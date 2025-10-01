Prev
Next

વેચાવા જઈ રહી છે IPLની RCB ટીમ? આ મોટા બિઝનેસમેને ખરીદવાના આપ્યા સંકેત

RCB Team Sold: IPLની લોકપ્રિય ટીમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)ને લઈને નવી ચર્ચા ચાલી રહી છે. સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના CEO અદાર પૂનાવાલાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક ક્રિપ્ટિક પોસ્ટ કરી RCBમાં હિસ્સેદારી ખરીદવાનો સંકેત આપ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:36 PM IST

Trending Photos

વેચાવા જઈ રહી છે IPLની RCB ટીમ? આ મોટા બિઝનેસમેને ખરીદવાના આપ્યા સંકેત

RCB Team Sold: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ની લોકપ્રિય ટીમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB)ને લઈ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઈન્ડિયાના CEO અદાર પૂનાવાલાએ RCBમાં રોકાણ કરવાનો સંકેત આપ્યો છે.

અદાર પૂનાવાલાએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) પર લખ્યું કે, યોગ્ય વેલ્યુએશન પર @RCBTweets એક શાનદાર ટીમ છે. આ ટ્વીટ પછી આ અટકળો શરૂ થઈ ગઈ કે, અદાર પૂનાવાલા RCBને ખરીદવાના મુડમાં છે. નોંધનીય છે કે, RCB હાલમાં યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ (ડાયજિયો-નિયંત્રિત કંપની)ની માલિકીની છે.

Add Zee News as a Preferred Source

— Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) October 1, 2025

2025માં ચેમ્પિયન ટીમ છે RCB
RCB વર્ષ 2025ની ચેમ્પિયન ટીમ છે. ગયા સિઝનમાં ટીમે રજત પાટીદારની કેપ્ટનશીપ હેઠળ તેનું પહેલું IPL ટાઇટલ જીત્યું હતું. જો કે, જીતની ઉજવણી દરમિયાન બેંગલુરુના એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમની બહાર ભાગદોડ મચી ગઈ હતી, જેમાં 11 લોકોના મોત થયા હતા અને 50થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. ત્યારબાદ સેન્ટ્રલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ટ્રિબ્યુનલ (CAT)એ આ ઘટના માટે RCBને જવાબદાર ઠેરવ્યું હતું, જેનાથી ફ્રેન્ચાઇઝીના વેચાણ અંગે અટકળો વધુ વેગ મળ્યો હતો.

25-25 લાખ રૂપિયાના નાણાકીય પેકેજની જાહેરાત
નોંધનીય છે કે, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે ભાગદોડમાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવાર માટે 25-25 લાખ રૂપિયાના નાણાકીય પેકેજની જાહેરાત કરી. ફ્રેન્ચાઇઝીએ RCB કેયર્સ નામની એક નવી લાંબા ગાળાની પહેલનું પણ અનાવરણ કર્યું, જેનો હેતુ સતત સમુદાય સહાય પૂરી પાડવાનો છે. RCB અનુસાર, આ નાણાકીય સહાય શોકગ્રસ્ત પરિવારો સાથે ઉભા રહેવા તરફનું પ્રથમ પગલું છે.

આ પહેલ મૃતકોની સ્મૃતિને સન્માનિત કરવાથી શરૂ થશે અને ધીમે ધીમે ફેન્સ, પરિવારો અને ટીમ સાથે સંકળાયેલા વ્યાપક સમુદાય માટે કલ્યાણકારી પગલાં સુધી વિસ્તરશે. RCB દ્વારા આ જાહેરાત સ્ટેડિયમ પ્રવેશ વ્યવસ્થાપનની વ્યાપક શોક અને ટીકા બાદ કરવામાં આવી છે, જેના કારણે ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. ફ્રેન્ચાઇઝીએ કહ્યું કે, તે આ ખાતરી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે કે આવી દુર્ઘટનાઓ માત્ર શોક સાથે જ નહીં, પરંતુ સાર્થક કાર્યવાહી સાથે પણ યાદ કરવામાં આવે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Adar PoonawallaRCBcryptic social media postઅદાર પૂનાવાલારોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર

Trending news