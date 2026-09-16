/અજીત અગરકરની વિદાય પાક્કી! છેલ્લી વખત કરશે ભારતીય ટીમની પસંદગી, જાણો કોણ બનશે ચીફ સિલેક્ટર

Ajit Agarkar : દિલ્હીમાં હાલમાં BCCIની પસંદગી સમિતિની બેઠક ચાલી રહી છે. બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની વન-ડે શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓનું વન-ડે ટીમમાં સ્થાન નિશ્ચિત છે, પરંતુ હાલના ચીફ સિલેક્ટર ભવિષ્યમાં આવી બેઠકોનો ભાગ નહીં હોય. અજીત અગરકર પસંદગી સમિતિની બેઠકમાં હાજરી આપી રહ્યા છે અને ચીફ સિલેક્ટર તરીકે છેલ્લી વખત ટીમની પસંદગી કરી રહ્યા છે. BCCI સાથેનો તેમનો કરાર આ મહિને પૂરો થઈ રહ્યો છે.
અગાઉ અહેવાલો હતા કે અગરકરનો કાર્યકાળ લંબાવવામાં આવી શકે છે, જેથી તેઓ 2027ના વન-ડે વર્લ્ડ કપ સુધી પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ તરીકે ચાલુ રહી શકે. જોકે, વન-ડે ટીમમાં રોહિત શર્માના સ્થાનને લઈને અગરકર અને BCCI અધિકારીઓ વચ્ચે મતભેદો સર્જાયા હતા, જેના કારણે તેઓ પસંદગી સમિતિમાંથી બહાર થઈ રહ્યા છે.
લક્ષ્મણને મળી શકે છે તક
એવી ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે કે અગરકર પછી NCAના વડા VVS લક્ષ્મણને ચીફ સિલેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવી શકે છે. લક્ષ્મણ લાંબા સમયથી NCAના વડા તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે, જે ભૂમિકામાં બેકઅપ કોચ તરીકે કામ કરવાની જવાબદારી પણ સામેલ છે. તેઓ એશિયન ગેમ્સ દરમિયાન ભારતની T20 ટીમ સાથે જોવા મળશે, કારણ કે તે જ સમયે મુખ્ય ટીમ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે વન-ડે મેચ રમી રહી હશે અને હેડ કોચ ગંભીર વન-ડે ટીમ સાથે હશે.
અગરકર 2023માં બન્યા હતા ચીફ સિલેક્ટર
અજીત અગરકર 4 જુલાઈ, 2023ના રોજ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ચીફ સિલેક્ટર બન્યા. ત્યારથી ભારતે 2024 T20 વર્લ્ડ કપ, ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટીમ ઈન્ડિયાએ બે વાર એશિયા કપ પણ જીત્યો. જોકે, ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતનું પ્રદર્શન ખાસ પ્રભાવશાળી રહ્યું નથી. ખાસ કરીને, ભારતીય બેટ્સમેનો ઘરઆંગણે રમાયેલી શ્રેણીઓમાં સ્પિન બોલિંગ સામે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા હતા. બીજી તરફ, વિરોધી ટીમોના બોલરોની સરખામણીમાં ભારતીય બોલરોનું પ્રદર્શન પણ નિસ્તેજ રહ્યું હતું. પરિણામે, નવા પસંદગીકાર સામે ટેસ્ટ ટીમને સુધારવાની જવાબદારી છે.
અગરકરની ક્રિકેટ કારકિર્દી
1998 અને 2007ની વચ્ચે અજીત અગરકરે 26 ટેસ્ટ, 191 વન-ડે (ODI) અને 4 T20 મેચો રમી હતી. તેમના રેકોર્ડમાં ટેસ્ટમાં 571 રન અને 58 વિકેટ, વન-ડેમાં 1,269 રન અને 288 વિકેટ, તેમજ T20માં 3 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે. નિવૃત્તિ બાદ, અગરકર કોચિંગ અને કોમેન્ટ્રીમાં સક્રિય રહ્યા. એક ઈન્ટરવ્યુમાં તેમણે કહ્યું હતું કે ક્રિકેટ રમવું, કોમેન્ટ્રી કરવી અને ટીમની પસંદગી કરવી આ ત્રણેયમાંથી ટીમની પસંદગી કરવાનું કાર્ય સૌથી મુશ્કેલ છે.