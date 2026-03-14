હવે સમય આવી ગયો છે... અજિંક્ય રહાણે છોડશે કેપ્ટનશીપ ? કોણ સંભાળશે KKRની જવાબદારી ? થઈ ગયું કન્ફર્મ
IPL 2026 KKR Captain : IPL 2026માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ ટીમની કમાન કોણ સંભાળશે ? આ સસ્પેન્સ આખરે સમાપ્ત થઈ ગયું છે. અજિંક્ય રહાણેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ગયા વર્ષે KKRનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક હતું. ટીમ પોઈન્ટ ટેબલ પર આઠમા સ્થાને રહી હતી. જો કે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ અનુભવી ખેલાડી પર પોતાનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
- 28 માર્ચથી શરૂ થશે IPLની આગામી સીઝન
- લીગ શરૂ થાય તે પહેલા KKRના કેપ્ટન અંગેનું સસ્પેન્સ ખતમ઼
- રહાણેએ કેપ્ટનશીપ પર મૌન તોડ્યું
IPL 2026 KKR Captain : વિશ્વની સૌથી મોટી T20 લીગ IPLની આગામી સીઝન આ મહિનાના અંતમાં શરૂ થવા જઈ રહી છે. આ મેગા-ઇવેન્ટની 19મી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થવાની છે. IPL 2026માં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) ટીમનું સુકાન કોણ સંભાળશે ? આ પ્રશ્નને લગતા સસ્પેન્સનો આખરે અંત આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ફેલાઈ રહી હતી કે રિંકુ સિંહને આ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. જોકે, ફ્રેન્ચાઇઝીએ સત્તાવાર રીતે પુષ્ટિ કરી છે કે અનુભવી બેટ્સમેન અજિંક્ય રહાણે ટીમનું નેતૃત્વ ચાલુ રાખશે.
ગયા વર્ષે અજિંક્ય રહાણેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ KKRનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક હતું. ટીમ પોઈન્ટ ટેબલ પર આઠમા સ્થાને રહી હતી. તેમ છતાં ફ્રેન્ચાઇઝીએ અનુભવી ખેલાડીમાં પોતાનો વિશ્વાસ જાળવી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. રહાણેએ પોતે એક પોસ્ટ શેર કરી હતી જેમાં તેણે કેપ્ટનશીપ વિશે સ્પષ્ટપણે વાત કરી હતી.
IPL 2026 પહેલા અજિંક્ય રહાણેએ કેપ્ટનશીપ અને પોતાની તૈયારીઓ વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે. પોતાના LinkedIn એકાઉન્ટ પર પોતાના વિચારો શેર કરતા તેણે જણાવ્યું કે આ ટુર્નામેન્ટમાં સફળતા મેળવવા માટે ફક્ત શારીરિક તંદુરસ્તી જ નહીં, પણ ઘણું બધું જરૂરી છે.
અજિંક્ય રહાણેએ જણાવ્યું કે IPL નજીક આવી રહી છે, હવે તૈયારીઓ શરૂ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. આટલી મોટી ટુર્નામેન્ટની તૈયારી મેચ પહેલા જ શરૂ થઈ જાય છે. જેમાં જીમમાં શારીરિક શ્રમ, નેટ પ્રેક્ટિસ અને લાંબી સિઝન માટે શરીરને કન્ડીશનીંગ કરવાનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, મારા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ તૈયારી માનસિક સ્તરે શરૂ થાય છે.
આન્દ્રે રસેલ 'પાવર કોચ' તરીકે નિયુક્ત
2026 સીઝન માટે KKR ટીમમાં ફક્ત પ્લેઇંગ ઇલેવન ઉપરાંત ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો થયા છે. અભિષેક નાયરે સત્તાવાર રીતે મુખ્ય કોચની ભૂમિકા સંભાળી છે, જે ડ્રેસિંગ રૂમમાં એક નવો વ્યૂહાત્મક દ્રષ્ટિકોણ લાવે છે. તો આન્દ્રે રસેલ લીગમાં નિવૃત્તિ લીધા પછી ટીમના પાવર કોચ તરીકે સેવા આપશે, જે ખાસ કરીને બેટિંગ યુનિટની હિટિંગ ક્ષમતાને વધારવાનું કામ કરશે.
