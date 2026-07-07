/ફૂટબોલના મહાન ખેલાડીઓ જે ક્યારેય વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી ન ઉઠાવી શક્યા: રોનાલ્ડો અને નેમાર પણ આ યાદીમાં સામેલ

ફુટબોલની દુનિયામાં ફીફા વિશ્વકપ જીતવો કોઈપણ ખેલાડીના કરિયરની સૌથી મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે. ઘણા દિગ્ગજ ખેલાડીઓએ ક્લબ સ્તર પર અનેક ટ્રોફીઓ જીતી, રેકોર્ડ બનાવ્યા અને દર્શકોના દિલ જીત્યા, પરંતુ જ્યારે વાત વિશ્વકપની આવે તો તેને ભાગ્યનો સાથ મળ્યો નહીં. ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા 24 કલાકની અંદર બે સ્ટાર ફુટબોલરનું વિશ્વકપ જીતવાનું સપનું અધૂરુ રહી ગયું છે.
પહેલા નોર્વેએ બ્રાઝિલને હરાવી નેમાર જુનિયરનું દિલ તોડ્યું અને બીજા દિવસે સ્પેને પોર્ટુગલને હરાવી સુપરસ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને એવું દર્દ આપ્યું જે તેને આજીવન યાદ રહેશે. ક્લબ અને આંતરરાષ્ટ્રીયમાં સર્વાધિક 976 ગોલ કરવા છતાં રોનાલ્ડોનું સપનું અધૂરુ રહી ગયું છે. નેમાર અને રોનાલ્ડો સહિત આવો જાણીએ તે પાંચ મહાન ફુટબોલરો વિશે, જે શાનદાર કરિયર છતાં ક્યારેય વિશ્વકપ જીતી શક્યા નથી.
1. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો (પોર્ટુગલ)
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને ફુટબોલ ઈતિહાસના મહાન ખેલાડીમાં ગણવામાં આવે છે. તેણે ક્લબ સ્તર પર UEFA ચેમ્પિયન્સ લીગ, ઘરેલું લીગ ટાઈટલ અને બેલન ડી ઓર જેવા ઘણા સન્માન પોતાના નામે કર્યાં. આ સિવાય પોર્ટુગલને યુરો કપ અને UEFA નેશન્સ લીગમાં પણ ચેમ્પિયન બનાવ્યું.
પરંતુ વિશ્વકપની ટ્રોફી હંમેશા તેનાથી દૂર રહી. 2006થી 2026 સુધી રમાયેલા 6 વિશ્વકપમાં તેનું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 2006 રહ્યું, જ્યારે પોર્ટુગલ સેમીફાઈનલ સુધી પહોંચ્યું. 2018મા સ્પેન વિરુદ્ધ તેની હેટ્રિક પણ આજે વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં શાનદાર ક્ષણ ગણવામાં આવે છે, પરંતુ તેની ટીમ ફાઈનલમાં પહોંચી શકી નહીં. હવે 2026મા રોનાલ્ડોએ પોતાના કરિયરનો છેલ્લો વિશ્વકપ રમી લીધો છે.
2. યોહાન ક્રૂઇફ (નેધરલેન્ડ)
નેધરલેન્ડના મહાન ખેલાડી યોહાન ક્રૂઇફે ટોટલ ફુટબોલના વિચારથી આ રમતને નવી દિશા આવી. તેની આગેવાનીમાં નેધરલેન્ડ 1974ના વિશ્વકપમાં ફાઈનલમાં પહોંચ્યું. પરંતુ પશ્ચિમ જર્મનીએ 2-1થી જીત મેળવી તેનું સપનું તોડી દીધું હતું.
3. ફેરેન્ક પુસ્કાસ (હંગરી)
હંગરીના મહાન સ્ટ્રાઇકર ફેરેન્ક પુસ્કાસને દુનિયાના શાનદાર ગોલ સ્કોરર માનવામાં આવે છે. તેણે પોતાના કરિયરમાં 600થી વધુ ગોલ કર્યાં અને 1954મા હંગરીને ફાઈનલમાં પહોંચાડ્યું હતું. ફાઈનલમાં હંગરીએ પશ્ચિમ જર્મનીના હાથે 3-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ મેચને બાદમાં મિરેકલ ઓફ બર્નના નામથી ઓળખવામાં આવી. તેના સન્માનમાં ફીફા આજે પણ વર્ષમાં સૌથી શાનદાર ગોલ કરનારને પુસ્કાસ એવોર્ડ આપે છે.
4. યુસેબિયો (પોર્ટુગલ)
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો પહેલા યુસેબિયો પોર્ટુગલનો સૌથી મોટો ફુટબોલ સ્ટાર માનવામાં આવતો હતો. તેણે પોતાના કરિયરમાં 700થી વધુ ગોલ કર્યાં અને 1966 વિશ્વકપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ગોલ્ડન બૂટનો એવોર્ડ જીત્યો. તેની મદદથી પોર્ટુગલ ત્રીજા સ્થાને રહ્યું, પરંતુ ટીમ ક્યારેય વિશ્વકપ ફાઈનલ સુધી ન પહોંચી શકી. શાનદાર વ્યક્તિગત પ્રદર્શન છતાં વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવાનું સપનું અધૂરુ રહી ગયું.
5. નેમાર (બ્રાઝિલ)
બ્રાઝિલના સુપરસ્ટાર નેમાર જુનિયર પોતાની પેઢીનો સૌથી પ્રતિભાશાળી ફુટબોલરોમાં માનવામાં આવે છે. તેણે બાર્સિલોના અને પેરિસ સેન્ટ જર્મન જેવી ક્લબો માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને બ્રાઝિલને 2013 ફીફા કન્ફેડરેશન કપ અને 2016મા ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ અપાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે તે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી રહ્યો છે. પરંતુ ફુટબોલ વિશ્વકપ જીતવાનું તેનું સપનું અધૂરુ રહી ગયું.