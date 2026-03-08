IND vs NZ Final: ફાઈનલમાં અભિષેકની ધમાકેદાર બેટિંગ, સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારી ન્યૂઝીલેન્ડના બોલરોને ધૂળ ચટાડી!
Abhishek Sharma Fastest Fifty: ન્યૂઝીલેન્ડ સામે રમાઈ રહેલી ફાઈનલ મેચમાં અભિષેક શર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેણે ટી-20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
Abhishek Sharma Fastest Fifty: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલા ટી-20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઈનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, ભારતીય ઓપનરોએ આ નિર્ણયને ખોટો સાબિત કરતા આક્રમક શરૂઆત કરી હતી. સલામી જોડી સંજુ સેમસન અને અભિષેક શર્માએ પ્રથમ વિકેટ માટે શાનદાર અડધી સદીની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. આ દરમિયાન અભિષેક શર્માએ વર્લ્ડ કપના સેમીફાઈનલ અને ફાઈનલના ઈતિહાસની સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારી દીધી હતી.
અભિષેક શર્માએ ટીકાકારોને આપ્યો જવાબ
અભિષેક શર્માએ માત્ર 18 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરીને મેદાન ગજવી દીધું હતું. નોંધનીય છે કે, આ મેચ પહેલા અભિષેકનું ફોર્મ ચિંતાનો વિષય હતું અને તે સતત ફ્લોપ સાબિત થઈ રહ્યો હતો. આ વર્લ્ડ કપમાં સતત ત્રણ મેચમાં શૂન્ય રને આઉટ (હેટ્રિક ડક) થવા બદલ તેને સોશિયલ મીડિયા પર ઘણો ટ્રોલ પણ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ફાઈનલ જેવી મોટી મેચમાં શાનદાર ઇનિંગ રમીને તેણે સાબિત કરી દીધું કે તે મોટા મંચનો ખેલાડી છે.
અભિષેકે 21 બોલમાં 52 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. પોતાની આ તોફાની ઇનિંગમાં તેણે 6 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 247.62નો રહ્યો હતો. સંજુ અને અભિષેકે મળીને પ્રથમ વિકેટ માટે 43 બોલમાં 98 રન જોડ્યા હતા.
પાવરપ્લેમાં રચાયો ઇતિહાસ
આ મેચમાં ભારતીય ઓપનરોએ પાવરપ્લેનો ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો. બંનેએ પાવરપ્લે (પહેલી 6 ઓવર) માં 92 રન ફટકાર્યા હતા, જે ટી-20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પાવરપ્લેનો સૌથી મોટો સ્કોર બની ગયો છે.
ટી-20 વર્લ્ડ કપમાં પાવરપ્લેના સર્વોચ્ચ સ્કોર
|સ્કોર
|ટીમ વિરુદ્ધ ટીમ
|સ્થળ અને વર્ષ
|92/0
|ભારત vs ન્યૂઝીલેન્ડ
|અમદાવાદ, 2026 (ફાઈનલ)
|92/1
|વેસ્ટ ઈન્ડિઝ vs અફઘાનિસ્તાન
|બ્રિજટાઉન, 2024
|91/1
|નેધરલેન્ડ vs આયર્લેન્ડ
|સિલહટ, 2014
|89/3
|ઈંગ્લેન્ડ vs સાઉથ આફ્રિકા
|મુંબઈ, 2016
|86/1
|ભારત vs નામિબિયા
|દિલ્હી, 2026
