Asia Cup 2025 : ભારત સામે PCB ચીફ ઘૂંટણીએ... ટ્રોફી ચોર મોહસીન નકવીએ માંગી માફી
Asia Cup 2025 : એશિયા કપ 2025 જીત્યા પછી ભારતીય ખેલાડીઓએ PCB ચીફ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ નકવી ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા. તેમણે હવે માફી માંગી છે, જેના કારણે ટ્રોફી ભારત પરત ફરવાની શક્યતા વધી ગઈ છે.
Asia Cup 2025 : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે T20 એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું હતું. પાકિસ્તાની ટીમ એશિયા કપમાં ભારત સામે નિષ્ફળ રહી અને ભારત સામેની તમામ મેચો હારી ગઈ. એશિયા કપ 2025નો ખિતાબ જીત્યા બાદ ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના વડા મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો.
ત્યારબાદ નકવી લાંબા સમય સુધી પોડિયમ પર ઉભા રહ્યા, જ્યારે સ્ટેડિયમમાં ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોએ "ભારત માતા કી જય"ના નારા લગાવ્યા. નકવી પાછળથી ગુસ્સામાં સ્ટેડિયમ છોડીને એશિયા કપ ટ્રોફી અને ભારતીય ખેલાડીઓના મેડલ પોતાની સાથે લઈ ગયા. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તેમણે કહ્યું કે જો ભારતને મેડલ અને ટ્રોફી જોઈતી હોય, તો તેમણે દુબઈ સ્થિત ACC ઓફિસમાંથી આવીને લઈ જવા પડશે. જો કે, તેમણે હવે યુ-ટર્ન લીધો છે અને માફી માંગી છે.
PCB ચીફે માફી માંગી
ટ્રોફી વિવાદ બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે દુબઈમાં બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં PCB ચીફ મોહસીન નકવીએ જણાવ્યું હતું કે જે બન્યું તે ન થવું જોઈએ. જો કે, તેમણે પણ ટ્રોફી અને મેડલ પરત કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ થઈ. નકવીએ સૂર્યકુમાર યાદવને દુબઈ આવીને ટ્રોફી લેઈ જવાની માંગ કરી. બીસીસીઆઈએ જવાબ આપ્યો, "જ્યારે તમે તેમની સામે હતા ત્યારે તેમણે ટ્રોફી લીધી નહોતી. શું તમને લાગે છે કે તે હવે આવશે?"
ભારતે એશિયા કપ 2025માં પાકિસ્તાન સામેની તમામ મેચ જીતી
ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને પહેલા બેટિંગ કરી અને કુલ 146 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ ભારતની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી, તેણે ફક્ત 20 રનમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. ત્યારબાદ તિલક વર્માએ ક્રીઝના એક છેડે ઉભો રહ્યો અને સ્થિર બેટિંગ કરી. તેણે 69 રન બનાવ્યા અને અંતિમ ઓવરમાં ટીમને વિજય અપાવ્યો. તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો. રિંકુ સિંહે વિનિંગ સ્ટ્રોક ફટકાર્યો. ફાઇનલ પહેલા ભારતે સુપર ફોર અને ગ્રુપ સ્ટેજમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું.
