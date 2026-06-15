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ઉંમર માત્ર એક નંબર! 40 પારના આ ફૂટબોલ દિગ્ગજો વર્લ્ડ કપમાં મચાવી રહ્યા છે ધૂમ

Senior Players at FIFA World Cup 2026: ત્રણ દેશોમાં ચાલી રહેલા ફુટબોલ વિશ્વકપમાં ઘણા એવા દિગ્ગજો રમી રહ્યાં છે, જેની ઉંમર 40 વર્ષને પાર પહોંચી ગઈ છે. તેમ છતાં આ ખેલાડીઓ પોતાના અનુભવના દમ પર ધમાલ મચાવી રહ્યાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 15, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:59 AM IST
ઉંમર માત્ર એક નંબર! 40 પારના આ ફૂટબોલ દિગ્ગજો વર્લ્ડ કપમાં મચાવી રહ્યા છે ધૂમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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ઉંમર માત્ર એક નંબર! 40 પારના આ ફૂટબોલ દિગ્ગજો વર્લ્ડ કપમાં મચાવી રહ્યા છે ધૂમ
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