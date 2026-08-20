Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /માનવ સુથાર બાદ વધુ એક જાદુઈ સ્પિનરની થશે એન્ટ્રી, બીજી ટેસ્ટમાં ડેબ્યૂ પાક્કું! આ ખેલાડીનું કપાશે પત્તુ

માનવ સુથાર બાદ વધુ એક જાદુઈ સ્પિનરની થશે એન્ટ્રી, બીજી ટેસ્ટમાં ડેબ્યૂ પાક્કું! આ ખેલાડીનું કપાશે પત્તુ

India vs Sri Lanka : ગાલે ટેસ્ટમાં શાનદાર જીત બાદ હવે ભારત શ્રીલંકા સામેની બીજી ટેસ્ટ માટે તૈયાર છે. 23 ઓગસ્ટથી કોલંબોમાં શરૂ થનારી ટેસ્ટ માટે ભારતીય ટીમમાં કેટલાક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે, માનવ સુથાર બાદ વધુ એક જાદુઈ સ્પિનરની ટીમ ઈન્ડિયામાં એન્ટ્રી થઈ શકે છે, તો આ સ્પિનર કોણ છે અને તેના આવવાથી કોણ બહાર થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 20, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:35 PM IST
માનવ સુથાર બાદ વધુ એક જાદુઈ સ્પિનરની થશે એન્ટ્રી, બીજી ટેસ્ટમાં ડેબ્યૂ પાક્કું! આ ખેલાડીનું કપાશે પત્તુ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OTT Releases: 21 ઓગસ્ટે ઓટીટી પર રિલીઝ થશે જન નાયકન સહિતની આ નવી ફિલ્મો અને સીરીઝ
2
3
4
5