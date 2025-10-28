Prev
ક્રિકેટના મેદાન પર ફરી ટકરાશે ભારત-પાકિસ્તાન, નવેમ્બરમાં આ દિવસે આમને સામને હશે બંને ટીમો

IND vs PAK : ભારત અને પાકિસ્તાનની ક્રિકેટ ટીમો ફરી એકવાર ક્રિકેટના મેદાન પર આમને-સામને થવાની તૈયારીમાં છે. આ વખતે બંને ટીમો 7 નવેમ્બરે હોંગકોંગ સિક્સીસ ટુર્નામેન્ટમાં ટકરાશે. દિનેશ કાર્તિક ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ભારતના ગ્રુપમાં પાકિસ્તાન અને કુવૈતનો સમાવેશ થાય છે.

Oct 28, 2025, 04:32 PM IST

IND vs PAK : તાજેતરમાં એશિયા કપની ફાઇનલમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો થયો હતો. ટીમ ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ જીત્યો હતો. ભારતીય ટીમે PCB અને ACC ચીફ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરતાં મેચમાં ભારે હોબાળો થયો હતો. આ વિવાદને હવે એક મહિનો વીતી ગયો છે અને ભારત અને પાકિસ્તાન ફરી એકવાર એકબીજાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે.

આવતા મહિને ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજાનો સામનો કરશે. બંને ટીમો હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025માં આમને-સામને થશે. હોંગકોંગ સિક્સીસની આગામી સીઝન 7, 8 અને 9 નવેમ્બરના રોજ યોજાશે, જેમાં કુલ 12 ટીમો ભાગ લેશે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ભારત અને પાકિસ્તાનને એક જ ગ્રુપ Cમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. બધી 12 ટીમોને ચાર પૂલમાં વહેંચવામાં આવી છે. એક પૂલમાં ત્રણ ટીમો છે. પૂલ Cમાં ભારત અને પાકિસ્તાન ઉપરાંત કુવૈતનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

  • પૂલ A - દક્ષિણ આફ્રિકા (A1), અફઘાનિસ્તાન (A2), નેપાળ (A3)
  • પૂલ B - ઓસ્ટ્રેલિયા (B1), ઇંગ્લેન્ડ (B2), UAE (B3)
  • પૂલ C - ભારત (C1), પાકિસ્તાન (C2), કુવૈત (C3)
  • પૂલ D - શ્રીલંકા (D1), બાંગ્લાદેશ (D2), હોંગકોંગ (D3)

IND vs PAK મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?

હોંગકોંગ સિક્સીસ 2025ના શરૂઆતના દિવસે ભારત અને પાકિસ્તાન એકબીજા સામે ટકરાશે. આ મેચ 7 નવેમ્બરના રોજ ટીન ક્વોંગ રોડ રિક્રિએશન ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. મેચ સાંજે 6:05 વાગ્યે શરૂ થશે. ચાહકો આ મેચને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, જેના કારણે હોંગકોંગ સિક્સીસની ટિકિટ ઝડપથી વેચાઈ રહી છે.

હોંગકોંગ સુપર સિક્સીસ માટેની ભારતીય ટીમની હજુ સુધી જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. જો કે, ઘણા સમય પહેલા પુષ્ટિ થઈ ગઈ હતી કે દિનેશ કાર્તિક ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં નિવૃત્ત આર. અશ્વિન પણ ભારતીય ટીમનો ભાગ રહેશે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં થવાની ધારણા છે. પાકિસ્તાને 23 ઓક્ટોબરે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી હતી, જેમાં અબ્બાસ આફ્રિદીને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

