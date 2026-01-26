આ ખેલાડી પર તૂટી પડ્યો દુ:ખોનો પહાડ, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા પિતાનું નિધન
Allah Ghazanfar : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા અફઘાનિસ્તાનના ખેલાડી અલ્લાહ ગઝનફર પર દુ:ખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. ગઝનફરના પિતાનું અચાનક નિધન થયું છે. ગઝનફરને વર્લ્ડ કપ માટે અફઘાનિસ્તાનના રિઝર્વ લિસ્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
Trending Photos
Allah Ghazanfar : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સ્ટેજ તૈયાર થઈ ગયું છે. ટુર્નામેન્ટને 10 દિવસ બાકી છે. આ ઇવેન્ટમાં ભાગ લેનાર ટીમો અને ખેલાડીઓ આવતા અઠવાડિયે ભારત આવવાનું શરૂ કરશે. ઇવેન્ટ પહેલા જ એક ક્રિકેટર શોકમાં ડૂબી ગયો છે. અફઘાનિસ્તાન 19 વર્ષીય ખેલાડી અલ્લાહ ગઝનફરના પિતાનું અવસાન થયું છે.
અલ્લાહ ગઝનફર અફઘાનિસ્તાન ટીમમાં રિઝર્વ ખેલાડી છે, તેણે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેના પિતાના અવસાનના સમાચાર આપ્યા છે. જો કે, તેના પિતાનું અવસાન કેવી રીતે થયું તેની વિગતો સામે આવી નથી. પિતાનું નિધન થતાં તેના પરિવારમાં શોકનો માહોલ થવાયો છે.
અફઘાનિસ્તાનનો ભાવિ સ્ટાર છે અલ્લાહ ગઝનફર
લેગ સ્પિનર અલ્લાહ ગઝનફર એક યુવા ખેલાડી છે અને તેને અફઘાનિસ્તાન ટીમનો ભાવિ સ્ટાર માનવામાં આવે છે. 2024માં અફઘાન ટીમ માટે ડેબ્યૂ કર્યા પછી, તેણે 20 મેચમાં 29 વિકેટ લીધી છે. તેણે 2024માં આયર્લેન્ડ સામે ODIમાં ડેબ્યૂ કર્યું, ત્યારબાદ ઝિમ્બાબ્વે સામે ટેસ્ટમાં ડેબ્યૂ કર્યું અને 2025માં પાકિસ્તાન સામે T20માં પણ ડેબ્યૂ કર્યું.
IPL 2026માં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમશે
આ એ જ અલ્લાહ ગઝનફર છે જે IPLમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ માટે રમ્યો હતો. MIએ તેને IPL 2026 માટે 4.80 કરોડમાં રિટેન કર્યો હતો. અલ્લાહ ગઝનફર ઉંમરમાં ભલે નાનો છે, પરંતુ તેની લેગ-સ્પિન બોલિંગ જાદુઈ છે. તે જ્યાં પણ રમ્યો છે ત્યાં પોતાની છાપ છોડી છે. હવે, તેના પિતાના અવસાન પછી તે 2026ના વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ સાથે ભારત આવશે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે અફઘાનિસ્તાનના રિઝર્વ ખેલાડી
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે અફઘાનિસ્તાન ટીમની જાહેરાત થોડા દિવસો પહેલા જ કરવામાં આવી હતી. ટીમમાં રાશિદ ખાન, નૂર અહેમદ અને મોહમ્મદ નબી જેવા સ્ટાર સ્પિનરો છે, તેથી તેને તક મળી નથી. જોકે, તે ઇજાઝ અહમદઝાઈ અને ઝિયા-ઉર-રહેમાન સાથે રિઝર્વ ખેલાડી તરીકે છે. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ ખેલાડી ઘાયલ થાય છે અને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ જાય છે, તો તેને મુખ્ય ટીમમાં લાવવામાં આવી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે