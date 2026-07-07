/ક્રિકેટ જગત માટે દુ:ખદ સમાચાર, 39મા જન્મદિવસ પહેલા જ જિંદગીની જંગ હાર્યો આ ક્રિકેટર

Shapoor Zadran Death : અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવવામાં મદદ કરનાર શાપૂર ઝાદરાનનું નિધન થયું છે, તેણે લાંબા સમયથી ગંભીર બીમારી સામે લડ્યા બાદ 7 જુલાઈના રોજ અંતિમ શ્વાસ લીધા. અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB)એ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા તેના મૃત્યુની જાહેરાત કરી. તેના નિધનના સમાચાર સાંભળીને ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે.
જિંદગીની જંગ હાર્યો શાપૂર ઝાદરાન
શાપૂર ઝાદરાન ઘણા મહિનાઓથી ગંભીર બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યો હતો. જાન્યુઆરીથી તે નવી દિલ્હીની એક હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યો હતો. તેના ભાઈ ઘમાઈ ઝાદરાન અને અફઘાનિસ્તાનના પૂર્વ કેપ્ટન અસગર અફઘાન તેની સારવાર દરમિયાન ભારત આવ્યા હતા. ગયા વર્ષે ઓક્ટોબરમાં ઝાદરાનની તબિયત બગડવાની શરૂઆત થઈ હતી અને ત્યારબાદ તેની સ્થિતિ વધુને વધુ ગંભીર બની ગઈ હતી.
અફઘાન ક્રિકેટે દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું
અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB)એ શાપૂર ઝાદરાનના અવસાન પર દુ:ખ વ્યક્ત કરતું નિવેદન બહાર પાડ્યું હતું. ACBએ કહ્યું કે, અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શાપૂર ઝાદરાનના નિધન પર ખૂબ જ દુઃખ અને શોક વ્યક્ત કરે છે. શાપૂર ઝાદરાન એવા વ્યક્તિઓમાંના એક હતો જેણે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટનો પાયો નાખ્યો. તેના સમર્પણ, જુસ્સા અને અટલ પ્રતિબદ્ધતાએ દેશમાં ક્રિકેટના વિકાસ અને ઉદયમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તે એવા ગૌરવશાળી ક્રિકેટરોમાંનો એક હતો જેણે અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટની શરૂઆતની સફરમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી અને ટીમને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પહોંચવાનો માર્ગ મોકળો કર્યો હતો.
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
With profound grief and deep sorrow, the Afghanistan Cricket Board mourns the passing of former Afghanistan fast bowler Shapoor Zadran.
Shapoor Zadran was one of the foundation-laying figures of Afghanistan cricket, whose dedication,… pic.twitter.com/iPIAJ6HLkq
— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) July 7, 2026
શાપૂર કઈ બીમારી સામે ઝઝૂમી રહ્યો હતો ?
શાપૂર ઝાદરાન હિમોફેગોસાયટીક લિમ્ફોહિસ્ટિઓસાયટોસિસ (HLH) નામની દુર્લભ અને જીવલેણ સ્થિતિથી પીડાઈ રહ્યો હતો. આ બીમારીમાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ ઘટી જાય છે અને શરીરના અવયવોને નુકસાન પહોંચાડવાનું શરૂ કરે છે. તેના પરિવાર દ્વારા શેર કરવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, તેના શરીરના અનેક ભાગોમાં ફેલાઈ ગયેલા ગંભીર ચેપને કારણે તેની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ ગઈ હતી.
શાપુરના ભાઈ ઘમાઈ ઝાદરાને આ વર્ષની શરૂઆતમાં ક્રિકઇન્ફોને જણાવ્યું હતું કે, તે ખૂબ જ ગંભીર ચેપ હતો. તેના આખા શરીરને અસર થઈ હતી, જેમાં ટીબીનો પણ સમાવેશ થાય છે. ચેપ તેના મગજમાં ફેલાઈ ગયો હતો. સારવાર દરમિયાન શાપુર ઝાદરનની સ્થિતિમાં થોડા સમય માટે સુધારો થયો હતો. ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી અને તે લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા સુધી નજીકની હોટલમાં રહ્યો હતો.
શાપુર પોતાનો 39મો જન્મદિવસ ઉજવી શક્યો નહીં
જોકે, આ રાહત થોડા સમય માટે રહી. ચેપ ફરી ગંભીર બન્યો, જેના કારણે તેને ફરીથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. તેની તબિયત વધુ ખરાબ થતાં તેને ICUમાં ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં તેનું આખરે અવસાન થયું. દુઃખદ વાત એ છે કે, શાપૂરનું તેના 39મા જન્મદિવસના એક દિવસ પહેલા જ અવસાન થયું.
શાપૂર ઝાદરાનની ક્રિકેટ કારકિર્દી
શાપૂર ઝાદરાનની ગણતરી અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટના શરૂઆતના હીરોમાં થાય છે. તેના ઊંચા કદ, બોલિંગ સ્પીડ, આક્રમક રન-અપ સાથે તેણે ક્રિકેટના મેદાન પર પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી. શાપૂર ઝાદરાને 2009માં અફઘાનિસ્તાન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે 44 ODI અને 36 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું.
ODIમાં તેણે 36.95ની સરેરાશથી 43 વિકેટ લીધી, જ્યારે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે 24.51ની સરેરાશથી 37 વિકેટ લીધી. તેણે 2020માં તેની છેલ્લી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી. જોકે, ત્યારબાદ તેણે સ્થાનિક ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું અને 2022માં તેની છેલ્લી સ્પર્ધાત્મક મેચમાં ભાગ લીધો. શાપૂરે જાન્યુઆરી 2025માં ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી.