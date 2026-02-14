પાકિસ્તાનની હવે ખેર નથી, ભારતના બ્રહ્માસ્ત્રની ટીમમાં વાપસી પાક્કી, કેપ્ટને કરી પુષ્ટિ
Abhishek Sharma : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો મહામુકાબલો કોલંબોના આર. પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. આ પહેલા ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યાકુમાર યાદવે શનિવારે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં અભિષેક શર્માના રમવા અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. સૂર્યાએ જણાવ્યું છે કે અભિષેક શર્મા પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં રમવા માટે તૈયાર છે.
Abhishek Sharma : ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ શરૂ થવામાં હવે થોડા કલાકો જ બાકી છે. આ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના સૌથી મોટા ટેન્શનનો જવાબ મળી ગયો છે. અભિષેક શર્મા ખરાબ તબિયતને કારણે છેલ્લી મેચ ચૂકી ગયો હતો. પરંતુ હવે મેચના એક દિવસ પહેલા સૂર્યકુમાર યાદવે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, અભિષેક ઠીક છે અને જો તમે ઈચ્છો તો, અમે તેને આવતીકાલની મેચમાં રમાડી શકીએ છીએ આ સંકેત સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે અભિષેક પાકિસ્તાન સામે રમશે.
નામિબિયા સામેની મેચ પહેલા અભિષેકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયો હતો
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતીય ટીમે 7 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ સામે તેની પહેલી મેચ રમી હતી, ત્યારે અભિષેક શર્મા 103 ડિગ્રી તાવ સાથે રમ્યો હતો. આ મેચ પછી તેને પેટમાં સમસ્યા થઈ હતી, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયા દિલ્હી પરત ફર્યા બાદ અભિષેકને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાની ફરજ પડી હતી.
આ સમય દરમિયાન તેનું વજન પણ થોડું ઓછું થયું હતું, પરંતુ નામિબિયા સામેની મેચના એક દિવસ પહેલા 12 ફેબ્રુઆરીએ તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં ટીમ ઈન્ડિયાએ અભિષેક શર્માને આરામ આપવાનો નિર્ણય લીધો અને સંજુ સેમસનને તક આપવામાં આવી હતી. હવે પાકિસ્તાન સામેની મેચના એક દિવસ પહેલા અભિષેક શર્માએ પોતાનો ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કર્યો છે, જેનાથી પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં તેની વાપસીની પુષ્ટિ થઈ છે.
અભિષેકનો પાકિસ્તાન સામે પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ
અભિષેક શર્માનો પાકિસ્તાન સામે પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ છે, તેણે ગયા વર્ષે એશિયા કપમાં પાકિસ્તાની ટીમ સામે કુલ ત્રણ મેચ રમી હતી. આ દરમિયાન અભિષેક શર્માએ 36.67ની સરેરાશથી 110 રન બનાવવા અને અડધી સદી પણ ફટકારી હતી. પાકિસ્તાન સામે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં અભિષેક શર્માનો સ્ટ્રાઈક રેટ 189.66 છે. તેની વાપસી ટીમ ઈન્ડિયાની બેટિંગને વધુ ઘાતક બનાવશે અને પાકિસ્તાની બોલરો પર પણ દબાણ વધારશે.
