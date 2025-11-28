RCB ની સાથે IPL ની આ દિગ્ગજ ફ્રેન્ચાઇઝી વેચાવાની તૈયારીમાં! મોટા ઉદ્યોગપતિએ કર્યો ખુલાસો
તાજેતરમાં, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન RCB ની માલિકી ધરાવતી કંપની, ડિયાજિયો ગ્રુપે સત્તાવાર રીતે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ ફ્રેન્ચાઇઝી વેચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી રહ્યા છે. હવે, આ યાદીમાં એક નવું નામ ઉમેરાયું છે: IPL ની પ્રથમ ચેમ્પિયન ટીમ.
IPL 2026: આઈપીએલની નવી સિઝનને લઈને અત્યારથી હલચલ જોવા મળી રહી છે. પ્લેયર રિટેન્શન થઈ ગયું છે અને હવે ઓક્શન યોજાશે. પરંતુ સૌથી મોટી ચર્ચા વર્તમાન આઈપીએલ ફ્રેન્ચાઇઝી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ વેચાવાને લઈને થઈ રહી છે. RCB ને ચલાવનારી કંપનીએ આ ફ્રેન્ચાઇઝી વેચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દીધી છે અને ખરીદદાર શોધી રહી છે. પરંતુ આ વચ્ચે બેંગલુરૂ બાદ અન્ય એક ટીમ વેચાવાનો દાવો થઈ રહ્યો છે. આ ફ્રેન્ચાઇઝી છે- રાજસ્થાન રોયલ્સ.
હર્ષ ગોયનકાનો મોટો દાવો
આઈપીએલની વર્તમાન ચેમ્પિયન અને લીગની સૌથી પહેલી ચેમ્પિયન ફ્રેન્ચાઇઝી વેચાવાના સમાચાર આવી રહ્યાં છે. જ્યાં RCB ના વેચાવાની જાણકારી ખુદ તેના માલિક ડિએજિયો ગ્રુપે આપી તો રાજસ્થાન રોયલ્સ વિશે દાવો એક મોટા ઉદ્યોગપતિએ કર્યો છે. સિએટ ટાયર બનાવનારી કંપનીના માલિક હર્ષ ગોયનકાએ પોતાની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં આ સનસનીખેજ દાવો કરી બધાને ચોંકાવી દીધા છે.
હંમેશા બિઝનેસથી લઈને પોલિટિક્સ અને ક્રિકેટના અલગ-અલગ મુદ્દા પર સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ કરનાર હર્ષ ગોયનકાએ ગુરૂવાર 27 નવેમ્બરની સાંજે આ પોસ્ટ કરી બધાને ચોંકાવી દીધા. ગોયનકાએ એક્સ એકાઉન્ટ પર લખ્યું, 'મને સાંભળવામાં આવી રહ્યું છે કે માત્ર એક નહીં, પરંતુ બે આઈપીએલ ટીમો વેચાવા માટે તૈયાર છે- RCB અને RR.' સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યું છે કે લોકો સારી કિંમતનો ફાયદો ઉઠાવવા ઈચ્છે છે. તો પછી 2 ટીમ ઉપલબ્ધ છે અને 4/5 સંભવિત ખરીદદાર છે. કોને મળશે સફળતા- શું પુણે, અમદાવાદ, મુંબઈ, બેંગલુરૂથી હશે કે પછી યુએસએથી?
રાજસ્થાન રોયલ્સ કોના માલિક છે?
જોકે, ગોએન્કાની પોસ્ટ સ્પષ્ટ કરતી નથી કે રોયલ્સના માલિકો આખી ફ્રેન્ચાઇઝી વેચવાનો ઇરાદો ધરાવે છે કે માત્ર એક ભાગ. રાજસ્થાન રોયલ્સ હાલમાં રોયલ મલ્ટિસ્પોર્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની માલિકીની કંપની છે, જે ભારતીય મૂળના બ્રિટિશ ઉદ્યોગપતિ મનોજ બડાલેનો સૌથી મોટો હિસ્સો ધરાવે છે. પ્રખ્યાત અમેરિકન રોકાણ કંપની રેડબર્ડ કેપિટલ સાથે તેમનો પણ આ કંપનીમાં હિસ્સો છે. હાલમાં, રોયલ્સ દ્વારા આવી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી.
શું આઈપીએલમાં જોવા મળશે ભાઈઓની ટક્કર?
એક સવાલ તે પણ છે કે શું ગોયનકા ખુદ તેમાંથી કોઈ ફ્રેન્ચાઇઝી ખરીદવા ઈચ્છે છે કે નહીં. આશરે 36 હજાર કરોડની નેટવર્થવાળા હર્ષ ગોયનકા દેશના મોટા ઉદ્યોગપતિમાં સામેલ છે અને RPG ગ્રુપના માલિક છે. સિએટ ટાયર્સ પણ આ ગ્રુપની કંપની છે. હર્ષ ગોયનકાના નાના ભાઈ સંજીવ ગોયનકા IPL ની સૌથી મોંઘી ફ્રેન્ચાઇઝી લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સના માલિક છે. તો શું આવનારા દિવસોમાં બંને ભાઈઓની આઈપીએલમાં ટક્કર થઈ શકે છે?
