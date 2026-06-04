/વિરાટ કોહલી બાદ હવે રોહિત શર્મા પણ થશે ODI સિરીઝમાંથી બહાર ? હાર્દિક પંડ્યા અંગે પણ સસ્પેન્સ

Rohit Sharma : IPL 2026 સમાપ્ત થતાં જ ભારતીય ક્રિકેટ ચાહકોની નજર 13 જૂનથી શરૂ થનારી અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પર છે. જોકે, ODI શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ ટીમ ઇન્ડિયાને એક નહીં, પરંતુ બે મોટા ઝટકાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રથમ વિરાટ કોહલી ઈજાને કારણે શ્રેણીમાંથી બહાર થયાના સમાચાર આવ્યા અને હવે પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માની ફિટનેસ સ્થિતિએ ભારતીય ટીમની ચિંતાઓમાં વધારો કર્યો છે.
રોહિતને હજુ સુધી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળ્યું નથી
અહેવાલો અનુસાર, રોહિત શર્મા હજુ સુધી IPL 2026 દરમિયાન થયેલી હેમસ્ટ્રિંગ ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. પરિણામે ODI શ્રેણીમાં તેની ભાગીદારી અશક્ય માનવામાં આવે છે. જો આ પરિસ્થિતિ સાકાર થાય તો ભારતને તેના બે સૌથી મોટા મેચ વિનર વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા વિના મેદાનમાં ઉતરવું પડી શકે છે.
રોહિત શર્માની પસંદગી ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન કરવામાં આવી હતી. ટીમની જાહેરાત સમયે મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે રોહિત શર્મા અને હાર્દિક પંડ્યા બંનેને BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) તરફથી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળ્યા પછી જ ટીમમાં જોડાઈ શકશે.
હાર્દિક પંડ્યાના રમવા અંગે પણ સસ્પેન્સ
જોકે, રોહિત શર્માને હજુ સુધી આ મંજૂરી મળી નથી. સમાચાર એજન્સી ANIના અહેવાલ મુજબ, રોહિત હજુ સુધી બેંગલુરુ સ્થિત સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ સુધી પણ પહોંચ્યો નથી. પરિણામે શ્રેણી માટે તેની ઉપલબ્ધતા અંગે ગંભીર શંકાઓ ઉભી થઈ છે. ખેલાડીઓએ 9 જૂન સુધીમાં ચંદીગઢ રિપોર્ટ કરવો જરૂરી છે, જ્યારે શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 જૂને ધર્મશાળામાં રમાવાની છે.
જ્યારે રોહિત શર્મા અંગેની પરિસ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે, ત્યારે હાર્દિક પંડ્યા ચોક્કસપણે સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં પહોંચી ગયો છે, જ્યાં તે હાલમાં તેની તૈયારીઓ કરી રહ્યો છે. આશા છે કે હાર્દિક ખૂબ જ ટૂંક સમયમાં તેની ફિટનેસ પાછી મેળવશે.
ભારતીય ટીમનું વધ્યું ટેન્શન
ભારતીય ચાહકો માટે સૌથી મોટી ચિંતા એ છે કે વિરાટ કોહલી પહેલાથી જ આ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. 2026ની IPL સીઝન દરમિયાન કોહલીને હેમસ્ટ્રિંગ ઈજા થઈ હતી. હવે રોહિતની ગેરહાજરીમાં ભારતના બંને સૌથી અનુભવી બેટ્સમેન એકસાથે ટીમમાંથી બહાર થઈ જશે. આ બંને ખેલાડીઓ 2027 ODI વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ માનવામાં આવે છે.
રોહિત શર્મા હાલમાં ભારતીય ટીમ માટે ફક્ત ODI ક્રિકેટ રમે છે. તેણે 2024માં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો અને 2025માં ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. પરિણામે બોર્ડ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ 2027ના ODI વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને તેની ફિટનેસ અંગે કોઈ જોખમ લેવા માંગતા નથી. જોકે રોહિતે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના IPL અભિયાન દરમિયાન થયેલી ઈજા બાદ વાપસી કરી હતી, પરંતુ તેનો ઉપયોગ ફક્ત 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો. આ સ્પષ્ટ સંકેત છે કે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી.
જો રોહિત શર્મા શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ જાય છે, તો યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલને તક આપી શકાય છે. જયસ્વાલને લાંબા સમયથી ભારતીય ટીમ માટે ભાવિ ઓપનર માનવામાં આવે છે. તે અગાઉ દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI ટીમનો ભાગ રહી ચૂક્યો છે, પરંતુ હજુ સુધી તેને ડેબ્યૂ કરવાની તક મળી નથી.