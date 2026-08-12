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બુમરાહ અને સુદર્શન બાદ વધુ એક ખેલાડી શ્રીલંકા સિરીઝમાંથી થશે બહાર! ટીમ ઈન્ડિયાની વધશે મુશ્કેલી

India vs Sri Lanka Test Series : ભારત શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે તૈયાર છે. આ શ્રેણી ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ (WTC) 2025-27નો ભાગ છે. આ દરમિયાન ભારતીય ટીમને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગી શકે છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 12, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:10 PM IST
બુમરાહ અને સુદર્શન બાદ વધુ એક ખેલાડી શ્રીલંકા સિરીઝમાંથી થશે બહાર! ટીમ ઈન્ડિયાની વધશે મુશ્કેલી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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