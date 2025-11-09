Prev
6,6,6,6,6,6... આ ભારતીય ક્રિકેટરે રચ્યો ઇતિહાસ, ફટકારી સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી

આકાશ કુમાર ચૌધરીના નામે હવે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ છે. તેણે રણજી ટ્રોફીમાં અરુણાચલ પ્રદેશ સામે બેટથી તબાહી મચાવી હતી. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 09, 2025, 03:38 PM IST

મેઘાલયના ક્રિકેટર આકાશ કુમાર ચૌધરીએ એક ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. અરુણાચલ પ્રદેશ સામેની રણજી ટ્રોફી પ્લેટ ગ્રુપ મેચ દરમિયાન તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ અને રણજી ટ્રોફી ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારી હતી. સુરતના પીઠાવાલા સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં, આકાશે ફક્ત 11 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી. આકાશની ધમાકેદાર ઇનિંગ્સને કારણે મેઘાલયે પોતાનો પહેલો દાવ 628/6 પર ડિક્લેર કર્યો.

આકાશ કુમાર ચૌધરીએ વેઇન વ્હાઇટનો પાછલો રેકોર્ડ તોડ્યો. 2012માં એસેક્સ સામે લેસ્ટરશાયર તરફથી રમતી વખતે વ્હાઇટે 12 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. આકાશે 14 બોલમાં અણનમ 50 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં આઠ જબરદસ્ત છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેણે એક ઓવરમાં સતત છ છગ્ગા પણ ફટકાર્યા હતા.

મેઘાલય માટે પ્રથમ ઇનિંગ્સમાં અર્પિત ભટેવારાએ 273 બોલમાં 23 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગા સાથે 207 રન બનાવ્યા હતા. રાહુલ દલાલ અને કેપ્ટન કિશન લિંગડોહે પણ સદીઓનું યોગદાન આપ્યું હતું. રાહુલે 102 બોલમાં 12 ચોગ્ગા અને 9 છગ્ગા ફટકારીને 144 રન બનાવ્યા. લિંગદોહે 187 બોલમાં 119 રન બનાવ્યા. લિંગદોહની ઇનિંગમાં 14 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ટીએનઆર મોહિતે અરુણાચલ પ્રદેશ માટે સૌથી વધુ વિકેટ ત્રણ વિકેટ લીધી.

આકાશ ચૌધરીની કારકિર્દી 

આકાશ કુમાર ચૌધરીએ અત્યાર સુધીમાં 31 ફર્સ્ટ-ક્લાસ, 28 લિસ્ટ A અને 30 T20 મેચ રમી છે. ઓલરાઉન્ડર આકાશે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 553 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં બોલ સાથે પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, જેમાં 87 વિકેટ લીધી છે.

25 વર્ષીય આકાશ કુમાર ચૌધરીએ લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 203 રન અને 37 વિકેટ લીધી છે. T20 મેચોમાં આકાશે 107 રન બનાવ્યા છે અને 28 વિકેટ લીધી છે.
 

