/IPL 2026ની ફાઇનલ અમદાવાદમાં રમાશે, બેંગલુરુને મોટો ઝટકો... જાણો કેમ બદલાયું વેન્યૂ

IPL 2026 Final : IPL 2026ના પ્લેઓફના વેન્યૂ અંગે એક મોટો ફેરફાર સામે આવ્યો છે. ફાઇનલ હવે અમદાવાદમાં યોજાશે, જ્યારે ક્વોલિફાયર 1 ધર્મશાળામાં અને એલિમિનેટર અને ક્વોલિફાયર 2 ચંદીગઢમાં યોજાશે. નિયમો અનુસાર, ફાઇનલ બેંગલુરુમાં યોજાવાની હતી. જો કે, ટિકિટ વિતરણના વિવાદને કારણે BCCIએ યોજનામાં ફેરફાર કર્યો છે.
નોંધનીય છે કે, IPLના નિયમો અનુસાર, ફાઇનલ મેચ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયનના હોમ ગ્રાઉન્ડ પર યોજાવાની છે. પરિણામે બેંગલુરુ આ રેસમાં સૌથી આગળ હતું. જો કે, ટિકિટ વેચાણને લગતા તાજેતરના વિવાદે સમીકરણને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું છે. ટિકિટ વેચાણ અને સંબંધિત મેનેજમેન્ટ ચિંતાઓને કારણે BCCIએ સ્થળ બદલવાનો નિર્ણય લીધો. આ જ કારણ છે કે હવે ફાઇનલને અમદાવાદ ખસેડવામાં આવી છે.
🚨 News 🚨
BCCI Announces #TATAIPL 2026 Playoffs Schedule
Qualifier 1: Dharamshala
Eliminator and Qualifier 2: New Chandigarh
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad to Host Grand Finale 🏟️
More Details ▶️
— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
IPL 2026 ફાઇનલ ક્યારે રમાશે ?
IPL 2026 ફાઇનલ મેચ 31 મેના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ પહેલા ક્વોલિફાયર-1 26 મેના રોજ યોજાશે, જ્યારે એલિમિનેટર મેચ 27 મેના રોજ રમાશે. ક્વોલિફાયર-2 29 મેના રોજ યોજાશે. ક્વોલિફાયર-1 જીતનાર ટીમ સીધી ફાઇનલમાં પહોંચશે, જ્યારે હારનાર ટીમે ક્વોલિફાયર-2માં રમવું પડશે. ક્વોલિફાયર-2 એલિમિનેટર વિજેતા અને ક્વોલિફાયર-1માં હારનાર ટીમ વચ્ચે રમાશે.
5 સિઝનમાં ચોથી IPL ફાઇનલ
આ સતત ચોથી વખત છે, જ્યારે અમદાવાદ IPL ફાઇનલનું આયોજન કરશે. અગાઉ 2022 અને 2023માં અહીં આ ઇવેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. છેલ્લી ચાર સિઝનમાં ચેન્નાઈનું MA ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમ એકમાત્ર એવું સ્થળ છે, જ્યાં IPL ફાઇનલનું આયોજન થયું છે. 2024ની સિઝનની ફાઇનલ ચેન્નાઈમાં યોજાઈ હતી, જ્યાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR)એ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ (SRH)ને હરાવીને તેમનું ત્રીજું ટાઇટલ જીત્યું હતું.