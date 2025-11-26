Prev
ભારતીય બેટ્સમેને મચાવી તબાહી, ફટકારી તોફાની બેવડી સદી, 26 બોલમાં બનાવ્યા 100 રન

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2024માં ભારત તરફથી રમનાર આદર્શ સિંહે ધમાકેદાર બેવડી સદી ફટકારી છે. તેણે મેન્સ અંડર-23 સ્ટેટ એ ટ્રોફી એલિટની ક્વાર્ટર ફાઇનલ-2માં ઉત્તર પ્રદેશ માટે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 26, 2025, 12:27 PM IST

ઉત્તર પ્રદેશના વિસ્ફોટક ઓપનર આદર્શ સિંહે બેવડી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે મેન્સ અંડર-23 સ્ટેટ એ ટ્રોફી એલિટની ક્વાર્ટર-ફાઇનલ 2 મેચમાં તેણે આ શાનદાર ઇનિંગ રમી. આદર્શે મુંબઈ સામે અણનમ 223 રન બનાવ્યા, જેનાથી ઉત્તર પ્રદેશે 453/5નો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો.

આદર્શે માત્ર 26 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા

આદર્શ સિંહે 2024નો અંડર-19 મેન્સ વર્લ્ડ કપ ભારત માટે રમ્યો હતો. આ યુવા બેટ્સમેને 138 બોલમાં 18 છગ્ગા અને 14 ચોગ્ગા ફટકારીને 223 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી હતી. તેણે પોતાની ઇનિંગની શરૂઆત તોફાની રીતે કરી નહોતી તેણે 67 બોલમાં પોતાની અડધી સદી અને 103 રનમાં પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. ત્યારબાદ યુવા ઓપનરે પોતાની બેવડી સદી પૂરી કરવા માટે માત્ર 26 બોલનો સમય લીધો હતો.

આદર્શ અને સ્વસ્તિકે સદીની ભાગીદારી કરી

યુવા બેટ્સમેન આદર્શ સિંહ અને સ્વસ્તિક ચિકારાએ 16.2 ઓવરમાં 113 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી. સ્વસ્તિકે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરી 58 બોલમાં 73 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા ફટકાર્યા. 

અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં આદર્શનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું ?

આદર્શ સિંહે સાત ઇનિંગ્સમાં 34ની સરેરાશથી 238 રન બનાવ્યા, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ફાઇનલમાં તેણે 77 બોલમાં 47 રન બનાવ્યા. જોકે, ભારત ફાઇનલમાં 79 રને હારી ગયું. આદર્શ ફાઇનલમાં ભારતનો ટોપ સ્કોરર હતો.
 

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Aadarsh Singhcricket recordU19 World CupSwastik Chikara

