12 બોલમાં ફિફ્ટી, 32 બોલમાં સદી... આ ભારતીય બેટ્સમેને મચાવી તબાહી, અનેક રેકોર્ડની કરી બરાબરી

Abhishek Sharma smashed 32 ball Century : હાલમાં ભારતમાં ઘરેલુ T20 સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025 ધુમ મચાવી રહી છે. 30 નવેમ્બરના રોજ અભિષેક શર્માએ આ ટુર્નામેન્ટમાં પોતાની તાકાતનું પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 32 બોલમાં સદી ફટકારીને વિરોધી ટીમને ચોંકાવી દીધી. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 30, 2025, 12:10 PM IST

Abhishek Sharma smashed 32 ball Century : T20ના નંબર વન બેટ્સમેન અભિષેક શર્માએ ફરી એકવાર તબાહી મચાવી છે. તે હાલમાં ઘરેલુ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025માં રમી રહ્યો છે. 30 નવેમ્બરના રોજ બંગાળ સામે બેટિંગ કરવા આવતા, અભિષેકે ક્રીઝ પર પગ મૂકતાની સાથે જ ચોગ્ગા અને છગ્ગાનો વરસાદ કર્યો. પંજાબ માટે ઓપનિંગ કરતા તેણે માત્ર 12 બોલમાં ધમાકેદાર ફિફ્ટી ફટકારી, પછી 32 બોલમાં સદી ફટકારી. પંજાબે 20 ઓવરમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવીને 310 રન બનાવ્યા.

અનેક રેકોર્ડની કરી બરાબરી

અભિષેકની ઇનિંગ્સ 148 રન પર સમાપ્ત થઈ. તેણે ફક્ત 52 બોલમાં આ રન બનાવ્યા. આ ઇનિંગ્સમાં તેણે કુલ 16 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. આનો અર્થ એ છે કે અભિષેકે બોલરોને ધોઈ નાખ્યા. જો તેની બાઉન્ડ્રી ઉમેરવામાં આવે તો કુલ 23 થાય છે. એટલે કે, તેણે ફક્ત બાઉન્ડ્રી દ્વારા 124 રન બનાવ્યા.

12 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને અભિષેકે તેના માર્ગદર્શક યુવરાજ સિંહના રેકોર્ડની બરાબરી કરી. 32 બોલમાં સદી ફટકારીને, તેણે ટી20માં ભારત માટે સૌથી ઝડપી સદી ફટકારવાની યાદીમાં રિષભ પંતની બરાબરી કરી. આ ઇનિંગ દરમિયાન અભિષેકનો સ્ટ્રાઇક રેટ 300થી વધુ હતો.

આ મેચ ક્યાં રમાઈ રહી છે ?

આ મેચ હૈદરાબાદના જીમખાના ગ્રાઉન્ડ પર રમાઈ રહી છે. પંજાબે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. કેપ્ટન અભિષેક શર્માનો નિર્ણય સાચો સાબિત થયો. તેણે અને પ્રભસિમરન સિંહે પ્રથમ વિકેટ માટે 205 રનની ભાગીદારી કરી. 35 બોલમાં 4 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગા ફટકાર્યા બાદ પ્રભસિમરન સિંહ આઉટ થયો. જ્યારે ટીમે પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી ત્યારે 13.3 ઓવરમાં સ્કોર 223 હતો. તે પછી આવેલા દરેક બેટ્સમેનોએ રનનો વરસાદ કર્યો.

આ બેટ્સમેનોએ પણ સારું પ્રદર્શન કર્યું

પંજાબ માટે અભિષેક શર્મા (148) અને પ્રભસિમરન સિંહે 70 રન બનાવ્યા. રમનદીપ સિંહે 15 બોલમાં 4 છગ્ગા અને 2 ચોગ્ગાની મદદથી 39 રન બનાવ્યા. સાંવરી સિંહે 8 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 22 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમ 300 રનનો આંકડો પાર કરી શકી. 

બંને ટીમો માટે પ્લેઇંગ ઇલેવન

બંગાળ (પ્લેઇંગ ઇલેવન) - અભિમન્યુ ઇશ્વરન (કેપ્ટન), અભિષેક પોરેલ, કરણ લાલ, શાકિર હબીબ ગાંધી, સુદીપ કુમાર ઘરામી, શાહબાઝ અહેમદ, ઋતિક ચેટર્જી, પ્રદિપ્ત પ્રમાણિક, સક્ષમ ચૌધરી, મોહમ્મદ શમી, આકાશ દીપ

પંજાબ (પ્લેઇંગ ઇલેવન) - અભિષેક શર્મા (કેપ્ટન), પ્રભસિમરન સિંહ, અનમોલપ્રીત સિંહ, નેહલ વાઢેરા, સનવીર સિંહ, નમન ધીર, રમનદીપ સિંહ, ગુરનુર બ્રાર, મયંક માર્કંડે, હરપ્રીત બ્રાર, અશ્વની કુમાર
 

