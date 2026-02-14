T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે આ ટીમ માટે ખરાબ સમાચાર, ટીમના સભ્યને આવ્યો હાર્ટ એટેક
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન અફઘાનિસ્તાનની ટીમ માટે એક ખરાબ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ટીમના પરફોર્મન્સ એનાલિસ્ટ KC રામા સુબ્રમણ્યમને હાર્ટ એટેક આવ્યો છે. ટીમના ખરાબ પ્રદર્શન વચ્ચે આ સમાચારે ટીમની મુશ્કેલી વધારી દીધી છે.
T20 World Cup 2026 : T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં આ વખતે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ પાસેથી સારા પ્રદર્શનની આસા રાખવામાં આવી રહી હતી, પરંતુ ટીમને તેની શરૂઆતની બંને મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. અફઘાનિસ્તાન ટીમનો પ્રથમ મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 5 વિકેટથી પરાજય થયો હતો.
બીજી મેચમાં અફઘાનિસ્તાને સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું અને મેચ જીતવાને આરે હતા, પરંતુ કેટલીક ભૂલોના કારણે મેચ સુપર ઓવરમાં ગઈ, પ્રથમ સુપર ઓવર ટાઈ રહી, પરંતુ બીજી સુપર ઓવરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારી ગયા હતા. હવે તેમની ત્રીજી મેચ પહેલા અફઘાનિસ્તાન ટીમ માટે વધુ ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ટીમના પરફોર્મન્સ એનાલિસ્ટ KC રામા સુબ્રમણ્યમને હળવો સ્ટ્રોક આવ્યો હતો અને તેમને નવી દિલ્હીની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
છાતીમાં દુ:ખાવાની ફરિયાદ બાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા
અફઘાનિસ્તાનનો આગામી મેચ 16 ફેબ્રુઆરીએ નવી દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં યુએઈ સામે રમાવાની છે. આ મેચ માટે અફઘાન ટીમ દિલ્હી પહોંચી ગઈ છે. મીડિયા અહેવાલ મુજબ, 11 ફેબ્રુઆરીએ અફઘાનિસ્તાનના પરફોર્મન્સ એનાલિસ્ટ KC રામા સુબ્રમણ્યમને છાતીમાં દુખાવાની ફરિયાદ થઈ હતી. જે બાદ તેમને તાત્કાલિક ફોર્ટિસ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
KC રામા સુબ્રમણ્યમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા પછી ડોકટરોએ તાત્કાલિક સારવાર શરૂ કરી હતી. તેમની એન્જીયોપ્લાસ્ટી કરવામાં આવી છે અને તેમની સ્થિતિ હવે ખતરાની બહાર હોવાનું કહેવાઈ રહ્યું છે. તેમની તબિયત પહેલા કરતાં ઘણી સારી હોવાનું કહેવાય છે અને તેઓ સ્વસ્થ થઈ રહ્યા છે.
અફઘાનિસ્તાનની મુશ્કેલી વધી
ગ્રુપ-Dમાં રહેલી અફઘાનિસ્તાનની ટીમે ગત T20 વર્લ્ડ કપમાં સેમિફાઇનલ સુધી ક્વોલિફાય થઈ હતી, ત્યારે આ વખતે ગ્રુપ સ્ટેજથી તેની આગળની સફર માટે મુશ્કેલી સામનો કરી રહી છે. પ્રથમ બે મેચ હાર્યા પછી અફઘાનિસ્તાન હવે ગ્રુપ D પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને છે, હજુ સુધી જીત નોંધાવી નથી. તેની આગામી બે મેચ 16 અને 19 ફેબ્રુઆરીએ UAE અને કેનેડા સામે છે.
