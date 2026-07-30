/ડરબનથી લઇને મેલબર્ન સુધી... ટીમ ઇન્ડિયાના સંકટમોચન બન્યા અજિંક્ય રહાણે, આ રહી તેમની ટોપ 5 યાદગાર ઇનિંગ્સ

Ajinkya Rahane Career Top 5 Innings Records: ભારતીય ક્રિકેટર અજિંક્ય રહાણેએ ગુરૂવાર (30 જુલાઈ) એ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી દીધી છે. તેના એક દાયકાથી લાંબા શાનદાર કરિયરનો અંત થઈ ગયો છે. રહાણેએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક ભાવુક વીડિયો શેર કરી લખ્યું 'કેપ 278 સાઇનિંગ ઓફ. આ વર્ષોમાં મળેલા બધા પ્રેમ અને સમર્થન માટે ધન્યવાદ. હંમેશા આભારી રહીશ. રહાણેએ કહ્યું કે હવે આગળ વધવાનો યોગ્ય સમય આવી ગયો છે.'
રહાણે પોતાની મજબૂત તકનીક અને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં શાનદાર બેટિંગ કરવા માટે જાણીતો હતો. તેણે ભારત માટે 85 ટેસ્ટ, 90 વનડે અને 20 ટી20 મેચમાં કુલ 8000થી વધુ રન બનાવ્યા છે. રહાણેએ પોતાના કરિયરની અંતિમ ટેસ્ટ 2023મા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે રમી હતી. વનડે સિરીઝમાં તે છેલ્લે 2018 અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં છેલ્લે 2016મા મેદાન પર ઉતર્યો હતો.
કેપ્ટન તરીકે સૌથી મોટી સિદ્ધિ
એલ લીડરના રૂપમાં રહાણેની સૌથી મોટી ક્ષણ 2020-2021ની પ્રસિદ્ધ બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી દરમિયાન આવી. એડિલેડમાં 36 રન પર ઓલઆઉટ થયા બાદ તેણે નિયમિત કેપ્ટન વિરાટ કોહલીની ગેરહાજરીમાં એક ઓછી અનુભવી ભારતીય ટીમની કમાન સંભાળી અને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઐતિહાસિક 2-1થી જીત અપાવી હતી. રહાણેએ ભારત માટે કુલ 6 મેચમાં કમાન સંભાળી જેમાં 4 જીત મળી અને બે મેચ ડ્રો રહી હતી.
અજિંક્ય રહાણેની ટોપ-5 ઈનિંગ
1. 112 વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, મેલબોર્ન (2020)
રહાણેના કરિયરની સર્વશ્રેષ્ઠ ઈનિંગમાં નંબર 1 પર 2020મા મેલબોર્નમાં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ રમેલી 112 રનની ઈનિંગ છે. એડિલેડમાં શરમજનક હાર બાદ કાર્યવાહક કેપ્ટનના રૂપમાં રહાણેએ માનસિક રૂપથી તૂટેલી ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. આ ઈનિંગે ન માત્ર ભારતને જીત અપાવી પરંતુ અહીંથી સિરીઝનું પાસું પણ પલટાયું હતું.
2. 103 વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, લોર્ડ્સ (2014)
રહાણેની બીજી સૌથી મોટી ઈનિંગમાં લોર્ડ્સ (2014) ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ 103 રનની હતી. એક ગ્રીન ટોપ વિકેટ પર ભારત 145-7 પર સંઘર્ષ કરી રહ્યું હતું, ત્યારે તેણે સદી ફટકારી ભારતને 28 વર્ષ બાદ લોર્ડ્સમાં જીત અપાવી હતી.
3. 147 વિરુદ્ધ ઓસ્ટ્રેલિયા, મેલબોર્ન (2014)
રહાણેની ત્રીજી બેસ્ટ ઈનિંગ 2014મા મેલબોર્ન ટેસ્ટ દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આવી હતી. ત્યારે તેણે 147 રન ફટકાર્યા હતા, જ્યાં વિરાટ કોહલી સાથે મળી 262 રનની વિશાળ ભાગીદારી કરી હતી.
4. 118 વિરુદ્ધ ન્યૂઝીલેન્ડ, વેલિંગટન (2014)
રહાણેની ચોથી સૌથી યાદગાર ઈનિંગ 2014મા વેલિંગટનમાં ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ તેની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી (118) હતી. નંબર 7 પર બેટિંગ કરતા તેણે ભારતને હારથી બચાવ્યું અને ખુદને વિદેશોમાં ભરોસાપાત્ર બેટરના રૂપમાં સ્થાપિત કર્યો હતો.
5. 96 વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, ડરબન (2013)
રહાણેની પાંચમી સૌથી મહાન ઈનિંગ 2013મા ડરબનમાં આફ્રિકા વિરુદ્ધ 96 રનની હતી. પોતાની બીજી ટેસ્ટમાં ડેલ સ્ટેન અને મોર્ને મોર્કલ જેવા ઘાતક બોલરોની સામે તેણે પોતાની ક્ષમતાનો પરિચય આપ્યો હતો.