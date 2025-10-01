Prev
17762000000 રૂપિયા...નક્કી થઈ ગઈ RCBની કિંમત, આ વ્યક્તિ બની શકે છે કોહલીની ટીમનો નવો માલિક !

RCB : આરસીબીએ તાજેતરમાં જ આઈપીએલનો ખિતાબ જીત્યો હતો. હવે ટીમની કિંમત નક્કી થઈ ગઈ છે અને તે ટૂંક સમયમાં વેચાઈ શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે RCBનો નવો માલિક કોણ હશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 01, 2025, 12:46 PM IST

17762000000 રૂપિયા...નક્કી થઈ ગઈ RCBની કિંમત, આ વ્યક્તિ બની શકે છે કોહલીની ટીમનો નવો માલિક !

RCB : IPL 2025માં કંઈક એવું જોવા મળ્યું, જે ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં ક્યારેય બન્યું નહોતું. RCB ટીમે 18 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા પછી IPL ટ્રોફી જીતી. પરંતુ હવે ટીમ વેચાવા જઈ રહી છે. Diageoની પેટાકંપની યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ (USL) તેની IPL ટીમ, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) વેચવાની તૈયારી કરી રહી છે. સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના CEO અદાર પૂનાવાલા ટીમને હસ્તગત કરવા માટે આગળ છે. USL આ ફ્રેન્ચાઇઝ માટે 2 બિલિયન ડોલર અથવા આશરે રૂપિયા 17,762 કરોડમાં વેચવા ઇચ્છે છે.

માલિકો શા માટે વેચવા માંગે છે RCB ?

આનાથી RCB વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન રમત સંસ્થાઓમાંની એક બનશે. RCB Diageo માટે 'નોન-કોર' વ્યવસાય છે, તેથી તેઓ તેને વેચવા માંગે છે. આ સોદા માટે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક સિટીને સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. IPL 2025માં RCBની જીત અને બેંગલુરુમાં થયેલી દુ:ખદ ઘટના બાદ ટીમના વેચાણની અફવાઓ તેજ થઈ છે.

USL પાસે માલિકી હકો

યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ (USL) એક મોટી કંપની છે. તે લંડનમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી બ્રિટિશ મલ્ટીનેશનલ દારૂ કંપની Diageoની પેટાકંપની છે. USL તેની IPL ટીમ RCB વેચવા માંગે છે. આટલી મોટી કિંમત RCBને વિશ્વની સૌથી મૂલ્યવાન રમત સંગઠનોમાંની એક બનાવશે. વેચાણ પ્રક્રિયાને સંભાળવા માટે વૈશ્વિક રોકાણ બેંક સિટીને સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી છે. બેંક સિટી સોદો પૂર્ણ કરવામાં મદદ કરશે.

અદાર પૂનાવાલા એક મજબૂત દાવેદાર 

સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાના સીઈઓ અદાર પૂનાવાલા આ સોદા માટે સૌથી મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે. Diageo છેલ્લા કેટલાક સમયથી આરસીબીને વેચવાનું વિચારી રહી હતી. આઈપીએલ 2025માં આરસીબીની જીતની ઉજવણી દરમિયાન ટીમના વેચાણની અફવાઓ તેજ થઈ હતી.

