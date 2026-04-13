'ગંદી બાત' ફેમ અભિનેત્રીનો મોટો દાવો, યુઝવેન્દ્ર ચહલ મને DM કરતો હતો, શેર કર્યા ઇન્સ્ટાગ્રામ મેસેજ

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsગંદી બાત ફેમ અભિનેત્રીનો મોટો દાવો, યુઝવેન્દ્ર ચહલ મને DM કરતો હતો, શેર કર્યા ઇન્સ્ટાગ્રામ મેસેજ

Yuzvendra Chahal : 'ગંદી બાત' ફેમ અભિનેત્રી તાનિયા ચેટર્જીએ દાવો કર્યો છે કે ક્રિકેટર યુઝવેન્દ્ર ચહલે તેને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કર્યો હતો અને તેને 'ક્યુટ' કહી હતી. ત્યારે શું છે સમગ્ર ઘટના તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:24 PM IST
  • 'ગંદી બાત' ફેમ અભિનેત્રી તાનિયા ચેટર્જીનો મોટો દાવો
  • તાનિયા કહ્યું -યુઝવેન્દ્ર ચહલે મને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મેસેજ કર્યો હતો
  • તાનિયાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે

Yuzvendra Chahal : ભારતીય ક્રિકેટર અને પંજાબ કિંગ્સનો સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. આ વખતે 'ઉલ્લુ' અને 'ગંદી બાત' ફેમ અભિનેત્રી તાનિયા ચેટર્જીએ તેના પર આરોપ લગાવ્યા છે. હકીકતમાં હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં તાનિયા પાપારાઝીને તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ DM બતાવતી જોવા મળે છે. તેણીએ દાવો કર્યો હતો કે યુઝવેન્દ્ર ચહલ તેના વીડિયો પર રિએક્ટ કરે છે.

ચહલે શું મેસેજ કર્યો ?

તાનિયાએ પાપારાઝીને કહ્યું કે યુઝવેન્દ્ર ચહલે તેનો એક વીડિયો જોયો હતો અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સીધો મેસેજ કર્યો હતો, જેમાં ફક્ત "ક્યુટ" લખ્યું હતું. જ્યારે પાપારાઝીએ તેને મેસેજ બતાવવાનું કહ્યું, ત્યારે તે શરમાઈ ગઈ અને કેમેરા સામે યુઝવેન્દ્ર ચહલનો મેસેજ બતાવ્યો. પછી તેણીએ કહ્યું કે 'ક્યુટ' કહેવું એ સામાન્ય બાબત છે, ઘણા લોકો મને ક્યૂટ કહે છે.

આ દરમિયાન એક કેમેરામેને તાનિયાને પૂછ્યું કે શું તેણે યુઝવેન્દ્ર ચહલના મેસેજનો રિપ્લાય આપ્યો હતો. આના પર તાનિયાએ જવાબ આપ્યો કે મેં ખરેખર આ મેસેજ મોકલ્યાના ઘણા સમય પછી જોયો હતો.

લોકોની પ્રતિક્રિયા

તાનિયાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. લોકો યુઝવેન્દ્ર ચહલને ખૂબ ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. વીડિયો શેર કરતા એક યુઝરે લખ્યું, યુઝવેન્દ્ર ચહલ ખરેખર બેશરમ છે. બીજા યુઝરે કહ્યું "અરે યાર, આ શું થઈ રહ્યું છે ? તાનિયા ચેટર્જીએ યુઝવેન્દ્ર ચહલને સંપૂર્ણપણે ખુલ્લો પાડી દીધો છે. ત્રીજા યુઝરે લખ્યું, પહેલા ધનશ્રી, પછી RJ મહવશ અને હવે તાન્યા. શરમ આવવી જોઈએ યુઝવેન્દ્ર ચહલ.

 

તાન્યા ચેટર્જી કોણ છે ?

તાન્યા ચેટર્જી એક અભિનેત્રી, મોડેલ અને સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લુએન્સર છે. તે કોલકાતાની છે અને મ્યુઝિક વીડિયોમાં પણ દેખાઈ છે. તે હિન્દી OTT પર બોલ્ડ કન્ટેન્ટ ધરાવતી વેબ સિરીઝમાં તેની ભૂમિકાઓ માટે જાણીતી છે. તેણીએ ગંદી બાત (સીઝન 4), ક્લાસ ઓફ 2020 (સીઝન 2) અને ઉલ્લુ એપ પરના ઘણા શોમાં કામ કર્યું છે. તાન્યા ચેટર્જીના હાલમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 2.3 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

