/ટીમ ઇન્ડિયામાં શાનદાર ડેબ્યૂ બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાંથી રમશે માનવ સુથાર, જાણો કઈ ટૂર્નામેન્ટમાં મચાવશે ધમાલ

Manav Suthar in Warwickshire: ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ખેલાડી માનવ સુથારે 23 વર્ષની ઉંમરે ટીમ ઇન્ડિયામાં ડેબ્યૂ કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. તેમણે અફઘાનિસ્તાન સામેની મેચની પહેલી જ ઇનિંગ્સમાં 6 વિકેટ લીધી હતી. આ મેચમાં તેમના શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે તેમને 'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'ના ખિતાબ પણ આપવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ હવે તેમને વધુ એક મોટી ક્રિકેટ ડીલ મળી ગઈ છે. ભારત માટે ટેસ્ટમાં ડેબ્યૂ કર્યા બાદ હવે તેઓ ઇંગ્લેન્ડની ડોમેસ્ટિક ટીમ વોરવિકશાયર તરફથી રમતા જોવા મળશે.
આ ડીલથી ખૂબ જ ખુશ છે માનવ સુથાર
માનવ સુથારને વોરવિકશાયર તરફથી આગામી 2 રાઉન્ડની કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ માટે સાઇન કરવામાં આવ્યા છે. વોરવિકશાયર તરફથી સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ વાતની સત્તાવાર જાહેરાત પણ કરી દેવામાં આવી છે. આ નવી ડીલ સાઇન થયા બાદ માનવ સુથાર પણ ખૂબ જ ખુશ જોવા મળી રહ્યા છે. તેમણે આ અંગે કહ્યું કે, “હું આને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છું. મને કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપની ટૂર્નામેન્ટમાં વોરવિકશાયર માટે આગામી 2 મેચ રમવાની તક મળી રહી છે. ટીમે આ સીઝનની સારી શરૂઆત કરી છે અને હું તેમની સાથે જોડાઈને ટીમને ટ્રોફી સુધી પહોંચાડી શકું.”
Welcoming an Indian international to the Bears family 🇮🇳
Full story ➡️ https://t.co/WYXkB47aev
🐻 #YouBears pic.twitter.com/IQvd93j5of
— Bears (@WarwickshireCCC) June 10, 2026
ક્યારથી જોડાશે ટીમ સાથે?
માનવ સુથારે હાલમાં જ ટીમ ઇન્ડિયા માટે મેચ વિનિંગ બોલિંગનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. વોરવિકશાયરને પણ તેમની પાસેથી એવા જ પ્રદર્શનની આશા હશે. સુથાર 12 જૂને યોજાનારી મેચ માટે ટીમ સાથે જોડાશે. 12 જૂને વોરવિકશાયર અને યોર્કશાયર વચ્ચે સ્કારબોરોમાં મેચ રમાશે. ત્યારબાદ ટીમની આગામી મેચ આવતા અઠવાડિયે રમાશે, જેમાં ટીમની ટક્કર સમરસેટ સામે થશે.
વોરવિકશાયરના ડાયરેક્ટરે કર્યા વખાણ
વોરવિકશાયરના ડાયરેક્ટર જેમ્સ થોમસે માનવ સુથારના ટીમ સાથે જોડાવા અંગે કહ્યું કે, “તેમને અમારી સાથે સામેલ કરીને અમને ખૂબ જ ખુશી થઈ રહી છે. અમે આ સીઝનમાં સારું રેડ બોલ ક્રિકેટ રમ્યા છીએ અને માનવનું ટીમમાં સામેલ થવાથી અમારી બોલિંગને વધુ મજબૂતી મળશે. તેમનું ટીમમાં સામેલ થવું એક શાનદાર અનુભવ રહેશે.”