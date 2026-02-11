Prev
6, 6, 6, 4... સુપર ઓવરમાં એક જ બેટ્સમેને ફટકાર્યા આટલા રન, બોલરના છોતરા ઉડાડી બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Most Runs in Super Over: અફઘાનિસ્તાન અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચેની મેચમાં ડબલ સુપર ઓવર જોવા મળી હતી, જેમાં બન્ને ટીમોના બેટ્સમેનોએ ચોગ્ગા-સિક્સરનો વરસાદ કર્યો હતો. રાશિદ ખાનની ટીમ ભલે આ મેચ હારી ગઈ, પરંતુ સ્ટાર બેટ્સમેન રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝે સુપર ઓવરમાં 18 રન બનાવીને ટીમ ઈન્ડિયાના પૂર્વ T20I સ્ટાર ખેલાડી રોહિત શર્માનો મોટો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:01 PM IST
  • અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર બેટ્સમેન તોડ્યો રોહિત શર્માનો રેકોર્ડ
  • પહેલા નંબર પર હજુ પણ યુનિવર્સ બોસની બાદશાહત
  • રોમાંચક મેચ અને ડબલ સુપર ઓવરમાં રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝે બનાવ્યો રેકોર્ડ

Most Runs in Super Over: અફઘાનિસ્તાન અને સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે બુધવારે (11 ફેબ્રુઆરી) ખૂબ જ રોમાંચક મેચ રમાઈ હતી. આ મેચમાં ટી20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત ડબલ સુપર ઓવરનો તડકો જોવા મળ્યો, જ્યાં અંતે સાઉથ આફ્રિકાને જીત મળી હતી. 

રોમાંચક મેચ અને ડબલ સુપર ઓવર
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં સાઉથ આફ્રિકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરતા 187 રન બનાવ્યા હતા. તેના જવાબમાં અફઘાનિસ્તાને પણ વળતો પ્રહાર કરતા 187 રન બનાવ્યા અને ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. મેચ ટાઈ થતા સુપર ઓવરમાં ગઈ, પરંતુ ત્યાં પણ સ્કોર બરાબર રહ્યો. છેવટે બીજી સુપર ઓવરમાં અફઘાનિસ્તાનને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

અફઘાનિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા મેચમાં બેવડી સુપર ઓવર રમાઈ હતી, જ્યાં બન્ને ટીમોના બેટ્સમેનોએ ચોગ્ગા અને સિક્સરનો વરસાદ કર્યો હતો. રાશિદ ખાનની ટીમ ભલે મેચ હારી ગઈ હોય, પરંતુ સ્ટાર બેટ્સમેન રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે સુપર ઓવરમાં 18 રન બનાવીને પૂર્વ ભારતીય T20I સ્ટાર રોહિત શર્માના મોટા રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો હતો.

રોહિત શર્માથી આગળ નીકળ્યો રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝ
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે રોમાંચક મેચમાં ભલે અફઘાનિસ્તાનની ટીમને દર્દનાક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હોય, પરંતુ ગુરબાઝે અંત સુધી લડાઈ ચાલુ રાખીને દુનિયાભરના ફેન્સના દિલ જીતી લીધા. સુપર ઓવરમાં રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝે પ્રોટિયાઝ સ્પિનર કેશવ મહારાજ સામે સતત ત્રણ સિક્સર (હેટ્રિક સિક્સ) ફટકારીને સનસની મચાવી દીધી હતી. આ સાથે જ ગુરબાજ સુપર ઓવરમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં રોહિત શર્માને પછાડીને બીજા નંબરે આવી ગયો છે. પહેલા નંબર પર હજુ પણ યુનિવર્સ બોસ એટલે ક્રિસ ગેલ જ બાદશાહ છે.

ક્રિસ ગેલના નામે છે વર્લ્ડ રેકોર્ડ
T20 ઇન્ટરનેશનલની એક સુપર ઓવરમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ ક્રિસ ગેલના નામે છે. આ દિગ્ગજ બેટ્સમેને 2008માં ન્યૂઝીલેન્ડના સ્પિનર ડેનિયલ વિટોરી સામે એકલા હાથે 25 રન ફટકાર્યા હતા. આ દરમિયાન ગેલે 3 સિક્સર અને 1 ચોગ્ગો પણ ફટકાર્યા હતા. 18 વર્ષ પછી પણ ગેલનો આ રેકોર્ડ અતૂટ છે. હવે બીજા નંબરે ગુરબાઝ આવી ગયો છે, જેમણે મહારાજની ઓવરમાં 18 રન બનાવ્યા છે.

સુપર ઓવરમાં સૌથી વધુ રન (એક ઇનિંગમાં)
25 - ક્રિસ ગેઇલ vs ડેનિયલ વિટ્ટોરી
18 - રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝ vs કેશવ મહારાજ
15 - રોહિત શર્મા vs ટિમ સાઉથી
14 - રોસ ટેલર vs સેમ્યુઅલ્સ
13 - ડેવિડ મિલર vs લસિથ મલિંગા

Rahmanullah GurbazSuper Over World RecordAFG vs SA T20રહેમાનુલ્લા ગુરબાઝસુપર ઓવરમાં સૌથી વધુ રન

