Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ટીમ ઈન્ડિયામાં બધું બરાબર નથી ? નિવૃત્તિ બાદ અજિંક્ય રહાણેનું મોટું નિવેદન, ગંભીર માટે ખાસ મેસેજ

ટીમ ઈન્ડિયામાં બધું બરાબર નથી ? નિવૃત્તિ બાદ અજિંક્ય રહાણેનું મોટું નિવેદન, ગંભીર માટે ખાસ મેસેજ

Ajinkya Rahane : તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહેનારા અજિંક્ય રહાણેએ ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં અનુભવી ખેલાડીઓના અભાવ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેનું માનવું છે કે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સફળતા માટે ટીમમાં સિનિયર ખેલાડીઓ હોવા અને તેમનું સન્માન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 06, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:30 PM IST
ટીમ ઈન્ડિયામાં બધું બરાબર નથી ? નિવૃત્તિ બાદ અજિંક્ય રહાણેનું મોટું નિવેદન, ગંભીર માટે ખાસ મેસેજ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દેશમાં 32 યુનિવર્સિટી બોગસ જાહેર: પૈસા અને બાળકનું ભવિષ્ય બંને ન બગડે તે માટે UGCએ જ
2
3
4
5