Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ટીમ ઇન્ડિયામાં શાનદાર ડેબ્યૂ બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાંથી રમશે માનવ સુથાર, જાણો કઈ ટૂર્નામેન્ટમાં મચાવશે ધમાલ

ટીમ ઇન્ડિયામાં શાનદાર ડેબ્યૂ બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાંથી રમશે માનવ સુથાર, જાણો કઈ ટૂર્નામેન્ટમાં મચાવશે ધમાલ

Manav Suthar in Warwickshire: ટીમ ઇન્ડિયા માટે ટેસ્ટમાં ધમાકેદાર ડેબ્યૂ કરનારા માનવ સુથારનું નસીબ ચમકી ગયું છે. તેમને ઇંગ્લેન્ડની ડોમેસ્ટિક ટીમ તરફથી એક ખૂબ જ મોટી ડીલ મળી છે. આવી સ્થિતિમાં હવે તેઓ કઈ ટૂર્નામેન્ટમાં ધમાલ મચાવતા જોવા મળશે, ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 10, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:51 PM IST
ટીમ ઇન્ડિયામાં શાનદાર ડેબ્યૂ બાદ હવે ઇંગ્લેન્ડની ટીમમાંથી રમશે માનવ સુથાર, જાણો કઈ ટૂર્નામેન્ટમાં મચાવશે ધમાલ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાતમાં આ જગ્યાએ છુપાયેલું છે 'બ્લેક ગોલ્ડ', ONGCને તેલ કૂવા ખોદવા મળી મંજૂરી
India Oil Reserve11 min ago
2
Ahmedabad24 min ago
3
pm modi41 min ago
4
Helicopter crash53 min ago
5
Gujarat farmers1 hr ago