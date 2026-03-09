T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો છતાં કેપ્ટન સૂર્યાનું નથી ભરાયું મન, કરી મોટી જાહેરાત
Suryakumar Yadav : T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલમાં ભારત ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું. ભારતની ઐતિહાસિક જીત બાદ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે આગામી યોજનાઓ પર નિવેદન આપ્યું છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે કેપ્ટને શું જાહેરાત કરી છે.
Trending Photos
Suryakumar Yadav : 8 માર્ચે ભારતીય ટીમે ઇતિહાસ રચ્યો. ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને ભારત ત્રીજી વખત T20 વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બન્યું. સૂર્યકુમાર યાદવ એમએસ ધોની અને રોહિત શર્મા પછી T20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર ત્રીજો ભારતીય કેપ્ટન બન્યો. ઐતિહાસિક વર્લ્ડ કપ જીત બાદ સૂર્યકુમાર યાદવે જણાવ્યું કે ભારતીય ટીમનું આગામી લક્ષ્ય ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ જીતવાનું છે.
ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ જીતવો એ આગામી ટાર્ગેટ
એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં, સૂર્યકુમાર યાદવે ભારતીય ટીમની વર્લ્ડ કપ જીતને ઐતિહાસિક ગણાવી, પરંતુ ભવિષ્યના પડકારો વિશે પણ વાત કરી. સૂર્યકુમાર યાદવે કહ્યું, આ જીત ખૂબ જ ખાસ છે. પરંતુ સૌથી મોટું લક્ષ્ય ઓલિમ્પિક્સ, ઓલિમ્પિક ગોલ્ડ મેડલ અને તે જ વર્ષે યોજાનારો T20 વર્લ્ડ કપ છે.
1900ના ઓલિમ્પિકમાં ક્રિકેટ પહેલી વાર રમાયું હતું, પરંતુ 128 વર્ષ પછી 2028માં લોસ એન્જલસ ઓલિમ્પિકમાં ક્રિકેટની રમત પાછી આવવાની તૈયારીમાં છે. ભારતીય ટીમે રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપમાં 2024નો T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો અને ત્યારથી ભારતની T20 ટીમે આક્રમક અભિગમ સાથે રમવાનું શરૂ કર્યું છે.
3 વર્ષમાં 3 ICC ટ્રોફી
2013ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી પછી અગિયાર વર્ષ વીતી ગયા હતા, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાનો ICC ટ્રોફી જીતવાનો દુકાળ સમાપ્ત થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નહોતા. આ ખિતાબનો દુકાળ 2024માં સમાપ્ત થયો જ્યારે ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 7 રનથી હરાવ્યું. પછીના વર્ષે ભારતીય ટીમે 2025ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 4 વિકેટથી હરાવ્યું. હવે સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 2026નો T20 વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી લીધી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે