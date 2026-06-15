/ઉંમર માત્ર એક નંબર! 40 પારના આ ફૂટબોલ દિગ્ગજો વર્લ્ડ કપમાં મચાવી રહ્યા છે ધૂમ

Older Players at FIFA World Cup 2026: વિશ્વભરમાં ફુટબોલનો ફિવર થવાયો છે. વર્ષ 2026ના ફૂટબોલ વિશ્વકપમાં જ્યાં એક તરફ નવી પેઢીના સિતારાઓ ચમકી રહ્યાં છે, તો કેટલાક એવા ખેલાડી પણ મેદાનમાં છે, જેણે ઉંમરને માત્ર એક આંકડો સાબિત કરી દીધો છે. 40 વર્ષની ઉંમર પાર કર્યાં બાદ પણ આ ખેલાડી દુનિયાના સૌથી મોટા ફુટબોલ મંચ પર પોતાની ટીમની આશા છે.
ફુટબોલમાં જ્યાં ગતિ, ફિટનેસ અને યુવા જોશની વાત થાય છે. તો આ વિશ્વકપમાં કેટલાક એવા યોદ્ધા પણ છે, જેણે તે સાબિત કરી દીધું છે કે ફુટબોલના મોટા મંચ પર અનુભવ અને સમર્પણનો કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી.
43 વર્ષની ઉંમરમાં રમી રહ્યો છે ક્રેગ ગોર્ડન
એક તરફ યુવા ખેલાડીઓ પોતાના સપનાની ઉડાન આપી રહ્યાં છે. બીજીતરફ 40 પારના દિગ્ગજ અનુભવનું ઉદાહરણ રજૂ કરી રહ્યાં છે. આ લિસ્ટમાં સૌથી ઉપર છે સ્કોટલેન્ટનો ગોલકીપર ક્રેગ ગોર્ડન. 43 વર્ષની ઉંમરમાં ગોર્ડન ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી મોટી ઉંમરનો ખેલાડી છે.
ઈજાઓ છતાં તેનો જુસ્સો ઓછો થયો નથી. તે વિશ્વકપના સૌથી મોટા મંચ પર ઈતિહાસ રચવા તૈયાર છે. બીજા નંબર પર છે ફુટબોલનો સૌથી મોટો સુપરસ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો. 40 વર્ષની ઉંમરમાં પણ ગોલ મશીનની ધાર જોવા મળી રહી છે.
40 વર્ષની ઉંમરમાં પણ રોનાલ્ડોનો જલવો
માનવામાં આવી રહ્યું છે કે રોનાલ્ડોનો આ છઠ્ઠો અને અંતિમ વિશ્વકપ છે. પોતાના કરિયરમાં 1000 ગોલના જાદુઈ આંકડાની નજીક પહોંચી ચુકેલા રોનાલ્ડોની કેબિનેટમાં બસ એક વિશ્વકપની ટ્રોફીની ખોટ છે, જેને હાસિલ કરવા માટે તે પોતાનું સર્વસ્વ આપી રહ્યો છે.
ફુટબોલનો 'ગોડ' કહેવાતો લિયોનેલ મેસી આશરે 39 વર્ષની ઉંમરમાં પોતાના કરિયરના અંતિમ પડાવ પર છે. મેસી રેકોર્ડ છઠ્ઠા વિશ્વકપમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે. સૌથી વધુ વિશ્વકપ મેચ રમવાનો રેકોર્ડ પણ તેના નામે છે. મેસીએ અત્યાર સુધી વિશ્વકપની 26 મેચમાં 13 ગોલ કર્યાં છે. જેનાથી તે આર્જેન્ટીના માટે ટૂર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી છે. મેસ્સીનું લક્ષ્ય આર્જેન્ટીના માટે ટાઇટલ ડિફેન્ડ કરવાનું છે.
વરિષ્ઠ ખેલાડીઓની યાદીમાં ગોલકીપર હાવી
મેક્સિકોનો અનુભવી ગોલકીપર ગિલર્મો ઓચોઆ, ક્રોએશિયાનો મિડફીલ્ડર માસ્ટર લુકા મોડ્રિચ, બોસ્નિયાનો સ્ટ્રાઇકર એડિન જેકો અને જર્મનની દીવાલ કહેવાતો મેનુઅલ નોયર પણ 40 વર્ષની ઉંમરમાં વિશ્વકપ રમી રહ્યાં છે. આ ખેલાડીઓનો અનુભવ તેની ટીમોની સૌથી મોટી તાકાત છે.
રસપ્રદ વાત છે કે સૌથી મોટી ઉંમરના ખેલાડીઓની યાદીમાં ગોલકીપરોનો દબદબો છે. ઘણા દિગ્ગજ ગોલકીપર 40 વર્ષની ઉંમર બાદ પણ વિશ્વકપમાં જોવા મળી રહ્યાં છે. જાપાનના યૂટો નાગામોતો અને ઉરૂગ્વેના ફર્નાન્ડો મુસ્લેરા જેવા દિગ્ગજ પણ તે સાબિત કરી રહ્યાં છે કે ઉંમર ગમે એટલી હોય, પરંતુ જો જુસ્સો જીવંત હોય તો મેદાન પર જાદૂ જીવિત રહે છે. આ તો ફુટબોલની સુંદરતા છે. જ્યાં ઉંમર નહીં, જુસ્સાનું મહત્વ છે.