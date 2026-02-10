ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર, સ્ટાર બેટ્સમેન હજુ પણ બીમાર, આગામી મેચ રમવી મુશ્કેલ
Abhishek Sharma : નામિબિયા સામેની મેચ પહેલા ભારત માટે ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. અભિષેક શર્મા હજુ સંપૂર્ણ ફિટ નથી, તેથી તેની રમવાની શક્યતા ઓછી છે. જેના કારણે સંજુ સેમસનને તક મળી શકે છે. તો વોશિંગ્ટન સુંદર પણ ટીમ સાથે જોડાયો છે.
Trending Photos
Abhishek Sharma : નામિબિયા સામેની મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. સ્ટાર બેટ્સમેન અભિષેક શર્મા હજુ પણ સંપૂર્ણ રીતે ફિટ નથી. આ બેટ્સમેનની નામિબિયા સામે રમવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે જણાવ્યું હતું કે અભિષેક હજુ પણ બીમાર છે. જોકે, તેમણે આશા વ્યક્ત કરી હતી કે તે ટીમ ઈન્ડિયાની બીજી મેચ માટે ફિટ થઈ જશે.
અભિષેક હજુ પણ ફિટ નથી
નામિબિયા સામેની મેચ પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કોચ રાયન ટેન ડોશેટે ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓની ફિટનેસ અંગે અપડેટ આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે અભિષેકને પેટની સમસ્યા છે અને તે તેનાથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. જો અભિષેક નામિબિયા સામે નહીં રમે, તો સંજુ સેમસનને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરી શકાય છે. સંજુને યુએસએ સામેની મેચમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નહોતો.
વોશિંગ્ટન સુંદર ટીમમાં જોડાયો
ભારતીય ટીમ માટે સારા અને ખરાબ બંને સમાચાર છે. સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદર ટીમમાં જોડાયો છે. સુંદરે તાજેતરમાં જ તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તે વર્કઆઉટ કરતો જોવા મળે છે. જોકે, સુંદર હજુ સુધી સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી. આ સાથે જસપ્રીત બુમરાહ હવે નામિબિયા સામે બોલ સાથે પ્રદર્શન કરવા માટે ફિટ છે.
કોચે પુષ્ટિ આપી છે કે બુમરાહ આજે બોલિંગ કરશે. નોંધનીય છે કે બુમરાહ બીમારીને કારણે યુએસએ સામેની પહેલી મેચ ચૂકી ગયો હતો. ભારત અને નામિબિયા વચ્ચેની મેચ 12 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હીના અરુણ જેટલી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ મેચ મહત્વપૂર્ણ છે અને ખેલાડીઓની ફિટનેસ ટીમની અંતિમ પ્લેઇંગ ઇલેવન નક્કી કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. હવે સૌની નજર રહેશે કે અભિષેક શર્મા સમયસર ફિટ થઈ શકે છે કે નહીં અને ટીમ મેનેજમેન્ટ કઈ યોજના સાથે મેદાનમાં ઉતરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે