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને ખસી ગયો છે. હેડે 2024મા સ્કોટલેન્ડ વિરુદ્ધ પ્રથમ છ ઓવરમાં 22 બોલનો સામનો કરતા અણનમ 73 રન બનાવ્યા હતા.