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ડરબનથી લઇને મેલબર્ન સુધી... ટીમ ઇન્ડિયાના સંકટમોચન બન્યા અજિંક્ય રહાણે, આ રહી તેમની ટોપ 5 યાદગાર ઇનિંગ્સ

Ajinkya Rahane Top 5 innings: ભારતીય ક્રિકેટર અજિંક્ય રહાણેએ આજે ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી દીધી છે. રહાણેએ ખાસ કરી ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારત માટે કમાલનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. અમે તમને રહાણેની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પાંચ શાનદાર ઈનિંગ વિશે જણાવીશું.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:32 PM IST
ડરબનથી લઇને મેલબર્ન સુધી... ટીમ ઇન્ડિયાના સંકટમોચન બન્યા અજિંક્ય રહાણે, આ રહી તેમની ટોપ 5 યાદગાર ઇનિંગ્સ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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