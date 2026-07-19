/FIFA પ્રેસિડેંટના સંદેશ બાદ, ZEEના CEO પુનિત ગોયન્કાનો ઇમોશનલ પત્ર, કહ્યું: એક દિવસ, ભારત પણ રમશે વર્લ્ડ કપ

Punit Goenka Letter to FIFA President: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. સ્પેન અને આર્જેન્ટિના વચ્ચે ઐતિહાસિક ફાઇનલ આજે રાત્રે 12:30 વાગ્યે યોજાવાની છે. ભારતમાં આ મેચને લઈને ભારે ઉત્સાહ છે. આ ઉત્સાહ વચ્ચે, ફૂટબોલ પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનોના ખાસ સંદેશને અનુસરીને, ઝી એન્ટરટેઇનમેન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) પુનિત ગોયેન્કાએ સમગ્ર FIFA પરિવાર, દર્શકો અને તેમની ટીમ "Z" માટે એક ખૂબ જ ખાસ પત્ર બહાર પાડ્યો છે.
આ પત્રમાં, પુનિત ગોયેન્કાએ ભારતના દરેક ઘરમાં ફૂટબોલ પહોંચાડવાની તેમની સફરની ચર્ચા કરી અને FIFA પ્રમુખનો આભાર માન્યો. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે એક દિવસ ભારતીય ટીમ પણ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે.
પુનિત ગોયેન્કાએ ભાવનાત્મક સંદેશ લખ્યો
પુનિત ગોયેન્કાએ તેમના પત્રમાં લખ્યું કે, "સમગ્ર "Z" પરિવાર વતી, હું FIFA પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનો અને તેમની સમગ્ર ટીમનો તેમના વિશ્વાસ અને સમર્થન માટે હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આ સહયોગ ભારતમાં ફૂટબોલને નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવા તરફ એક મોટું પગલું છે. સાથે મળીને, અમે ફૂટબોલને ભારતના રમતગમતના દ્રશ્યનો એક આવશ્યક ભાગ બનાવ્યો છે. એક ટીમ તરીકે, અમે ફૂટબોલને ભારતની રમત સંસ્કૃતિનો અભિન્ન ભાગ બનાવવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે.
પુનિત ગોયેન્કાએ FIFA સાથેની ભાગીદારી વિશે કહ્યું કે, આગળ જોતાં, હું એક લાંબી અને મજબૂત ભાગીદારી પ્રત્યેની અમારી પ્રતિબદ્ધતાને ફરીથી વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. અમે હમણાં જ આ અદ્ભુત સફર સાથે શરૂ કરી છે અને અમે આગળના ઘણા મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નો વિશે ઉત્સાહિત છીએ.
ફૂટબોલ એક્સપર્ટનો ખાસ આભાર
પુનિત ગોયેન્કાએ તેમના પત્રમાં લખ્યું કે, હું બધા પ્રસ્તુતકર્તાઓ અને ફૂટબોલ એક્સપર્ટનો પણ ખાસ આભાર માનું છું, જેમણે તેમના ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ અને ઉત્તમ આંતરદૃષ્ટિથી દર્શકોના અનુભવને સમૃદ્ધ બનાવ્યો છે. તેમના સતત સમર્થનથી અમને દેશના દરેક ખૂણા સુધી ફૂટબોલની પહોંચ વધારવામાં મદદ મળી છે.
દર્શકો અને ભાગીદારો પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી
ઝીના CEOએ પણ આ સફળ સફરમાં લાખો ફૂટબોલ ચાહકો અને વ્યવસાયિક ભાગીદારોની ભૂમિકાનો સ્વીકાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે, હું દેશભરના અમારા દર્શકો અને સબ્સ્ક્રાઇબર્સ પ્રત્યે ઊંડો આભાર વ્યક્ત કરું છું. રમત પ્રત્યેનો તમારો ઉત્સાહ અને પ્રેમ અમને દરેક પગલા પર પ્રેરણા આપે છે.
વ્યવસાયિક ભાગીદારો માટે, તેમણે લખ્યું કે, અમારા જાહેરાતકર્તાઓ, વિતરણ ભાગીદારો અને સહયોગીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર, જેમના વિશ્વાસથી આ વિઝન વાસ્તવિક બન્યું છે અને ઉત્તમ વિશ્લેષણ પ્રદાન કરનારા ફૂટબોલ એક્સપર્ટનો પણ આભાર.
"એક દિવસ, ભારત FIFA વર્લ્ડ કપ સ્ટેજ પર હશે."
પત્રના અંતે, પુનિત ગોયેન્કાએ દેશ પ્રત્યે એક મહાન વચન વ્યક્ત કર્યું. ભારતમાં ફૂટબોલના ભવિષ્ય વિશે બોલતા, તેમણે લખ્યું કે, આ ફક્ત એક મહાન શરૂઆત છે. હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે. ભારતમાં ફૂટબોલની સફર હમણાં જ શરૂ થઈ છે. અમે પેઢીઓને આ રમતને પ્રેમ કરવા માટે પ્રેરણા આપતા રહીશું, અને એક દિવસ અમે તે ક્ષણની ઉજવણી કરીશું જ્યારે અમારી ભારતીય ટીમ ગર્વથી FIFA વર્લ્ડ કપ સ્ટેજ પર રમશે.
FIFA પ્રમુખે ઝી ટીવીને એક ખાસ પત્ર લખ્યો
18 જુલાઈના રોજ, FIFA પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફેન્ટિનોએ એક ખાસ સંદેશમાં, ભારતમાં ફૂટબોલને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઝી નેટવર્કના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરી. તેમણે ઝી ટીવીને એક અદ્ભુત અને મૂલ્યવાન ભાગીદાર ગણાવ્યું, નોંધ્યું કે નેટવર્કે ભારતના દરેક ખૂણામાં દર્શકો સુધી ફૂટબોલના જુસ્સા અને ભાવના લાવવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી છે.
ઇન્ફન્ટિનોએ ઝી સાથેની આ વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને એક સીમાચિહ્નરૂપ ગણાવી જેણે ભારતીય રમત સંસ્કૃતિમાં ફૂટબોલને એક નવું અને મજબૂત સ્થાન આપ્યું છે. તેમણે આ સફરની પ્રશંસા કરી અને ભવિષ્યમાં ઝી નેટવર્ક સાથે આ મજબૂત અને લાંબા ગાળાની ભાગીદારી ચાલુ રાખવાનું વચન આપ્યું છે.