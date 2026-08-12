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ભારત VS શ્રીલંકા ટેસ્ટ સીરીઝમાં અજિંક્ય રહાણે કરશે ખાસ ડેબ્યૂ, નવા પ્લાનનો થયો ખુલાસો!

Ajinkya Rahane Special Debut: શ્રીલંકામાં બે મેચની સીરીઝમાં અજિંક્ય રહાણે ટેસ્ટ કોમેન્ટ્રીમાં ડેબ્યૂ કરશે. 15 ઓગસ્ટથી ગાલેમાં શરૂ થનારી શ્રેણી માટે તેમને સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક કોમેન્ટ્રી પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 12, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:08 PM IST
ભારત VS શ્રીલંકા ટેસ્ટ સીરીઝમાં અજિંક્ય રહાણે કરશે ખાસ ડેબ્યૂ, નવા પ્લાનનો થયો ખુલાસો!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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