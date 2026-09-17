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IND vs AFG: ત્રીજી ટી20 મેચમાં અભિષેકનું વાવાઝોડું, માત્ર 30 બોલમાં ફટકારી સદી, બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

IND vs AFG: ભારતના યુવા ઓપનર અભિષેક શર્માએ કમાલ કર્યો છે. તેણે અફઘાનિસ્તાન સામે ત્રીજી ટી20 મેચમાં માત્ર 30 બોલમાં સદી ફટકારી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:25 PM IST
IND vs AFG: ત્રીજી ટી20 મેચમાં અભિષેકનું વાવાઝોડું, માત્ર 30 બોલમાં ફટકારી સદી, બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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દિલ્હીમાં અભિષેક શર્માનું વાવાઝોડું, અફઘાનિસ્તાન સામે 30 બોલમાં ફટકારી સદી
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