IND vs PAK: અભિષેક-સૂર્યાની જોરદાર બેટિંગ, જ્યારે કુલદીપે સામે ઘૂંટણીએ પડ્યું પાકિસ્તાન, કેપ્ટનને આપી બર્થડે ગિફ્ટ
IND vs PAK: આજની ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચમાં ભારતનો શાનદાર વિજય થયો છે, ત્યારે ભારતના બોલરોએ પહેલા જોરદાર પ્રદર્શન કર્યું અને પાકિસ્તાની ટીમને 127 જેવા સામાન્ય રન પર રોકી દીધી, જે બાદ ભારતના બેટ્સમેનોએ જોરદાર બેટિંગ કરીને ભારતને જીત અપાવી છે.
Trending Photos
IND vs PAK: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચમાં ઉત્સાહનો ત્રણ ગણો ડોઝ હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી ઇનિંગથી જ રોફ જમાવ્યો હતો. ભારતીય ટીમના બોલરોએ પાકિસ્તાનને આગળ આવવા જ દીધુ ન હતું. કુલદીપ યાદવ બોલિંગમાં ચમક્યા હતા જ્યારે સૂર્યકુમાર યાદવે તેમના જન્મદિવસ પર બેટથી તબાહી મચાવી હતી. તેમણે મેચ વિનિંગ ઇનિંગ રમી હતી. ભારતે આ મેચ 7 વિકેટથી જીતી હતી અને એશિયા કપમાં સતત બીજી જીત નોંધાવી હતી.
પાકિસ્તાને ટોસ જીત્યો
આ મેચમાં પાકિસ્તાન ટીમે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. રન બનાવવાની આશા સાથે આવેલી પાકિસ્તાન ટીમ ભારતીય બોલરો સામે ટકી શકી નહીં. અક્ષર પટેલ અને કુલદીપ યાદવે મળીને 5 બેટ્સમેનોને પેવેલિયન મોકલ્યા. કુલદીપે 3 વિકેટ લઈને પાકિસ્તાનની કમર તોડી નાખી. શાહીન આફ્રિદીએ 33 રન બનાવ્યા જ્યારે પાકિસ્તાન તરફથી સાહિબજાદા ફરહાને 40 રન બનાવ્યા.
127 રન જ બનાવી શકી પાકિસ્તાનની ટીમ
પાકિસ્તાન ટીમ ફક્ત 127 રન જ બનાવી શકી. સેમ અયુબ અને સલમાન અલી આગા જેવા મોટા નામો ફ્લોપ સાબિત થયા. શાહીન આફ્રિદીએ ટીમનું સન્માન બચાવ્યું, તેણે અંતે 4 છગ્ગાની મદદથી 33 રન ફટકાર્યા અને ટીમનો સ્કોર 127 સુધી પહોંચાડ્યો. 128 રનના લક્ષ્યાંકના જવાબમાં, ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા બેટ્સમેનોએ પાકિસ્તાનને કચડી નાખ્યું હતું.
પાકિસ્તાન જનરેશન-ઝેડ સામે ટકી શક્યું નહીં
ભારતના જનરેશન-ઝેડ સામે પાકિસ્તાનની ટીમ ટકી શકી નહીં. અભિષેક શર્માએ 31 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી. તે જ સમયે, તેણે તેની ઇનિંગમાં 4 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. શુભમન ગિલે તેના બેટથી મોટી ઇનિંગ બતાવી ન હતી પરંતુ બેટિંગ કરવા આવેલા તિલક વર્માએ ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું. તિલકએ શાનદાર રીતે 31 રન ફટકાર્યા. તે જ સમયે, કેપ્ટન સૂર્યાએ તેના જન્મદિવસ પર બેટથી આગનો વરસાદ કર્યો. તેણે અણનમ 47 રન અને છગ્ગા ફટકારીને ટીમ ઇન્ડિયાને જીત અપાવી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે