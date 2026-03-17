IPL 2026 : SRH બાદ RCBને મોટો ઝટકો ! આ મેચ વિનર ખેલાડીનું રમવું મુશ્કેલ
IPL 2026 : RCB ટીમ IPL 2026માં પોતાના ખિતાબ જાળવી રાખવા માટે તૈયાર છે. નવી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. જોકે, ટુર્નામેન્ટ પહેલા ટીમ માટે એક ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે, કારણ કે ગત સીઝનમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર બોલર વર્તમાન સીઝનની શરૂઆતની મેચો ગુમાવી શકે છે.
- IPL 2026ની ઓપનિંગ મેચ 28 માર્ચે રમાશે
- આ મેચ RCB અને SRH વચ્ચે રમાશે
- મેચ પહેલા RCB માટે ખરાબ સમાચાર
IPL 2026 : IPL 2026ની ઓપનિંગ મેચ 28 માર્ચે રમાશે. જો કે, ટુર્નામેન્ટ પહેલા જ ઘણા મુખ્ય ખેલાડીઓને ઇજાઓ થવાના સમાચારે ચાહકોને ચિંતામાં મુકી દીધા છે. પહેલા સમાચાર આવ્યા હતા કે KKRનો સ્ટાર બોલર હર્ષિત રાણા ઈજાને કારણે આખી સીઝનમાંથી બહાર થઈ ગય હતો, તે ઘૂંટણની ઇજા સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે અને તેને સ્વસ્થ થવા માટે 2-3 મહિનાનો સમય લાગશે.
RCBને મોટો ઝટકો !
ત્યારબાદ સમાચાર આવ્યા કે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદનો કેપ્ટન પેટ કમિન્સ હજુ સુધી સંપૂર્ણ ફિટનેસ મેળવી શક્યો નથી અને શરૂઆતની મેચો ચૂકી શકે છે. હવે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB)ને હૈદરાબાદની જેમ જ ઝટકો લાગ્યો છે, કારણ કે તેનો મેચ વિનર બોલર જોશ હેઝલવુડ પણ હાલમાં અનફિટ છે. કમિન્સની જેમ તે પણ ઓપનિંગ મેચો ગુમાવે તેવી શક્યતા છે.
પહેલી મેચમાં નહીં રમે હેઝલવુડ
IPL 2026ની ઓપનિંગ મેચ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ (RCB) અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH) વચ્ચે યોજાવાની છે. આ સ્પર્ધામાં કમિન્સ કે હેઝલવુડ બંનેમાંથી કોઈ એક રમશે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે, કારણ કે બંને ફાસ્ટ બોલરોમાંથી કોઈને પણ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા (CA)ના મેડિકલ સ્ટાફ તરફથી હજુ સુધી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળ્યું નથી. પરિણામે બંને સ્ટાર્સ 28 માર્ચે એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમમાં યોજાનારી મેચ ગુમાવશે.
ક્યારે જાડાશે ટીમમાં ?
મીડિયા અહેવાલો સૂચવે છે કે કમિન્સ અને હેઝલવુડ બંને હાલમાં રિહેબમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તેઓ તેમના ફિટનેસ સર્ટીફિકેટ મેળવતાની સાથે જ ભારત આવશે. જ્યારે બંને ખેલાડીઓ શરૂઆતની મેચો ચૂકી શકે છે, ત્યારે તેઓ ટુર્નામેન્ટના બીજા ભાગમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, 28 માર્ચે RCB અને SRH વચ્ચેની શરૂઆતની મેચ માટે તેઓ સમયસર ફિટ થવાની કોઈ શક્યતા નથી. છેલ્લા અઠવાડિયામાં તેમની સ્થિતિમાં કોઈ ખાસ ફેરફાર થયો નથી.
કમિન્સની ગેરહાજરીમાં કોણ સંભાળશે કેપ્ટનશીપ ?
પેટ કમિન્સ IPL 2026 માટે હૈદરાબાદ ફ્રેન્ચાઇઝનો કેપ્ટન છે. શરૂઆતની મેચો માટે કેપ્ટનશીપ ઇશાન કિશન અથવા અભિષેક શર્માને સોંપવામાં આવી શકે છે.
હેઝલવુડ RCBનો મુખ્ય બોલર
ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) માટે મુખ્ય બોલર છે. RCBએ આ બોલરને 12.50 કરોડની મોટી રકમમાં રિટેન કર્યો હતો. ગત સિઝનમાં તેણે RCBને ચેમ્પિયન બનાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. 12 મેચોમાં તેણે 17.54ની સરેરાશ અને 8.77ના ઇકોનોમી રેટ સાથે 22 વિકેટ લીધી હતી. તેણે છેલ્લી સિઝન સંયુક્ત રીતે ત્રીજા ક્રમના સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર તરીકે પૂરી કરી હતી.
