/ટીમ ઈન્ડિયામાં બધું બરાબર નથી ? નિવૃત્તિ બાદ અજિંક્ય રહાણેનું મોટું નિવેદન, ગંભીર માટે ખાસ મેસેજ

Ajinkya Rahane : ભારતના ભૂતપૂર્વ ટેસ્ટ વાઇસ-કેપ્ટન અને અનુભવી બેટ્સમેન અજિંક્ય રહાણેએ તાજેતરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે. નિવૃત્તિ બાદ રહાણેએ ટીમ ઇન્ડિયાના મેનેજમેન્ટ અને સિનિયર ખેલાડીઓ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે, જેનાથી એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. તાજેતરના સમયમાં ભારતને ઘરઆંગણે પણ ટેસ્ટ મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
રહાણે ટીમના પરાજયથી દુઃખી છે અને માને છે કે ફક્ત યુવા ખેલાડીઓને તક આપવાથી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સફળતા મળશે નહીં. તેણે ટેસ્ટ ટીમમાં વધુ સિનિયર ખેલાડીઓને જાળવી રાખવા અને તેમને યોગ્ય માન આપવાની સલાહ આપી છે.
‘ટીમને ઘરઆંગણે હારતી જોઈ’
અજિંક્ય રહાણેએ ‘સ્ટીક ટુ ક્રિકેટ’ પોડકાસ્ટ પર ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના ભવિષ્ય વિશે સ્પષ્ટપણે વાત કરી. તેનું માનવું છે કે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સફળતા માટે સિનિયર ખેલાડીઓને જાળવી રાખવા અને તેમનું સન્માન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. રહાણેએ કહ્યું તે, હું છેલ્લા બે વર્ષથી ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમ્યો નથી. ઘરે બેસીને મેં ભારતીય ટીમને ઘરઆંગણે પણ ટેસ્ટ મેચ હારતી જોઈ છે. મને લાગે છે કે ટેસ્ટ ક્રિકેટને મજબૂત ખેલાડીઓની જરૂર છે એવા ખેલાડીઓ જે પડકારજનક પરિસ્થિતિઓમાં ટીમ માટે મજબૂતીથી લડી શકે.
તેણે ઉમેર્યું કે, આજકાલ ઘણી ટીમો મુશ્કેલ સેશન દરમિયાન પોતાનું સ્થાન જાળવી શકતી નથી. હું કોઈ ચોક્કસ ટીમનું નામ લેવા માંગતો નથી, પરંતુ હું ખેલાડીઓને મુશ્કેલ સેશન દરમિયાન લડતા જોવા માંગુ છું. હું તેમની (ગૌતમ ગંભીર) સાથે રમ્યો છું. જ્યારે તેઓ કોચ હતા ત્યારે હું KKR સાથે નહોતો, હું ક્યારેય તેમના કોચિંગ હેઠળ રમ્યો નથી. જ્યારે અમે ઇંગ્લેન્ડ અને ભારતમાં પણ સાથે રમ્યા હતા. પરંતુ મને લાગે છે કે ટેસ્ટ ક્રિકેટ સેશન દર સેશન રમવાની ગેમ છે, ધીરજથી મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવો.
'મને ટેસ્ટ ક્રિકેટના ભવિષ્ય અંગે ડર છે'
રહાણેએ કહ્યું કે, સાચું કહું તો, મને ટેસ્ટ ક્રિકેટના ભવિષ્ય માટે ડર છે. આપણે બધા ઇચ્છીએ છીએ કે ટેસ્ટ ક્રિકેટ ટકી રહે અને ખીલે, ખાસ કરીને ભારત, ઇંગ્લેન્ડ, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકા જેવા દેશોમાં. છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં મેં જે જોયું છે તેના આધારે, મને લાગે છે કે ટીમમાં સિનિયર ખેલાડીઓને જાળવી રાખવા અને તેમનું સન્માન કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતમાં ખાસ કરીને, ટીમમાંથી સિનિયર ખેલાડીઓની એક સાથે બહાર થવાથી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ છે. તે એક મોટો મુદ્દો છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, ટેસ્ટ ક્રિકેટ ચાહકો જ સાચા ક્રિકેટ પ્રેમીઓ છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં ટેસ્ટમાં ઘણા નવા ખેલાડીઓ આવ્યા છે. જોકે, મારું માનવું છે કે ટેસ્ટ ટીમને 7-8 સિનિયર ખેલાડીઓ અને 2-3 યુવાનોના સંતુલનની જરૂર હોય છે. હવે આપણે જે જોઈએ છીએ તે એ છે કે લગભગ બધા જ ખેલાડીઓ નવા છે. ટીમમાં ભાગ્યે જ કોઈ સિનિયર ક્રિકેટર બચ્યા છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટને સિનિયર ખેલાડીઓની જરૂર છે.
"I feel Test cricket needs character." 😤
Ajinkya Rahane on what makes Test teams successful. 💪 pic.twitter.com/vU6RkeYDB4
— Stick to Cricket (@StickToCricket) August 5, 2026
શું ટીમ ઈન્ડિયામાં બધુ બરાબર નથી ?
રહાણેના નિવેદનથી ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. જોકે તેણે કોઈનું નામ લીધું નથી, ઘણા લોકો તેની કમેન્ટને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર સાથે જોડી રહ્યા છે. તેના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ટીમ ઈન્ડિયામાં સિનિયર ખેલાડીઓ અંગે બધું બરાબર નથી, જેના કારણે ભારતના પ્રદર્શનમાં ઘટાડો થયો છે.
હકીકતમાં, આ વર્ષે છ મહિનાના સમયગાળામાં રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી અને રવિચંદ્રન અશ્વિન જેવા દિગ્ગજોએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. હવે રહાણે પણ આ યાદીમાં જોડાઈ ગયો છે. લગભગ એક સાથે ઘણા અનુભવી ખેલાડીઓના વિદાયથી ભારતીય ટેસ્ટ ટીમમાં નોંધપાત્ર ખાલીપો સર્જાયો છે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને રહાણેએ યુવાનોની સાથે સિનિયર ક્રિકેટરોને પણ પ્રાથમિકતા આપવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો છે.