નવેમ્બરમાં બે વાર ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન ! બંને ટીમો દોહામાં હશે આમને સામને

આ મહિને ACC રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમો એકબીજા સામે ટકરાશે. ટુર્નામેન્ટનું શેડ્યૂલ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો બે વાર એકબીજાનો સામનો કરી શકે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 05, 2025, 12:53 PM IST

ACC રાઇઝિંગ સ્ટાર્સ ટુર્નામેન્ટ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો 16 નવેમ્બરે થવાનો છે. અગાઉ ACC ઇમર્જિંગ ટીમ્સ એશિયા કપ તરીકે ઓળખાતી આ ટુર્નામેન્ટ હવે T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 14 નવેમ્બરથી શરૂ થશે, જેમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે 16 નવેમ્બરે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો યોજાશે.

બંને દેશો વચ્ચે લીગ મેચ રમાશે, પરંતુ ટુર્નામેન્ટના શેડ્યૂલની સમીક્ષા સૂચવે છે કે બંને કટ્ટર હરીફ ટુર્નામેન્ટમાં બે વાર એકબીજાનો સામનો કરી શકે છે. 23 નવેમ્બરે યોજાનારી ફાઇનલ પણ બંને દેશો વચ્ચેની સ્પર્ધા હોઈ શકે છે. ત્યારે એ જાણી લઈએ કે આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત અને પાકિસ્તાન બે વાર કેવી રીતે એકબીજાનો સામનો કરી શકે છે. 

ફાઇનલ 23 નવેમ્બરે યોજાશે

ગ્રુપ Aમાં અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, હોંગકોંગ અને શ્રીલંકાનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રુપ Bમાં ભારત, ઓમાન, પાકિસ્તાન અને UAEનો સમાવેશ થાય છે. 21 નવેમ્બરે બે સેમિફાઇનલ છે. પ્રથમ સેમિફાઇનલ ગ્રુપ Aની નંબર 1 ટીમ અને ગ્રુપ Bની નંબર 2 ટીમ વચ્ચે થશે, જ્યારે બીજી સેમિફાઇનલ ગ્રુપ Bની નંબર 1 ટીમ અને ગ્રુપ Aની નંબર 2 ટીમ વચ્ચે થશે. ત્યારબાદ ફાઇનલ 23 નવેમ્બરે યોજાશે.

ગ્રુપ Bમાં ભારત અને પાકિસ્તાન, તેમજ ઓમાન અને UAE જેવી નબળી ટીમો શામેલ હોવાથી એવું માનવામાં આવે છે કે ઓમાન અને UAE સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય નહીં થાય. ભારત અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ Bમાંથી બે ટીમો હશે, જે સેમિફાઇનલમાં ગ્રુપ Aમાંથી બે ટીમો સામે ટકરાશે. જો ભારત અને પાકિસ્તાન તેમની સેમિફાઇનલ જીતી જાય, તો તેઓ ફાઇનલમાં પહોંચી શકે છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન એશિયા કપ પછી પહેલીવાર ટકરાશે

સપ્ટેમ્બરમાં એશિયા કપ પછી ભારત અને પાકિસ્તાનની પુરુષ ટીમો વચ્ચે આ મેચ પ્રથમ ક્રિકેટ મુકાબલો હશે. જો કે, તાજેતરના ODI વર્લ્ડ કપમાં બંને દેશોની મહિલા ટીમો એકબીજા સામે આવી હતી. જ્યારે પુરુષોની ટીમો એશિયા કપમાં રમી હતી, ત્યારે બંને દેશોના ખેલાડીઓએ હાથ મિલાવ્યો નહોતો કે ઔપચારિક અભિવાદન થયું નહોતું.

અત્યાર સુધી પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા બે-બે વખત ટુર્નામેન્ટ જીતી ચૂક્યા છે, જ્યારે ભારત અને અફઘાનિસ્તાન એક-એક વખત જીતી ચૂક્યા છે. છેલ્લી સિઝન 2024માં ઓમાનમાં રમાઈ હતી, જ્યાં અફઘાનિસ્તાને શ્રીલંકાને સાત વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. આ વખતે, ટુર્નામેન્ટ દોહામાં યોજાઈ રહી છે.

ઈન્ડિયા Aની રાઈઝિંગ એશિયા કપ ટીમ 

પ્રિયાંશ આર્ય, વૈભવ સૂર્યવંશી, નેહલ વઢેરા, નમન ધીર (વાઈસ-કેપ્ટન), સૂર્યાંશ શેજડે, જીતેશ શર્મા (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), રમનદીપ સિંહ, હર્ષ દુબે, આશુતોષ શર્મા, યશ ઠાકુર, ગુર્જપનીત સિંહ, વૈશાખ વિજય કુમાર, યુદ્ધવીર સિંહ ચરક, અભિષેક પોરેલ (વિકેટકીપર), સુયશ શર્મા

સ્ટેન્ડબાય ખેલાડીઓ: ગુરનુર સિંહ બ્રાર, કુમાર કુશાગરા, તનુષ કોટિયન, સમીર રિઝવી અને શેખ રશીદ.

