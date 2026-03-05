Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsક્યાં થાપ ખાઈ ગઈ સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ ? સેમિફાઈનલમાં હાર બાદ કેપ્ટન માર્કરમે કોને ગણાવ્યો જવાબદાર

ક્યાં થાપ ખાઈ ગઈ સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ ? સેમિફાઈનલમાં હાર બાદ કેપ્ટન માર્કરમે કોને ગણાવ્યો જવાબદાર

T20 world cup 2026 : સેમિફાઇનલમાં હાર બાદ દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરમે ફિન એલનની ઇનિંગની પ્રશંસા કરી. તેણે સ્વીકાર્યું કે 170 રનનો સ્કોર નોંધાવવા છતાં ટીમ પાવરપ્લેમાં જ મેચ હારી ગઈ અને આ હાર તેમની ટીમ માટે એક થપ્પડથી ઓછી નહોતી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 05, 2026, 10:47 AM IST
  • દક્ષિણ આફ્રિકાની સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે શરમજનક હાર
  • ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ન્યૂઝીલેન્ડે પહેલીવાર દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું
  • હાર બાદ કેપ્ટન માર્કરમે સ્વીકારી પોતાની ભૂલ

Trending Photos

ક્યાં થાપ ખાઈ ગઈ સાઉથ આફ્રિકાની ટીમ ? સેમિફાઈનલમાં હાર બાદ કેપ્ટન માર્કરમે કોને ગણાવ્યો જવાબદાર

T20 world cup 2026 : દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન એડન માર્કરમે T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શરમજનક હાર બાદ પોતાનું દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. નિરાશ માર્કરમે સ્વીકાર્યું કે એલનની ઇનિંગે મેચ તેમની પહોંચની બહાર કરી દીધી હતી અને તેમની ટીમ પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવામાં થોડી ધીમી હતી.

ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ન્યૂઝીલેન્ડે પહેલીવાર દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું. અગાઉ રેકોર્ડ 0-5 હતો. પરંતુ આ વખતે કહાની બદલાઈ ગઈ. ટુર્નામેન્ટમાં અપરાજિત દક્ષિણ આફ્રિકા દબાણ હેઠળ તૂટી પડ્યું, જેના કારણે ન્યૂઝીલેન્ડ ફાઇનલમાં ક્વોલિફાય થયું.

Add Zee News as a Preferred Source

હારનું સૌથી મોટું કારણ

કોલકાતામાં દક્ષિણ આફ્રિકાની હારનું કારણ શું હતું ? એડન માર્કરમે હારના કારણો જણાવ્યા હતા. દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન માર્કરમે કહ્યું કે, શરૂઆતમાં બોલ બેટ પર યોગ્ય રીતે આવી રહ્યો નહોતો. કેટલાક બોલ અટકી રહ્યા હતા, ન્યૂઝીલેન્ડે નવા બોલ સાથે શાનદાર બોલિંગ કરી અને દબાણ બનાવ્યું. અમે તે દબાણ હેઠળ વિકેટ ગુમાવી દીધી.

માર્કરમે સ્વીકાર્યું કે 170 સુધી પહોંચવું એ સારો પ્રયાસ હતો અને ટીમને હાફટાઇમમાં વાપસી કરવાની આશા હતી. જોકે, પાવરપ્લેમાં જે બન્યું તેણે મેચ છીનવી લીધી. ન્યૂઝીલેન્ડના ઓપનર ફિન એલને 33 બોલમાં સદી ફટકારીને મેચને એકતરફી બનાવી દીધી.

માર્કરમે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી

માર્કરામે પોતે સ્વીકાર્યું, જ્યારે કોઈ બેટ્સમેન આવી ઇનિંગ રમે છે, ત્યારે ફિલ્ડિંગ ટીમ તરીકે તમે ઘણીવાર સારા પરિણામની અપેક્ષા રાખી શકતા નથી. પાવરપ્લેમાં ન્યૂઝીલેન્ડે શાનદાર શરૂઆત કરી અને પછી મેચ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ મેળવ્યું. ટિમ સીફર્ટે પણ ઝડપી ઇનિંગ (33 બોલમાં 58 રન) રમીને દક્ષિણ આફ્રિકાની આશાઓનો અંત લાવ્યો.

હારથી માર્કરમ નિરાશ

ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન બાદ સેમિફાઈનલમાં હારી જતાં માર્કરમ ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગયો. તેણે કહ્યું આ હાર મોઢા પર થપ્પડ જેવી લાગે છે. અમે ખૂબ જ નિરાશ છીએ, પરંતુ મને અમારી ટીમ પર ગર્વ છે, જેણે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન બેસ્ટ ક્રિકેટ રમી. તે અમારા માટે એક કમનસીબ સાંજ હતી. તેણે વધુમાં કહ્યું કે ટીમને હવે જૂના જમાનાનો અભિગમ અપનાવવાની અને પરિસ્થિતિઓમાં ઝડપથી અનુકૂલન સાધવાનું શીખવાની જરૂર છે.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
t20 world cup 2026new zealand vs south africaAiden MarkramNew Zealand cricket team

Trending news