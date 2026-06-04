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વિરાટ કોહલી બાદ હવે રોહિત શર્મા પણ થશે ODI સિરીઝમાંથી બહાર ? હાર્દિક પંડ્યા અંગે પણ સસ્પેન્સ

Rohit Sharma : જો વિરાટ કોહલી બાદ રોહિત શર્મા પણ અફઘાનિસ્તાન શ્રેણીમાંથી બહાર થાય છે, તો તે ભારતીય ટીમ માટે બેવડો ઝટકો હશે. આવી સ્થિતિમાં ટીમ ઇન્ડિયાના યુવા ખેલાડીઓ પર એક મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી આવશે અને તેમને પોતાને સાબિત કરવા માટે એક મોટું પ્લેટફોર્મ પણ મળશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 04, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:08 PM IST
વિરાટ કોહલી બાદ હવે રોહિત શર્મા પણ થશે ODI સિરીઝમાંથી બહાર ? હાર્દિક પંડ્યા અંગે પણ સસ્પેન્સ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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