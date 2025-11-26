કાઉન્ટડાઉન શરૂ! કોમનવેલ્થની કસોટીનો આજે છેલ્લો દિવસ: ગુજરાતના સપના ગ્લાસગોમાં થશે સાકાર
અમદાવાદને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની મળવાની શક્યતા છે. આજે સાંજે 6 વાગ્યે સત્તાવાર ઘોષણા થશે. નાઇજીરીયાને 2034 માટે સમર્થન મળતાં અમદાવાદની દાવેદારી મજબૂત બની. દિલ્હી બાદ પહેલીવાર ભારતમાં મોટી મલ્ટી-સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ દિલ્હીની બહાર યોજાવાની શક્યતા છે.
ભારતને આજે 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની મળી શકે છે. આજે સાંજે 6 વાગ્યે આ આયોજનના યજમાનની જાહેરાત કરવામાં આવશે. સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ્સ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડની બેઠક ચાલી રહી છે, જેમાં ભારત તરફથી ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીના નેતૃત્વ હેઠળ એક પ્રતિનિધિમંડળ હાજર છે.
15 ઓક્ટોબરે કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટ્સ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડે અમદાવાદને 2030 ગેમ્સની યજમાની માટે સત્તાવાર રીતે નોમિનેટ કર્યું હતું. ભારતને નાઇજીરીયાના અબુજા શહેર તરફથી પડકાર મળી રહ્યો હતો, પરંતુ બોર્ડે નાઇજીરીયાને 2034ની ગેમ્સ માટે સમર્થન આપવાનું આશ્વાસન આપ્યું, જેનાથી અમદાવાદની દાવેદારી વધુ મજબૂત બની.
દિલ્હી બાદ પહેલીવાર ભારતમાં થશે મલ્ટી-સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ
જો અમદાવાદને યજમાની મળે છે, તો આ પહેલો એવો પ્રસંગ હશે જ્યારે ભારતમાં કોઈ મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય મલ્ટી-સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ દિલ્હીની બહાર આયોજિત થશે. આ પહેલાં ભારતે 2010 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, 1951 અને 1982 એશિયન ગેમ્સની યજમાની કરી છે, અને આ તમામ દિલ્હીમાં યોજાયા હતા.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સની યજમાની શા માટે ખાસ ?
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માત્ર રમતગમતનો કાર્યક્રમ નથી, પરંતુ તે એક દેશની આંતરરાષ્ટ્રીય છબી, વિકાસ ક્ષમતા, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને વિઝનનું પ્રતીક પણ માનવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ભારત, કેનેડા, ન્યુઝીલેન્ડ સહિત 9 દેશોએ તેની યજમાની કરી છે. સૌથી વધુ 5 વખત યજમાની કરવાનો રેકોર્ડ ઓસ્ટ્રેલિયાના નામે છે.
કોમનવેલ્થ ટીમનો પ્રવાસ
કોમનવેલ્થની ટીમે બે વખત ગુજરાતનો પ્રવાસ કર્યો છે, જ્યાં તેમણે અમદાવાદના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને તૈયારીઓનું નિરીક્ષણ કર્યું. 7 જૂન 2025ના રોજ ભારતીય પ્રતિનિધિમંડળે લંડનમાં પ્રેઝન્ટેશન પછી કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીત કરી. 29 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ રાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ પર હર્ષ સંઘવી, પી.ટી. ઉષા અને અન્ય અધિકારીઓએ લંડનમાં સત્તાવાર બોલી (Bid) જમા કરાવી હતી.
અમદાવાદને એક આધુનિક, કોમ્પેક્ટ અને હાઇ-સ્ટાન્ડર્ડ ગેમ્સ સિટી તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું, જેમાં ખેલાડીઓ, અધિકારીઓ અને દર્શકો માટે વિશ્વ કક્ષાની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોય. મુખ્ય વેન્યુ (સ્થળો) તરીકે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ, નિકોલ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ પ્રસ્તાવિત છે.
2030માં ભારતને અપેક્ષા
2026 ગ્લાસગો ગેમ્સમાં બજેટના કારણોસર શૂટિંગ, કુસ્તી, હોકી અને ટી20 ક્રિકેટને હટાવવામાં આવ્યા હતા, જે ભારતની મજબૂત રમતો છે. 2030માં યજમાન દેશ નક્કી કરશે કે કઈ-કઈ રમતોનો સમાવેશ થશે. ભારત આશા રાખી રહ્યું છે કે તેની મજબૂત રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવશે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ઇતિહાસ
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એક મલ્ટી-સ્પોર્ટ્સ આંતરરાષ્ટ્રીય આયોજન છે, જેમાં બ્રિટિશ શાસન હેઠળ રહેલા દેશોના ખેલાડીઓ ભાગ લે છે. તેમાં હાલમાં 54 સભ્ય દેશો છે. તેની પ્રથમ સિઝન 1930માં કેનેડાના હેમિલ્ટન શહેરમાં યોજાઈ હતી અને તેને પહેલા બ્રિટિશ એમ્પાયર ગેમ્સ કહેવામાં આવતું હતું. 1978થી તેને 'કોમનવેલ્થ ગેમ્સ' નામ આપવામાં આવ્યું. 2030ના આયોજન સાથે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ તેના 100 વર્ષ પૂર્ણ કરશે.
