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ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા બાદ હવે આ ટીમ માટે રમશે અજિંક્ય રહાણે, મોટી ડીલ કરી સાઈન

Ajinkya Rahane: અજિંક્ય રહાણેએ હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. હવે થોડા જ દિવસો બાદ તેમણે મોટો નિર્ણય લીધો અને પહેલીવાર યોજાઈ રહેલી વિદેશી લીગમાં રમવાનો નિર્ણય કર્યો. રહાણે સિવાય દુનિયાના અનેક સ્ટાર ખેલાડીઓ આ લીગમાં ભાગ લેવાના છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 07, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:02 PM IST
ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા બાદ હવે આ ટીમ માટે રમશે અજિંક્ય રહાણે, મોટી ડીલ કરી સાઈન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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