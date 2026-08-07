/ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા બાદ હવે આ ટીમ માટે રમશે અજિંક્ય રહાણે, મોટી ડીલ કરી સાઈન

Ajinkya Rahane: ભારતના સ્ટાર ક્રિકેટર અજિંક્ય રહાણેએ હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું છે. તેમણે ત્રણેય ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. હવે રહાણે નવી ઇનિંગની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. તેઓ વિદેશી લીગમાં રમતા નજરે પડશે. રહાણેએ આ ડીલ સાઈન કર્યા બાદ ખુશી વ્યક્ત કરી છે. તેઓ જલ્દી જ એક્શનમાં જોવા મળશે. રહાણે સિવાય અનેક ભારતીય ખેલાડીઓ પણ આ લીગમાં રમવાના છે.
આ વિદેશી લીગમાં આવશે નજર
રહાણે યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગ (ETPL)ની પહેલી સિઝનમાં એમ્સ્ટર્ડમ ફ્લેમ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. ફ્રેન્ચાઈઝીએ 7 ઓગસ્ટે મોટી જાહેરાત કરતા રહાણેના રમવા પર ખુશી પણ વ્યક્ત કરી. રહાણેએ ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, “ક્રિકેટએ મને ઘણું બધું આપ્યું છે, અને મારું હંમેશાંથી માનવું રહ્યું છે કે ખેલાડીઓની આ જવાબદારી છે કે તેઓ ખેલને તેના કરતાં પણ વધુ મજબૂત સ્થિતિમાં છોડે, જેવી તેમણે તેને મેળવી હતી. યુરોપ એક રોમાંચક દોરમાં પ્રવેશી રહ્યું છે અને તેમાં ક્રિકેટના સૌથી આશાસ્પદ ક્ષેત્રોમાંનું એક બનવાની ક્ષમતા છે.”
ETPLના સહ-માલિક અભિષેક બચ્ચને પણ આ કરારનું સ્વાગત કરતા રહાણેનો આભાર માન્યો. ETPLમાં સ્ટીવ સ્મિથ, રવિચચંદ્રન અશ્વિન, ફાફ ડુ પ્લેસિસ, ગ્લેન મેક્સવેલ, હેનરિક ક્લાસેન, મિચેલ માર્શ, લુંગી એન્ગીડી અને ટ્રેન્ટ બોલ્ટ જેવા દિગ્ગજો રમતા જોવા મળશે.
ક્યારથી થઈ રહી છે શરૂઆત?
26 ઓગસ્ટથી ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. ફાઇનલ 20 સપ્ટેમ્બરે રમાશે. ETPLની પહેલી સિઝન કુલ 26 દિવસ સુધી ચાલશે અને આ લીગના તમામ મુકાબલા નેધરલેન્ડના વૂરબર્ગ ક્રિકેટ ક્લબ અને આયર્લેન્ડના મલાહાઇડમાં રમાશે. આ ટૂર્નામેન્ટમાં કુલ 6 ટીમો ભાગ લેશે, જેમાં એમ્સ્ટર્ડમ ફ્લેમ્સ, બેલફાસ્ટ વુલ્વ્ઝ, ડબલિન ગાર્જિયન, એડિનબર્ગ કેસલ રોકર્સ, ગ્લાસગો કોસ્મિક, રોટરડેમ ડોકર્સ સામેલ છે. રાઉન્ડ રોબિન હેઠળ તમામ મેચ રમાશે. ત્યારબાદ ક્વોલિફાયર અને ફાઇનલ મેચ રમાશે.