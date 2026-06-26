FIFA નો અસલી રોમાંચ હવે શરૂ: બ્રાન્ડ્સ માટે હોટસ્પોટ બન્યું 'Z' માધ્યમ, વર્લ્ડ કપમાં બ્રાન્ડ્સે ખોલી દીધી તિજોરી!

ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટના શરૂઆતના મજબૂત અઠવાડિયાના આધારે, Lenovo, Ceat, Jaguar Land Rover, Adidas, Zydus અને JBL સહિતની કેટલીક અગ્રણી બ્રાન્ડ્સે 'Z' સાથે ભાગીદારી કરી છે, જે વિવિધ કેટેગરીમાં તેના જાહેરાતકર્તા પોર્ટફોલિયોને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
આ બ્રાન્ડ્સ એક પ્રભાવશાળી સ્પોન્સરશિપ યાદીમાં જોડાઈ છે જેમાં કો-પ્રેઝન્ટિંગ સ્પોન્સર તરીકે Mahindra, કો-પાવર્ડ બાય સ્પોન્સર તરીકે Diageo, તેમજ Apple અને Pernod Ricard સહિતની અન્ય કેટલીક પ્રતિષ્ઠિત બ્રાન્ડ્સનો સમાવેશ થાય છે, જે તમામ પ્લેટફોર્મ પર આ ટુર્નામેન્ટ સાથે જોડાયેલી છે.કંપની તમામ બ્રાન્ડ્સ સાથેની તેની પાર્ટનરશીપને ખૂબ જ મહત્વ આપે છે અને સમગ્ર ભારતમાં ફૂટબોલને એક રમત તરીકે પ્રોત્સાહન આપવામાં મળેલા સહયોગની પ્રશંસા કરે છે.
નવી દિગ્ગજ બ્રાન્ડ્સ જોડાઈ
નવી બ્રાન્ડ્સનું સતત જોડાણ ટૂર્નામેન્ટ પ્રત્યે વધી રહેલા ઉત્સાહને દર્શાવે છે, કારણ કે દર્શકો હવે વધુ રોમાંચક અને હાઈ-ઇન્ટેન્સિટી ધરાવતી નોકઆઉટ મેચો માટે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. જાહેરાતકર્તાઓનો આ સતત રસ કંપનીની સંકલિત ઇકોસિસ્ટમ પર જોવા મળી રહેલા મજબૂત જોડાણ અને વ્યસ્તતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
'Unite8 Sports' ચેનલો અને 'Zee 5'ના માધ્યમથી બ્રાન્ડ્સ દર્શકો સાથે પ્રભાવશાળી અને પ્રાસંગિક જોડાણ ઊભું કરવા માટે વિવિધ માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી રહી છે. જેમાં લાઈવ મેચો, સ્ટુડિયો પ્રોગ્રામિંગ, હાઈલાઈટ્સ, વિશ્લેષણ અને ડિજિટલ એક્ટિવેશન્સ સામેલ છે.
ટેલિવિઝન અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર ગ્રાહકની જરૂરિયાત મુજબની જાહેરાતના સોલ્યુશન્સ પ્રદાન કરવાની કંપનીની ક્ષમતાએ, બ્રાન્ડ્સને તેમના કેમ્પેઈનની અસરકારકતા વધારવાની સાથે-સાથે તેમના ચોક્કસ બિઝનેસ ઉદ્દેશ્યો સાથે રોકાણને સુસંગત બનાવવામાં સક્ષમ બનાવી છે.
‘Z’ પર 30 કરોડથી વધુની રીચ
30 કરોડથી (300+ મિલિયન) વધુ ઓમ્નિ-પ્લેટફોર્મ યુનિક રીચ મેળવ્યા બાદ 'Z' પર ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026™ જાહેરાતકર્તાઓ માટે પ્રોત્સાહક પ્રદર્શન આપવાનું ચાલુ રાખે છે. Zee 5 એકસાથે લાખો દર્શકોને કોઈપણ અડચણ વિના હોસ્ટ કરી રહ્યું છે, જેમાં પ્લેટફોર્મ પર દર્શકોના એન્ગેજમેન્ટમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળ્યો છે. કારણ કે તેઓ લાઈવ મેચ, હાઈલાઈટ્સ અને બહુભાષી સ્ટુડિયો પ્રોગ્રામિંગનો આનંદ માણી રહ્યા છે.
