/ભારત VS શ્રીલંકા ટેસ્ટ સીરીઝમાં અજિંક્ય રહાણે કરશે ખાસ ડેબ્યૂ, નવા પ્લાનનો થયો ખુલાસો!

Ajinkya Rahane Special Debut: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન અજિંક્ય રહાણે નિવૃત્તિ પછી ખાસ ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે. રહાણે શ્રીલંકામાં બે મેચની ટેસ્ટ સીરીઝમાં તેમનું ટેસ્ટ કોમેન્ટ્રીમાં ડેબ્યૂ કરશે. ટીમ ઈન્ડિયા 15 ઓગસ્ટથી શ્રીલંકા સામે આ સીરીઝ રમશે, જે ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ છે. આ સપ્તાહના અંતે ગાલેમાં શરૂ થનારી સીરીઝ માટે તેમને સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક કોમેન્ટ્રી પેનલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.
રમતને એક અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોવા માંગે છે રહાણે
જમણા હાથના બેટ્સમેન રહાણેએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવ્યું હતું કે, હું સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક અને સોની લિવ પર ભારતના શ્રીલંકા પ્રવાસ દરમિયાન મારી ટેસ્ટ કોમેન્ટ્રીમાં ડેબ્યૂ કરવા માટે ઉત્સાહિત છું. ટેસ્ટ ક્રિકેટ અમારી રમતનું શિખર છે, અને આટલા વર્ષો સુધી આ ફોર્મેટમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યા પછી, રમતને એક અલગ દ્રષ્ટિકોણથી જોવી એ એક લહાવો છે.
રહાણે ટેસ્ટ લીડરશીપ ગ્રુપનો ભાગ
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, હું મારા અનુભવો શેર કરવા, રમતની ઝીણવટ સમજાવવા અને ચાહકોને એવા નિર્ણયો, વ્યૂહરચનાઓ અને ક્ષણો વિશે જણાવવા આતુર છું, જે ટેસ્ટ મેચનો માર્ગ બદલી શકે છે. રહાણે લાંબા સમયથી ભારતના લીડરશીપ ગ્રુપનો ભાગ રહ્યો છે. તેમણે લગભગ અડધો ડઝન મેચોમાં કેપ્ટનશીપ કરી છે અને ડઝનેક ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ઉપ-કેપ્ટન તરીકે સેવા આપી છે. તેથી, તે રમતને સારી રીતે જાણે છે.
માત્ર કોમેન્ટ્રી જ નહીં, તેમની ક્રિકેટ ચાલુ રહેશે
જો કે અજિંક્ય રહાણેએ આંતરરાષ્ટ્રીય, IPL અને ભારતીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે, પરંતુ તેણે હવે પૂર્ણ-સમય કોમેન્ટ્રીની દુનિયામાં પ્રવેશવાનો નિર્ણય લીધો છે. જો કે, રહાણેએ હજુ પણ વ્યાવસાયિક ક્રિકેટ રમવાનું નક્કી કર્યું છે. રહાણે યુરોપિયન T20 પ્રીમિયર લીગ (ETPL)ની પ્રથમ સીઝનમાં જોવા મળશે. આયોજકો અને ફ્રેન્ચાઇઝી દ્વારા પણ આ જાહેરાત કરવામાં આવી છે.