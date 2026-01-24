બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનની ચૂંટણીનો જંગ રોમાંચક બન્યો; અજિત લેલેની જાહેરાતથી વિરોધી ખેમામાં ફફડાટ
Baroda Cricket Association Election : બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશન (BCA) નો 40 કરોડનો વહીવટ કોને મળશે તેનુ પિક્ચર ફેબ્રુઆરીમાં સ્પષ્ટ થશે, પરંતુ તે પહેલા રિવાઈવલ ગ્રુપની સ્થિતિ મજબૂત બની છે
Trending Photos
Vadodara News ; બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનનો 40 કરોડનો વહીવટ માટે મોટો જંગ ચાલી રહ્યો છે. વડોદરામાં ક્રિકેટ પોલિટિક્સ વચ્ચે હવે તોડજોડ અને સમાધાનનું રાજકારણ શરૂ થયું છે. બે દિવસ પહેલા બરોડા ક્રિકેટ એસો.ની ચૂંટણીમાં રોયલ અને સત્યમેવ જયતે ગ્રુપ એકસાથે આવ્યું હતું. ત્યારે હવે રોયલ ગ્રુપના અજિત લેલેએ રિવાઈવલ ગ્રુપને સમર્થન જાહેર કરતા નવા સમીકરણો રચાયા છે.
બીસીએ (BCA) ચૂંટણી પૂર્વે મોટા સમાચાર
વડદોરામા બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનની ચૂંટણી પહેલા નવા સમીકરણો રચાયા છે. રોયલ ગ્રુપના અજિત લેલેએ રિવાઈવલ ગ્રુપને સમર્થન જાહેર કર્યું છે. બે દિવસ અગાઉ જ રોયલ અને સત્યમેવ જયતે ગ્રુપ વચ્ચે ગઠબંધન થયા બાદ રાજકીય સમીકરણો બદલાયા હતા. ત્યારે હવે રિવાઈવલ ગ્રુપના પ્રણવ અમીન અને કિરણ મોરેને અજિત લેલેનો સાથ મળતા ચૂંટણી જંગ રોમાંચક બન્યો છે.
રિવાઈવલ ગ્રુપની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બની, વિરોધીઓમાં ફફડાટ
બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનના વર્તમાન સેક્રેટરી અજિત લેલેની જાહેરાતથી વિરોધી ખેમામાં ફફડાટ ફેલાયો છે. દિગ્ગજોના સમર્થન બાદ હવે બીસીએની આગામી ચૂંટણીમાં રિવાઈવલ ગ્રુપની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બની છે. ક્રિકેટ પોલિટિક્સમાં જૂના જોગીઓના નવા જોડાણથી સત્તાના સમીકરણોમાં મોટા ઉલટફેરના સંકેત જોવા મળ્યા છે. જોકે, મતદાન પૂર્વે અજિત લેલેનું આ પગલું બીસીએના ભવિષ્ય અને વહીવટ માટે અત્યંત નિર્ણાયક સાબિત થશે.
શક્તિસિંહના ભત્રીજા-વહુના મોત પર નવા સવાલ : યશરાજે રાતે જ કેમ રિવોલ્વર બહાર કાઢી હતી
BCA નો 40 કરોડનો વહીવટ કોણ કરશે
બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનનો 40 કરોડનો વહીવટ કોને મળશે તેનુ પિક્ચર ફેબ્રુઆરીમાં સ્પષ્ટ થશે. રિવાઈવલ ગ્રુપ અને રોયલ ગ્રૂપ વચ્ચે સમાધાન માટે મીટિંગનો દોર ચાલ્યો હતો. પરંતુ રોયલ ગ્રુપે રિવાઈવલ ગ્રુપની માંગણીઓ સ્વીકારી ન હતી. જેના બાદ રોયલ ગ્રુપે સત્યમેવ ગ્રુપ સાથે સમાધાન કર્યું છે. આ સાથે બરોડા ક્રિકેટ એસોસિયેશનનો જંગ રસાકસીભર્યો બની રહ્યો છે. પ્રેસિડેન્ટના 4 ફોર્મ, સેક્રેટરીના 4, વીપીના 6, જોઇન્ટ સેક્રેટરીના 2, ટ્રેઝરરના 6 મળી 22 ફોર્મ પરત ખેંચાયા હતા. ફાઇનાન્સના 18, પ્રેસ-પબ્લિસિટીના 14, ગ્રાઉન્ડ એન્ડ ઇન્ફ્રાના 22 મળી 72 ફોર્મ ખેચાયા હતા. ત્યારે પ્રમુખ કોણ બનશે તે જલ્દી જ ખબર પડશે.
બરોડા ક્રિકેટ એસો.ની ચૂંટણીમાં ફોર્મ ચકાસણીના દિવસે મોટો ઉલટફેર સર્જાયો. ટેકનિકલ કારણો અને સસ્પેન્શન મુદ્દે બે મહત્વના ઉમેદવારોના 7 ફોર્મ રદ થયા. સત્યમેવ જયતે ગ્રુપના પરાગ પટેલનું સભ્યપદ રદ હોવાથી ફોર્મ પણ રદ કરાયું. રિવાઈવલ ગ્રુપમાં ચેતન પટેલ પણ સરકારી નોકરીમાં હોવાથી ફોર્મ રદ થયું. ત્યારે હવે ચૂંટણી મેદાનમાં કુલ 158 ઉમેદવારો રહ્યાં છે. 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી બીસીએની 31 પોસ્ટની ચૂંટણીમાં રસાકસીભર્યો જંગ છે.
બે દિવસ પહેલા યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં વડોદરાના મહારાજા સમરજીતસિંહ ગાયકવાડે મોટો આક્ષેપ લગાવ્યો છે. તેઓએ કહ્યું કે, વડોદરામાં ક્રિકેટનું સ્તર નીચે ગયું છે. ખરાબ મેનેજમેન્ટના કારણે ત્રણ વર્ષમાં એક પણ ટ્રોફી જીતી નહીં શક્યા.
તો પ્રમુખ પદના ઉમેદવાર ડો દર્શન બેંકરે કહ્યું કે, એક જ ક્રિકેટરના એકેડમીથી BCA ચાલે છે, જે અમે નહીં થવા દઈએ. BCA સ્ટેડિયમનું નામ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ રાખીશું.
તો બીજી તરફ, હાલના BCA ના ઉપપ્રમુખ અનંત ઈન્દુલકરે પણ મોટો આરોપ લગાવ્યો છે. તેઓએ કહ્યું કે, ક્રિકેટ એડવાઈઝરી કમિટીના કારણે ક્રિકેટનું સ્તર નીચું ગયું છે. ક્રિકેટ એડવાઈઝરી કમિટીમાં અનુભવી લોકો અને પૂર્વ ક્રિકેટરોને નહીં લેવાયા. માત્ર પૂર્વ ક્રિકેટર કિરણ મોરે જ હાલમાં BCA ચલાવતા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે