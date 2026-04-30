T20માં 99 રન પર આઉટ થનાર પ્રથમ ક્રિકેટર... જાણો કોણ છે આ કમનસીબ ખેલાડી
Cricket History : ક્રિકેટના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટ T20માં સદી ફટકારવી એ કોઈપણ બેટ્સમેન માટે યાદગાર સિદ્ધિ છે. જોકે, ઇતિહાસમાં કેટલાક કમનસીબ ખેલાડીઓ જોયા છે જેમનું સદી સુધી પહોંચવાનું સ્વપ્ન ફક્ત એક જ રનથી ચકનાચૂર થઈ ગયું હતું. ત્યારે T20માં 99 રન પર આઉટ થનાર પ્રથમ ક્રિકેટર કોણ હતો, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Cricket History : T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સદી ફટકારવી એ એક યાદગાર સિદ્ધિ છે. 120 બોલના ફોર્મેટમાં ત્રણ આંકડા સુધી પહોંચવા માટે કોઈપણ બેટ્સમેન દ્વારા ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે, પરંતુ જરા વિચારો જો કોઈ ખેલાડી 99 રન પર આઉટ થઈ જાય તો ? અત્યાર સુધી ચાર બેટ્સમેનોએ આ દુઃખ સહન કર્યું છે. અમે તમને તે કમનસીબ બેટ્સમેનની કહાની જણાવીશું જે સૌથી પહેલા 99 રન પર આઉટ થયો હતો.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીયના ઇતિહાસમાં 99 રને આઉટ થયેલા ખેલાડીઓની યાદીમાં પહેલું નામ ઇંગ્લેન્ડના વિસ્ફોટક ઓપનર એલેક્સ હેલ્સનું છે. ઇંગ્લેન્ડનો બેટ્સમેન હેલ્સ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 99 રન પર આઉટ થનારા વિશ્વના પ્રથમ ક્રિકેટર છે. આ કમનસીબ ઘટના 14 વર્ષ પહેલા 2012માં બની હતી.
2012માં બની હતી આ ઘટના
24 જૂન, 2012ના રોજ નોટિંગહામમાં ઇંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ ચાલી રહી હતી. વેસ્ટ ઇન્ડીઝે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને સ્કોરબોર્ડ પર કુલ 172 રન બનાવ્યા હતા. ક્રિસ ગેલે 54 બોલમાં 70 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે ડ્વેન બ્રાવોએ અંતે ધમાકેદાર બેટિંગ કરતા માત્ર 36 બોલમાં 54 રન બનાવ્યા હતા. જેનાથી ઇંગ્લેન્ડને 173 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો હતો.
173 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ઇંગ્લેન્ડે માત્ર 10 રનના સ્કોર સાથે પોતાની પહેલી વિકેટ ગુમાવી દીધી. હેલ્સ સાથે ઇનિંગ્સ શરૂ કરનાર ક્રેગ કિસવેટર પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહીં. જોકે, હેલ્સે ત્યારબાદ પરિસ્થિતિ સંભાળી લીધી. તેણે 68 બોલનો સામનો કર્યો અને 99 રન બનાવ્યા, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તે પોતાની સદીથી માત્ર એક રન દૂર હતો, પણ રવિ રામપોલના એક બોલ પર ક્લીન બોલ્ડ થઈ ગયો, જેનાથી તેનું સ્વપ્ન અધૂરું રહી ગયું. આમ તે T20I ઇતિહાસમાં 99 રન પર આઉટ થનાર પ્રથમ ક્રિકેટર બન્યો.
T20માં અન્ય બેટ્સમેન 99 રન પર આઉટ થયા
એલેક્સ હેલ્સે આ કમનસીબ રેકોર્ડ બનાવ્યાના બરાબર છ વર્ષ પછી 2022માં ડેનમાર્કના હમીદ શાહનું પણ આવું જ થયું. તેણે પણ 68 બોલમાં 99 રન બનાવ્યા, તેની ઇનિંગ દરમિયાન હેલ્સ જેટલી જ બાઉન્ડ્રી ફટકારી. આ યાદીમાં જોડાનાર ત્રીજું નામ સાઉદી અરેબિયાનો અબ્દુલ વહીદ હતો, જે 2024માં કંબોડિયા સામેની મેચ દરમિયાન 58 બોલમાં 99 રન પર આઉટ થયો હતો. ત્યારબાદ નેધરલેન્ડ્સનો સ્કોટ એડવર્ડ્સ ઓમાન સામેની મેચ દરમિયાન 99 રન પર આઉટ થયો હતો.
