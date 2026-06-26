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FIFA નો અસલી રોમાંચ હવે શરૂ: બ્રાન્ડ્સ માટે હોટસ્પોટ બન્યું 'Z' માધ્યમ, વર્લ્ડ કપમાં બ્રાન્ડ્સે ખોલી દીધી તિજોરી!

ખેલ જગતનો સૌથી મોટો શો હવે ખૂબ જ પ્રતીક્ષિત રાઉન્ડ ઓફ 32માં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે, ત્યારે અગ્રણી કન્ટેન્ટ અને ટેક્નોલોજી પાવરહાઉસ, ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઈઝિસ લિમિટેડ ('Z')ને જાહેરાતકર્તાઓ તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિક્રિયા મળી રહી છે. આ એ ટુર્નામેન્ટનું મોટા પ્રમાણમાં દર્શકો સાથે કનેક્ટ થવાની ક્ષમતા અને બ્રાન્ડસનો વધી રહેલો ભરોસો હોવાનું સાબિત કરે છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 26, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:45 PM IST
FIFA નો અસલી રોમાંચ હવે શરૂ: બ્રાન્ડ્સ માટે હોટસ્પોટ બન્યું 'Z' માધ્યમ, વર્લ્ડ કપમાં બ્રાન્ડ્સે ખોલી દીધી તિજોરી!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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