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FIFA પ્રેસિડેંટના સંદેશ બાદ, ZEEના CEO પુનિત ગોયન્કાનો ઇમોશનલ પત્ર, કહ્યું: એક દિવસ, ભારત પણ રમશે વર્લ્ડ કપ

Punit Goenka Letter to FIFA: 2026ના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ પહેલા ફિફાના પ્રમુખ ગિયાની ઇન્ફન્ટિનોએ ઝી ટીવીને એક ખાસ સંદેશ મોકલ્યો હતો. તેના જવાબમાં, ઝીના સીઈઓ પુનિત ગોયેન્કાએ સમગ્ર ફિફા ટીમ, દર્શકો અને તેમના કર્મચારીઓ માટે એક ખૂબ જ ખાસ પત્ર લખ્યો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:55 PM IST
FIFA પ્રેસિડેંટના સંદેશ બાદ, ZEEના CEO પુનિત ગોયન્કાનો ઇમોશનલ પત્ર, કહ્યું: એક દિવસ, ભારત પણ રમશે વર્લ્ડ કપ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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