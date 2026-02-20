Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

અભિષેક શર્મા થશે બહાર! આવી ગયું ટીમ ઈન્ડિયાના પ્લેઈંગ ઈલેવન પર અપડેટ, ભારતીય કોચે જણાવ્યું

Team India playing XI: સુપર 8 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી અભિષેક શર્માને બહાર કરવામાં આવશે. કોચ મોર્ને મોર્કલે આ અટકળોનો જવાબ આપ્યો છે. જો કે ભારતની પહેલી મેચ સાઉથ આફ્રિકા સામે છે,  અને તે રવિવારે અને 22 તારીખના રોજ રમાવા જઈ રહી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:05 PM IST
Team India playing XI: અભિષેક શર્મા 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી ત્રણેય ઇનિંગ્સમાં શૂન્ય રન પર આઉટ થયો છે. આ ખરાબ ફોર્મને કારણે ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર કરવાની શક્યતા ઉભી કરી છે. ભારતની પહેલી સુપર 8 મેચ 22 ફેબ્રુઆરીએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે થશે. તે પહેલા, ટીમ ઇન્ડિયાના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલે એક જ ઝટકામાં બધું સ્પષ્ટ કરી દીધું છે.

શું અભિષેક શર્માને બહાર કરવામાં આવશે?

શુક્રવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બોલિંગ કોચ મોર્ને મોર્કેલે અભિષેક શર્માને બહાર કરવાની શક્યતા પર વાત કરતા કહ્યું કે, અભિષેકને બહાર બેસાડવા અંગે કોઈ ચર્ચા થઈ નથી. અમને વિશ્વાસ છે કે તે સારું પ્રદર્શન કરશે. તે નેટ્સમાં બોલને સારી રીતે ફટકારી રહ્યો છે, અને તે ચોક્કસપણે પાછો ફરશે.

શૂન્યની હેટ્રિક

અભિષેક શર્માએ તેના T20 વર્લ્ડ કપ કારકિર્દીની શરૂઆતમાં એક નોંધપાત્ર રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. પહેલા, યુએસએ સામે, પછી પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સ સામે, અભિષેક કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. એવો અહેવાલ છે કે યુએસએ સામેની મેચમાં બીમાર હોવા છતાં અભિષેક બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, તે બીમારીને કારણે નામિબિયા સામે રમી શક્યો ન હતો. જોકે, તેના વાપસી પછી પણ, બંને મેચમાં નસીબ તેના પક્ષમાં નહોતું.

અભિષેક શર્મા આ વર્ષે ખરાબ ફોર્મનો સામનો કરી રહ્યો છે. તે તેની છેલ્લી સાત T20 ઇનિંગ્સમાં પાંચ વખત શૂન્ય રન પર આઉટ થયો છે. આ વર્ષે, અભિષેકે આઠ ઇનિંગ્સમાં 182 રન બનાવ્યા છે, પાંચ ઇનિંગ્સમાં તે ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. એવું નથી કે અભિષેકનું બેટ સંપૂર્ણપણે શાંત રહ્યું છે. બાકીની ત્રણ ઇનિંગ્સમાં, તેણે બે અડધી સદી સહિત 182 રન બનાવ્યા છે, અને આ વર્ષે તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ હજુ પણ 224થી ઉપર છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
abhishek sharma outTeam India playing XI UpdateIndian coachGujarati Newssport newsCricket NewsInd vs SAMorne Morkel on Abhishek Sharma DroppedAbhishek Sharma India Playing 11

