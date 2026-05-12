/અક્ષર પટેલે જાણી જોઈને છોડ્યો કેચ ? મેચ ફિક્સિંગના લાગ્યા આરોપ, જાણો શું છે વાયરલ વીડિયો પાછળની હકીકત

DC vs PBKS : IPL 2026માં પંજાબ કિંગ્સ સામે દિલ્હી કેપિટલ્સે શાનદાર જીત નોંધાવી હતી. જો કે, આ મેચમાં કેચ છોડ્યા બાદ અક્ષર પટેલ વિવાદમાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયામાં લોકો તેના પર મેચ ફિક્સિંગના આરોપ લગાવી રહ્યા છે, ત્યારે શું છે સમગ્ર હકીકત તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
DC vs PBKS : IPL 2026ની 55મી મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સે પંજાબ કિંગ્સ સામે 3 વિકેટથી રોમાંચક જીત નોંધાવી હતી. આ જીત સાથે દિલ્હીએ પ્લેઓફની રેસમાં પોતાની આશા જીવંત રાખી છે. જોકે, મેચ પછી દિલ્હીના કેપ્ટન અક્ષર પટેલ એક મોટા વિવાદમાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેના પર મેચ ફિક્સિંગ સહિતના ગંભીર આરોપો લગાવવામાં આવી રહ્યા છે. જો કે, હકીકત તદ્દન અલગ છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થયા પછી આ વિવાદ શરૂ થયો છે.
શું છે સમગ્ર વિવાદ ?
આ મેચમાં પંજાબ કિંગ્સની ઇનિંગ દરમિયાન અક્ષર પટેલનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો. ક્લિપમાં અક્ષર પટેલ કોઈ પ્રયાસ કર્યા વિના ખૂબ જ સરળ કેચ છોડતો દેખાય છે. વીડિયો જોયા પછી ચાહકો પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવી રહ્યા છે અને સોશિયલ મીડિયા પર તેને વિલન ગણાવી રહ્યા છે. કેટલાક યુઝર્સ તેને જાણી જોઈને કેચ છોડ્યો હોવાનું કહી રહ્યા છે. તેને મેચ ફિક્સિંગ તરીકે રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.
No way Axar Patel didn’t even try to catch such an easy catch.
Something about the IPL genuinely feels scripted nowadays.🤐 pic.twitter.com/Dh6YvflHoJ
— Abhishek Kumar (@Abhishek060722) May 11, 2026
અક્ષર પટેલે કેમ કેચ છોડ્યો ?
વિવાદ વધતા મેચના ટેકનિકલ પાસાઓની નજીકથી તપાસ કરવાથી હકીકત બહાર આવી. હકીકતમાં જે બોલ પર અક્ષરે કેચ છોડ્યો તે "ફ્રી હિટ" હતો. બોલર આકિબ નબી ડારે નો-બોલ ફેંક્યો હતો. તેથી નિયમો અનુસાર ફ્રી હિટ પર કેચ કરવાથી બેટ્સમેનને આઉટ થતો નથી. પંજાબના ઓપનર પ્રિયાંશ આર્યએ હવામાં શોટ રમ્યો. જો કે, અક્ષર પટેલ સારી રીતે જાણતો હતો કે કેચ કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. પોતાની આંગળીઓને ઇજા થવાના જોખમને ટાળવા માટે કેચ લેવાનો પ્રયાસ ના કર્યો. ક્રિકેટ એક્સપર્ટ માને છે કે અક્ષર પટેલે એક કેચ માટે બિનજરૂરી જોખમ ન લેવાનું પસંદ કરીને યોગ્ય નિર્ણય લીધો હતો.
BCCIએ ₹12 લાખનો દંડ ફટકાર્યો
જોકે કેચને લગતો વિવાદ ગેરસમજ હોવાનું બહાર આવ્યું છે, અક્ષર પટેલને શિસ્તના મોરચે ઝટકો લાગ્યો છે. BCCIએ દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે સ્લો ઓવર-રેટ બદલ કાર્યવાહી કરી છે. કારણ કે આ સિઝનમાં ટીમનો આ પહેલો ગુનો છે, કેપ્ટન અક્ષર પટેલને ₹12 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. દિલ્હી માટે આ જીત જેટલી મહત્વપૂર્ણ હતી, તેટલી જ મેચ પછી ઉભા થયેલા વિવાદોએ પણ ચર્ચા જગાવી છે. હવે એ જોવાનું બાકી છે કે દિલ્હી તેની આગામી મેચોમાં આ લય જાળવી શકશે કે નહીં.