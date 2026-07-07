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ફૂટબોલના મહાન ખેલાડીઓ જે ક્યારેય વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી ન ઉઠાવી શક્યા: રોનાલ્ડો અને નેમાર પણ આ યાદીમાં સામેલ

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા 24 કલાકની અંદર બે સ્ટાર ફુટબોલરોનું વિશ્વકપ જીતવાનું સપનું અધૂરુ રહી ગયું. પહેલા નોર્વેએ બ્રાઝિલને હરાવી નેમારનું દિલ તોડ્યું અને હવે સ્પેને પોર્ટુગલને હરાવી ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને તેવું દુખ આપ્યું, જેને તે ક્યારેય ભૂલી શકશે નહીં.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 07, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:21 PM IST
ફૂટબોલના મહાન ખેલાડીઓ જે ક્યારેય વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી ન ઉઠાવી શક્યા: રોનાલ્ડો અને નેમાર પણ આ યાદીમાં સામેલ
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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