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અજીત અગરકરની વિદાય પાક્કી! છેલ્લી વખત કરશે ભારતીય ટીમની પસંદગી, જાણો કોણ બનશે ચીફ સિલેક્ટર

Ajit Agarkar : અજીત અગરકરે વન-ડે વર્લ્ડ કપ 2027 સુધી પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે ચાલુ રહેવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી, પરંતુ અત્યાર સુધી તેમનો કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવ્યો નથી. આ સ્થિતિને જોતાં એ સ્પષ્ટ છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં જ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 16, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 04:12 PM IST
અજીત અગરકરની વિદાય પાક્કી! છેલ્લી વખત કરશે ભારતીય ટીમની પસંદગી, જાણો કોણ બનશે ચીફ સિલેક્ટર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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