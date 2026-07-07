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ક્રિકેટ જગત માટે દુ:ખદ સમાચાર, 39મા જન્મદિવસ પહેલા જ જિંદગીની જંગ હાર્યો આ ક્રિકેટર

Shapoor Zadran Death : શાપૂર ઝાદરાનના અકાળે અવસાનથી સમગ્ર ક્રિકેટ જગત ખૂબ જ દુઃખી છે. ભલે તે હવે આપણી વચ્ચે નથી, પરંતુ અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે લઈ જવામાં તેનું યોગદાન અને 2015ના વર્લ્ડ કપમાં તેણે અપાવેલી ઐતિહાસિક જીત હંમેશા ક્રિકેટ ચાહકોની યાદોમાં જીવંત રહેશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 07, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:38 PM IST
ક્રિકેટ જગત માટે દુ:ખદ સમાચાર, 39મા જન્મદિવસ પહેલા જ જિંદગીની જંગ હાર્યો આ ક્રિકેટર
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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