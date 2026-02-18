Prev
0, 0, 0... અભિષેક શર્માનો વર્લ્ડ કપમાં ફ્લોપ શો, નંબર-1 બેટ્સમેને બનાવ્યો શરમજનક રેકોર્ડ

T20 World Cup 2026: ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં અભિષેક શર્માના ફોર્મમાં અચાનક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. અભિષેક શર્મા આ ટૂર્નામેન્ટમાં સતત ત્રીજી વખત શૂન્ય (ડક) પર આઉટ થયો છે. બુધવાર 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં નેધરલેન્ડ સામે ભારતની છેલ્લી અને ફાઈનલ ગ્રુપ-A મેચમાં પણ અભિષેક શર્મા પોતાનું ખાતું ખોલાવી શક્યો નહોતો.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 18, 2026, 09:48 PM IST
  • અભિષેક શર્મા એક જ કેલેન્ડર વર્ષમાં 5 વખત શૂન્ય પર આઉટ
  • અભિષેક શર્માએ સેમસનના શરમજનક રેકોર્ડની કરી બરાબરી
  • અભિષેક શર્મા સતત ત્રણ વખત 0 આઉટ થવા છતા ICC રેન્કિંગમાં ટોપ પર

T20 World Cup 2026: ભારતીય ટીમના વિસ્ફોટક બેટ્સમેન અભિષેક શર્માનું બેટ નેધરલેન્ડ સામે પણ ચાલ્યું નથી. ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં દુનિયાના નંબર વન બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા ટી20 વર્લ્ડ કપમાં હજુ સુધી ખાતું પણ ખુલી શક્યો નથી. અમેરિકા, પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ સામે પણ અભિષેક શર્મા ખરાબ શોટ રમીને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. વર્લ્ડ નંબર-1 બેટ્સમેન હોવા છતાં અભિષેક શર્માના આ પ્રકારના પ્રદર્શનથી દરેક વ્યક્તિ હેરાન છે. અભિષેક શર્માની છેલ્લી 7 મેચો ખૂબ જ ખરાબ રહી છે અને આ દરમિયાન તેઓ 5 વખત ખાતું ખોલી શક્યો નથી.

અભિષેક શર્માનો શરમજનક રેકોર્ડ
ભારતે પહેલા બેટિંગ કરવાનું પસંદ કર્યા બાદ આર્યન દત્તે મેચની પ્રથમ ઓવરમાં જ તેની વિકેટ લીધી હતી. ભારતીય ઓપનર અભિષેક શર્મા આ વર્ષે T20Iમાં પાંચમી વખત ડક પર આઉટ થયો છે. આ સાથે તેણે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં T20Iમાં સૌથી વધુ વખત શૂન્ય પર આઉટ થવાના સંજુ સેમસનના રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે. અભિષેકે આ ટૂર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી સાત બોલ રમ્યા છે, પરંતુ હજુ પણ તે પોતાના પહેલા રનની રાહ જોઈ રહ્યો છે.

ચોથા બોલે જ કેચ આઉટ
અભિષેક શર્મા આ વર્લ્ડ કપમાં યુએસએ સામેના પ્રથમ બોલે જ આઉટ થયો હતો, ત્યારબાદ પેટમાં ઈન્ફેક્શનને કારણે તે નામિબિયા સામે રમી શક્યો નહોતો. પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં તેણે વાપસી કરી, પરંતુ ચોથા બોલે જ કેચ આઉટ થઈ ગયો. 25 વર્ષીય આ ખેલાડીએ છેલ્લી 7 આંતરરાષ્ટ્રીય ઇનિંગ્સમાં માત્ર 98 રન બનાવ્યા છે, જેમાંથી 4 ઇનિંગ્સમાં તે ખાતું પણ ખોલાવી શક્યો નથી.

ICC ટી20 રેન્કિંગમાં અભિષેક શર્મામાં ટોપ પર
ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય બેટ્સમેન તરીકે તેમણે આશિષ નેહરાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે. બન્ને ખેલાડીઓ 3-3 વખત ખાતું ખોલાવ્યા વિના આઉટ થયા છે. આ બન્ને બેટ્સમેનો સિવાય ભારતીય બેટ્સમેન તરીકે સૌથી વધુ વખત શૂન્ય પર આઉટ થનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં શિવમ દુબે, ગૌતમ ગંભીર, રવિન્દ્ર જાડેજા, વિરાટ કોહલી અને અક્ષર પટેલના નામ સામેલ છે. ઓપનર અભિષેક શર્માએ ખરાબ પ્રદર્શન છતાં આઈસીસી (ICC) પુરુષ ટી20 રેન્કિંગમાં ટોપ પર પોતાનું સ્થાન જાળવી રાખ્યું છે. અભિષેક શર્માએ છેલ્લા 18 મહિનામાં પોતાની જાતને આ ફોર્મેટના ખતરનાક ખેલાડી તરીકે સાબિત કર્યા છે, પરંતુ ઘરેલું મેદાન પર રમાઈ રહેલી આઈસીસી ટૂર્નામેન્ટમાં તેઓ અત્યાર સુધી પોતાનો જાદુ બતાવી શક્યા નથી.

ટી20 ઈન્ટરનેશનલમાં ઓપનર તરીકે એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ વખત શૂન્ય પર આઉટ થનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં પણ અભિષેક શર્માનું નામ જોડાઈ ગયું છે. અભિષેક શર્મા 2026માં 5 વખત શૂન્ય પર આઉટ થયા છે, જો તેઓ હજુ એક વધુ વાર શૂન્ય પર આઉટ થશે તો તેઓ પાકિસ્તાનના ઓપનર સાઈમ અયૂબના એક કેલેન્ડર વર્ષમાં સૌથી વધુ વખત શૂન્ય પર આઉટ થવાના રેકોર્ડની બરાબરી કરી લેશે.

ભારતીય ટીમ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં સતત ત્રણ જીત સાથે પહેલાથી જ સુપર-8 માં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી ચૂકી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ યુએસએ (USA) સામે પોતાની પ્રથમ મેચ 29 રનથી જીતી હતી, જેના પછી નામિબિયાને 93 રનથી હરાવ્યું હતું. ત્યારબાદ ટીમ ઈન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને 61 રનથી માત આપીને આગામી રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. બીજી તરફ પાકિસ્તાન સામે 3 વિકેટથી હારનો સામનો કર્યા પછી સ્કોટલેન્ડે નામિબિયા સામે 7 વિકેટથી જીત મેળવી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ યુએસએ સામે તેમને 93 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

Abhishek Sharmat20 world cup 2026Abhishek Sharma Duck Recordઅભિષેક શર્માટી20 વર્લ્ડ કપ 2026

