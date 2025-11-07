Prev
RCBના માલિક બનશે અદાણી, વેચાણની પ્રક્રિયા શરૂ ! 6 મોટી કંપનીઓએ પણ ખરીદવા લીધો રસ

RCB Team Sale: 6 કંપનીઓએ ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ ફ્રેન્ચાઇઝ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને ખરીદવામાં રસ દાખવ્યો છે. તેમાં સામેલ કંપનીઓમાં અદાણી ગ્રુપનો પણ સમાવેશ થાય છે. RCBની માલિકી ડિયાજીઓ ગ્રેટ બ્રિટન પાસે છે. RCBની માલિકી ધરાવતી કંપનીએ તેની IPL અને WPL ટીમો વેચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે અને 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં વેચાણ પૂર્ણ કરવાની આશા રાખે છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:00 PM IST

RCBના માલિક બનશે અદાણી, વેચાણની પ્રક્રિયા શરૂ ! 6 મોટી કંપનીઓએ પણ ખરીદવા લીધો રસ

RCB Team Sale: RCBએ આ વર્ષે તેનું પહેલું IPL ટાઇટલ જીત્યું છે. 2008માં લીગની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, તે 17 સીઝન સુધી ટાઇટલ વિના રહી હતી. અંતે, 18 વર્ષ પછી, તેણે આખરે IPL ટ્રોફી પર કબજો કર્યો. યોગાનુયોગ, ફ્રેન્ચાઇઝીના વેચાણ અંગે તેની પહેલું ટાઇટલ જીતથી જ ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી, અને હવે સત્તાવાર રીતે જાહેર થયું છે કે RCB વેચાવા જઈ રહી છે.

IPL અને WPL ટીમોનું વેચાણ

ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, સામાન્ય માન્યતા એ છે કે ડિયાજીઓ RCBના વેચાણ પર છેલ્લી ઘડીએ યુ-ટર્ન લઈ શકે છે. જો કે, કંપનીના ઘણા શેરધારકો IPL ટીમને તેના મુખ્ય વ્યવસાય અને કામગીરીથી અલગ રાખવા અંગે અસ્વસ્થ છે. તેઓ IPL અને WPL ટીમોને વેચવાનું પસંદ કરે છે.

દિલ્હી કેપિટલ્સમાં 50 ટકા હિસ્સો

રિપોર્ટ મુજબ, RCBને હસ્તગત કરવામાં રસ ધરાવતી કંપનીઓમાં અદાણી ગ્રુપ, આદર પૂનાવાલાની સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને પાર્થ જિંદાલની JSW ગ્રુપનો સમાવેશ થાય છે. JSW અન્ય IPL ફ્રેન્ચાઇઝ, દિલ્હી કેપિટલ્સમાં 50 ટકા હિસ્સો ધરાવે છે.

બે USની કંપનીને પણ ખરીદવામાં રસ 

વધુમાં, દિલ્હી સ્થિત એક અગ્રણી બિઝનેસ ટાયકૂન પણ RCBને ખરીદવામાં રસ ધરાવે છે. બે યુએસ સ્થિત ખાનગી ઇક્વિટી કંપનીઓ પણ રસ દાખવી રહી છે.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

