Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

અજિંક્ય રહાણેએ અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, લાંબા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાથી છે બહાર

Ajinkya Rahane : હૈદરાબાદ સામેની રણજી ટ્રોફી મેચ માટે 17 જાન્યુઆરીએ મુંબઈ ટીમની પસંદગી થવાની છે. ત્યારે રહાણેએ રણજી ટ્રોફી મેચોમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, અજિંક્ય રહાણેએ અચાનક કેમ આ નિર્ણય લીધો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:35 PM IST

Trending Photos

અજિંક્ય રહાણેએ અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, લાંબા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાથી છે બહાર

Ajinkya Rahane : અજિંક્ય રહાણે ઘણા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર છે. આ પાવરફુલ બેટ્સમેન વર્તમાન રણજી ટ્રોફી સીઝનની બાકીની મેચોમાં મુંબઈ માટે રમશે નહીં. રહાણેએ રણજી ટ્રોફી મેચોમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું છે. અજિંક્ય રહાણેએ મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશનને જાણ કરી છે કે તે વ્યક્તિગત કારણોસર સીઝનની રેડ-બોલ મેચો માટે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.

રહાણેએ મુંબઈને રણજી ટ્રોફીમાં જીત અપાવી 

Add Zee News as a Preferred Source

મુંબઈ ટીમ લીગના બીજા તબક્કા માટે નવા ખેલાડીઓની પસંદગી કરશે. રણજી ટ્રોફીમાં મુંબઈની હૈદરાબાદ અને દિલ્હી સામે મહત્વપૂર્ણ મેચ છે. રહાણેએ 2025-26 સ્થાનિક સિઝન પહેલા મુંબઈના કેપ્ટન પદેથી રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય જાહેર કર્યો. આ પછી શાર્દુલ ઠાકુરને મુંબઈનો નવો કેપ્ટન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો. રહાણેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુંબઈએ 2023-24માં રણજી ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો, જેનાથી સાત વર્ષના દુષ્કાળનો અંત આવ્યો.

રહાણેએ મુંબઈ માટે 19 સદી ફટકારી

ગત સિઝનમાં મુંબઈ રણજી ટ્રોફી સેમિફાઇનલમાં વિદર્ભ સામે હારી ગયું હતું. રહાણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં મુંબઈ માટે બીજા ક્રમે સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. તેણે 2007થી 2025 સુધી 80 મેચમાં 57.18ની સરેરાશથી 6141 રન બનાવ્યા છે. અજિંક્ય રહાણે ફક્ત વસીમ જાફરથી પાછળ છે. રહાણેએ મુંબઈ માટે 19 સદી ફટકારી છે.

રહાણે જુલાઈ 2023થી ભારતીય ટીમની બહાર છે

અજિંક્ય રહાણે માત્ર મુંબઈ અને ભારતીય સ્થાનિક ક્રિકેટ માટે જ નહીં, પરંતુ ભારતીય ટીમ માટે પણ એક અગ્રણી બેટ્સમેન રહ્યો છે. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ તેણે ભારતીય ટીમને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઐતિહાસિક ટેસ્ટ શ્રેણી જીત અપાવી. જુલાઈ 2023થી ભારતીય ટીમની બહાર રહેલા રહાણેએ ભારતીય ટીમ માટે 85 ટેસ્ટમાં 144 ઇનિંગ્સમાં 5077 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 12 સદી અને 26 અડધી સદી ફટકારી છે. આ ઉપરાંત તેણે 90 વનડેમાં 3 સદી અને 24 અડધી સદીની મદદથી 2,962 રન અને 20 ટી20માં 1 અડધી સદીની મદદથી 375 રન બનાવ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Ajinkya RahaneRanji trophymumbaimumbai ranji trophy

Trending news