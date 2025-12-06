Video: 20 ટૉસ હાર્યા બાદ રાહુલની આ યુક્તિ કરી ગઈ કામ, લોકોએ તરત જ પકડી લીધી ટ્રિક
IND vs SA 3rd ODI Toss: ટીમ ઈન્ડિયાએ ટોસ જીતીને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ મેચ વિશાખાપટ્ટનમના મેદાન પર રમાઈ રહી છે. ભારતના ટોસ જીતવા અંગે ક્રિકેટ ચાહકોએ શું કહ્યું તે જાણો.
IND vs SA 3rd ODI Toss: ટીમ ઈન્ડિયાનું ટોસ નસીબ આખરે બદલાઈ ગયું છે. શનિવારે વિશાખાપટ્ટનમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ત્રીજી અને અંતિમ વનડેમાં ભારતે ટોસ જીત્યો. આ શ્રેણીની નિર્ણાયક મેચ છે. ભારતે સતત 20 ODI ટોસ હાર્યા બાદ આ સફળતા મેળવી છે. ભારતે અગાઉ 2023 ODI વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટોસ જીત્યો હતો. સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટન કેએલ રાહુલના ટોસ જીતવા પર ક્રિકેટ ચાહકો ઉત્સાહપૂર્વક પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. લોકોએ તરત જ રાહુલની 'યુક્તિ' પકડી લીધી હતી.
રાહુલની 'ટ્રિક' કામ કરી ગઈ
હકીકતમાં, રાહુલે દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીની પ્રથમ બે વનડેમાં જમણા હાથથી સિક્કો ઉછાળ્યો હતો. આ દરમિયાન, સ્ટેન્ડ-ઇન કેપ્ટને નિર્ણાયક મેચમાં ડાબા હાથથી સિક્કો ઉછાળવાની 'યુક્તિ' અજમાવી, જે કામ કરી ગઈ. BCCI દ્વારા શેર કરાયેલા ટોસ વીડિયોના કોમેન્ટ વિભાગમાં એક યુઝરે લખ્યું કે, "કેએલ રાહુલે તેની ડાબા હાથની યુક્તિ અજમાવી." બીજાએ કહ્યું, "એવું લાગે છે કે ભારતે એક દાયકા પછી ટોસ જીતી લીધો છે. બીજા એક વ્યક્તિએ લખ્યું કે, આખરે, ભારતીય ટીમના ટોસના ખરાબ નસીબનો અંત આવ્યો.
ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી
ભારતે ટોસ જીતીને વિશાખાપટ્ટનમ ODIમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું. ટોસ પછી, રાહુલે કહ્યું કે, અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. અમે ગઈકાલે રાત્રે અહીં પ્રેક્ટિસ કરી અને કોચ પાસેથી જાણવા મળ્યું કે ઝાકળ હતી, પરંતુ તે રાંચી અને રાયપુર જેટલું ઝડપથી આવી નહીં. અમે સ્કોરનો પીછો કરવાનો પ્રયાસ કરવા માંગીએ છીએ. ટીમે છેલ્લી બે મેચમાં જે રીતે રમી છે તેનાથી હું ખૂબ ખુશ છું. ભારતે તેમના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો, વોશિંગ્ટન સુંદરને બદલે તિલક વર્માને પસંદ કર્યો છે.
દક્ષિણ આફ્રિકાએ કર્યા બે ફેરફાર
ટોસ હાર્યા બાદ, દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમાએ કહ્યું કે, અમે પણ પહેલા બોલિંગ કરવા માંગતા હતા. સારી શરૂઆત મધ્યમ ક્રમનું કામ સરળ બનાવશે. અમે બોર્ડ પર સારો સ્કોર બનાવવાનો પ્રયાસ કરીશું અને આશા છે કે તેનો બચાવ કરીશું. આજની મેચ મહત્વપૂર્ણ છે, અને અમે પરિણામની જમણી બાજુએ છીએ તેની ખાતરી કરવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરીશું. દક્ષિણ આફ્રિકાએ નાન્ડ્રે બર્ગર અને ટોની ડી જોર્ઝીની ઇજાઓને કારણે રાયન રિકેલ્ટન અને ઓટનિલ બાર્ટમેનનો સમાવેશ કર્યો છે.