આ રમતગમતના રોમાંચ અને મુખ્ય પ્રોગ્રામિંગ પહેલોએ મળીને 'Unite 8 Sports 2' ને ભારતમાં તમામ અંગ્રેજી સ્પોર્ટ્સ ચેનલોમાં લીડરશિપ સ્થાન અપાવ્યું છે. દર્શકોના અનુભવને વધુ સારો બનાવવા માટે, પ્રખ્યાત ફૂટબોલ નિષ્ણાતો, પૂર્વ ખેલાડીઓ અને જાણીતા કોમેન્ટેટર્સ મેચ પહેલાના હાફ-ટાઇમના અને મેચ પછીના વ્યાપક વિશ્લેષણ દ્વારા ફેન્સને જોડી રાખ્યા છે.
ટૂર્નામેન્ટ શરૂ થતાં પહેલાં જ કેટલીક જાણીતી બ્રાન્ડ્સ આમાં જોડાઈ ગઈ હતી, ત્યારે ગ્રુપ સ્ટેજના કારણે ઊભા થયેલા ઉત્સાહે જાહેરાતકર્તાઓમાં રસનો એક નવો પ્રવાહ જગાડ્યો છે, કારણ કે હવે આ ટૂર્નામેન્ટ તેના સૌથી વધુ પ્રતિક્ષિત તબક્કામાં પ્રવેશી રહી છે.
કંપની 28 જૂનથી 3 જુલાઈ દરમિયાન યોજાનારા 'રાઉન્ડ ઓફ 32', 4 થી 7 જુલાઈ દરમિયાન યોજાનારા 'રાઉન્ડ ઓફ 16' અને ટૂર્નામેન્ટના પછીના તબક્કાઓ માટે ભાગીદારી પર વિચાર કરી રહેલી વધારાની બ્રાન્ડ્સ તરફથી પણ સારી માંગ જોઈ રહી છે.
નોકઆઉટ રાઉન્ડ માટે ‘Z’ પ્લેટફોર્મ સંપૂર્ણપણે સજ્જ
જાહેરાતકર્તાઓના આ સતત વેગ વિશે વાત કરતા ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિમિટેડ (Zee Entertainment Enterprises Ltd.)ના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર – એડવર્ટાઈઝમેન્ટ રેવન્યુ સંદીપ મેહરોત્રાએ જણાવ્યું હતું કે, "ફિફા વર્લ્ડ કપ દર્શકોને મોટા પાયે એકસાથે લાવવાની તેની ક્ષમતા સતત સાબિત કરતો આવ્યો છે, અને છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં જે વેગ અમે જોયો છે તેણે જાહેરાતકર્તાઓના આત્મવિશ્વાસને વધુ મજબૂત કર્યો છે.
અમારું ધ્યાન ગ્રાહકની જરૂરિયાત અનુસાર અને પરિણામ-લક્ષી સોલ્યુશન્સ આપવા પર રહ્યું છે, જે વિવિધ કેટેગરી અને બજેટ ધરાવતી બ્રાન્ડ્સને આ ટૂર્નામેન્ટમાં અર્થપૂર્ણ રીતે ભાગ લેવા સક્ષમ બનાવે છે. આ પ્રતિસાદ ઘણો પ્રોત્સાહક રહ્યો છે, જેમાં કેટલીક નવી બ્રાન્ડ્સ જોડાઈ છે અને નોકઆઉટ સ્ટેજના રોમાંચનો લાભ લેવા માંગતા જાહેરાતકર્તાઓ તરફથી સતત રસ જોવા મળી રહ્યો છે. અમે અમારા ભાગીદારો માટે માપી શકાય તેવું મૂલ્ય પ્રદાન કરતી પ્રભાવશાળી તકો ઊભી કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
જેમ જેમ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026™ તેના નિર્ણાયક નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પ્રવેશી રહ્યો છે, તેમ તેમ 'Z' નવીન અને સંકલિત સોલ્યુશન્સ દ્વારા દર્શકોના જોડાણ અને જાહેરાતકર્તાઓની ભાગીદારીને વધુ મજબૂત કરવા માટે સંપૂર્ણપણે સજ્જ છે, જે બ્રાન્ડ્સને દુનિયાના સૌથી મોટા રમતગમતના મહાકુંભમાંથી એકનો મહત્તમ લાભ લેવામાં મદદ કરશે.