/મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સ્ટાર ક્રિકેટરને ડેટ કરી રહી છે શ્રીલીલા ? સોશિયલ મીડિયાથી મળી હિંટ

Sreeleela Dating Rumours : અભિનેત્રી શ્રીલીલા હાલમાં કાર્તિક આર્યન સાથે તેની આગામી ફિલ્મની તૈયારીઓમાં વ્યસ્ત છે. જોકે, તે હાલમાં તેના અંગત જીવનને લઈને ચર્ચામાં છે. તેનું નામ મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ ટીમના એક ક્રિકેટર સાથે જોડાઈ રહ્યું છે. ભૂતકાળમાં બંને વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધની અફવાઓ સામે આવી હતી, ત્યારે એક વાયરલ વીડિયોએ ફરી એકવાર લોકોમાં અટકળોને વેગ આપ્યો છે.
અચાનક અફવાઓ કેમ શરૂ થઈ ?
શ્રીલીલા સાથે જોડાયેલા ક્રિકેટરનું નામ તિલક વર્મા છે. વાયરલ વીડિયો બાદ તેના અને શ્રીલીલા વચ્ચેના પ્રેમ સંબંધની અફવાઓ શરૂ થઈ. જોકે, શ્રીલીલા અને તિલક વર્મા ખરેખર આ વીડિયોમાં સાથે દેખાયા નહોતા. શ્રીલીલા એ વીડિયોમાં એક પણ વાર દેખાઈ નહોતી. વીડિયોમાં સૂર્યકુમાર યાદવ અને ગૌતમ ગંભીર પણ જોવા મળ્યા હતા. જોકે, સૂર્યકુમાર યાદવે કંઈક એવું કહ્યું કે અચાનક શ્રીલીલાનું નામ તિલક વર્મા સાથે જોડાઈ ગયું.
આ વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ ચાહકોએ તરત જ તેને તેલુગુ અભિનેત્રી શ્રીલીલા સાથે જોડી દીધો અને બંને વચ્ચે ડેટિંગની અફવાઓ ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ ગઈ.
સૂર્યકુમાર યાદવે શું કહ્યું ?
વાયરલ ક્લિપમાં, તિલક વર્મા હેડફોન પહેરીને હોટલની લોબીમાંથી પસાર થતો જોવા મળે છે. આ દરમિયાન પાછળથી સૂર્યકુમાર યાદવ કહેતો સાંભળવા મળે છે કે, તિલક વર્મા પ્રેમમાં છે. જોકે સૂર્યકુમારે કોઈનું નામ લીધું નથી, સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે તરત જ તેને શ્રીલીલા સાથે જોડી દીધો.
એક યુઝરે આ વીડિયો રેડિટ પર શેર કર્યો. જોકે ત્યાંથી આ વીડિયો હટાવવામાં આવ્યો છે, તેના પર કરાયેલી કોમેન્ટ હજુ પણ છે. કેટલાક યુઝર્સ તેને પીઆર સ્ટંટ ગણાવી રહ્યા છે, જ્યારે અન્ય લોકો સૂચન કરી રહ્યા છે કે શ્રીલીલાએ હાલ માટે તેની કારકિર્દીને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ.
કાર્તિક આર્યન અને શ્રીલીલાની ફિલ્મ
શ્રીલીલા કાર્તિક આર્યન સાથે એક રોમેન્ટિક ફિલ્મમાં જોવા મળવાની છે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન અનુરાગ બાસુ કરી રહ્યા છે. શ્રીલીલા આ રોમેન્ટિક ડ્રામામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. કાર્તિક આર્યને ગયા વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં આ રોમેન્ટિક મ્યુઝિકલ ફિલ્મનો ફર્સ્ટ લુક વીડિયો શેર કર્યો હતો.