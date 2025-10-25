AUS vs IND: બેટથી ધમાલ મચાવ્યા બાદ નિવૃત્તિ પર રોહિત-કોહલીએ કરી મોટી જાહેરાત, કહ્યું- થેન્ક્યુ ઓસ્ટ્રેલિયા
Kohli-Rohit Retirement: સિડનીના મેદાન પર રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનું બેટ જોરદાર ચાલ્યું. હિટમેને શાનદાર બેટિંગ કરતા જબરદસ્ત સદી ફટકારી અને તે 121 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો. વળી, કિંગ કોહલીએ પણ પોતાની બેટિંગથી ખૂબ મહેફિલ લૂંટી. મેચ પછી રોહિત-કોહલીએ પોતાની નિવૃત્તિને લઈને મોટી જાહેરાત કરી છે.
Trending Photos
Kohli-Rohit Retirement: સિડનીમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનું બેટ ખૂબ ગરજ્યું. એડિલેડ પછી હિટમેનનું બેટ ત્રીજી વનડે મેચમાં પણ જોરદાર બોલ્યું. રોહિતે શાનદાર બેટિંગ કરતા 125 બોલમાં 121 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. વળી, બે ડક પછી વિરાટ પણ શાનદાર લયમાં દેખાયો અને તેણે 81 બોલમાં 74 રનની દમદાર ઇનિંગ રમી. કોહલી-રોહિતે બીજી વિકેટ માટે 168 રનની અતુટ પાર્ટનરશિપ જમાવી અને ટીમને જીત અપાવીને પાછા ફર્યા. મેચ પછી રોહિત-કોહલીએ એક સાથે નિવૃત્તિને લઈને પણ મોટી જાહેરાત કરી દીધી.
નિવૃત્તિ પર શું બોલ્યા કોહલી-રોહિત?
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ મેચ પછી એડમ ગિલક્રિસ્ટ સાથે વાતચીત કરતા કહ્યું કે તેઓ હમણાં વનડે ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિ નથી લઈ રહ્યા. રોહિતે કહ્યું, “મને નથી ખબર કે હું ફરીથી ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમવા આવીશ કે નહીં, પરંતુ મને અહીં રમવાની ખૂબ મજા આવે છે.”
કોહલી-રોહિતે ઓસ્ટ્રેલિયાની જનતાનો પણ આટલો પ્રેમ આપવા અને તેમને સપોર્ટ કરવા બદલ આભાર માન્યો. ટીમ ઈન્ડિયાના બંને દિગ્ગજ બેટ્સમેનોએ વનડેમાંથી સંન્યાસ લેવાને લઈને ચાલી રહેલી અટકળો પર હાલ પૂરતો પૂરો વિરામ મૂકી દીધો છે. હિટમેન આ સિરીઝમાં એકમાત્ર બેટ્સમેન રહ્યો, જેણે ત્રણ મેચમાં 200થી વધારે રન બનાવ્યા. રોહિતના બેટમાંથી ૨૦૨ રન નીકળ્યા. પૂર્વ કેપ્ટનને તેના ધાસું પ્રદર્શન માટે મેન ઓફ ધ સિરીઝ પણ પસંદ કરવામાં આવ્યો.
રોહિત-કોહલીએ મચાવી ધમાલ
શુભમન ગિલની સાથે 237 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરવા ઉતરેલો રોહિત શર્મા પહેલી જ બોલથી કમાલની લયમાં દેખાયો. તેણે ખુલીને પોતાના શોટ્સ રમ્યા. પહેલી વિકેટ માટે હિટમેને શુભમન ગિલની સાથે મળીને 69 રન જોડ્યા. ગિલના આઉટ થયા પછી રોહિતને વિરાટ કોહલીનો સારો સાથ મળ્યો.
કિંગ કોહલી અને રોહિતે મળીને બીજી વિકેટ માટે 168 રનની પાર્ટનરશિપ જમાવી અને ટીમને જીત અપાવીને પાછા ફર્યા. આ પાર્ટનરશિપ દરમિયાન રો-કોએ રેકોર્ડ્સનો વરસાદ કર્યો. કોહલી વનડેમાં હવે સૌથી વધારે રન બનાવનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં કુમાર સંગાકારાને પાછળ છોડીને બીજા નંબર પર આવી ગયો છે. વળી, રોહિતે સિડનીમાં પોતાના બેમિસાલ રેકોર્ડને ફરી એકવાર જાળવી રાખ્યો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે